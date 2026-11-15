«Всё скрыто под камнями, под землей». Появилась новая версия загадочного исчезновения Усольцевых и место, где их искать

В той местности, куда отправились Усольцевы, специфический ландшафт Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Основная версия пропавших больше года назад в красноярской тайге Усольцевых — несчастный случай. Многочисленные поиски семьи пока ни к чему не привели, но появились новые детали, которые указывают на то, что с ними могло случиться и где их искать. Об этом рассказал инструктор по выживанию, основатель Школы выживания в дикой природе Дмитрий Алешкин.

Он заметил, что в той местности, куда отправились Усольцевы, ландшафт действительно специфический. По словам Алешкина, исключать то, что семья могла куда-то провалиться, нельзя.

«Может быть, наоборот, у него было там какое-то готовое место для ночевки, некая пещера, о которой знал только он. Судя по всему, достаточно скрытая от других людей, без троп и прочее. Они в нее забрались и, возможно, что-то случилось. Она могла обвалиться», — отметил эксперт в разговоре с «Царьградом».

В последнее время стало очень популярно строить убежища в лесу. Люди сами часто рассказывают об этом в Сети и делятся опытом. Алешкин предполагает, что Усольцевы могли последовать такому же примеру, а потом пропали и их не смогли найти.

«Если бы, условно говоря, они там погибли, с ними случились какие-то механические травмы, то их бы действительно растаскали бы животные, и летом бы нашли останки… А поскольку ничего нет, значит, это всё где-то скрыто под камнями, под землей. Ну либо уже третья версия — уголовная. Но что их прямо вот всю семью куда-то оттуда дели? — резюмировал эксперт.

Во время поисков специалисты и следователи осмотрели все охотничьи избушки в Кутурчинском Белогорье, включая те, которые находились далеко от предполагаемого маршрута. Однако по сей день никаких следов пребывания семьи там не обнаружили.

Ранее экс-следователь ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Федор Глушков оценил перспективы дальнейших поисков и рассказал, что мешает выживанию в таких условиях.

Кроме того, если в истории исчезновения Усольцевых подтвердится криминальный след, то тела Сергея, Ирины и их маленькой дочери могут так и не найти. Так считает бывший спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисках пропавших.

Существует и вероятность того, что семья могла погибнуть. При этом тела Усольцевых могут находиться как в разных местах, так и в одном месте.