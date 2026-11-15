«Приходится учить снова доверять людям». Почему сфинксов выбрасывают на улицу и как их спасают

Количество безответственных хозяев не уменьшается Источник: Предоставлено Екатериной Ковальчук

Сфинксы — любимая многими порода кошек с уникальной чертой в виде отсутствия шерсти. Они нередко участвуют в выставках, и не каждый человек может позволить себе завести такого питомца, так как чистокровный котенок с документами стоит от 40 до 150 тысяч рублей.

Несмотря на необычный внешний вид, в России существует неочевидная проблема — люди выбрасывают сфинксов на улицы. Ежегодно волонтеры из разных регионов находят десятки брошенных котов, еще недавно живших в уютных квартирах.

Одной из организаций, которая спасает представителей этой породы на Дальнем Востоке, стала «Сфинкс-ДВ». Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU поговорил с ее основателем Екатериной Ковальчук о том, насколько проблема распространена, почему люди выбрасывают сфинксов и как с этим борются волонтеры.

Проблема актуальна и за пределами Дальнего Востока Источник: Предоставлено Екатериной Ковальчук

«Муж подобрал сфинкса — и закрутилось»

Екатерина Ковальчук родом из Хабаровского края. Она всегда любила животных, но ее знакомство со сфинксами оказалось неожиданным — супруг случайно нашел котенка в подъезде.

«Я всегда помогала животным. В 2021 году у нас уже был персидский кот, полная противоположность сфинкса, но муж нашел котенка сфинкса и взял домой. Мы его пристроили, но его вернули, и он остался у нас. Я начала читать про них, а в апреле у нас появилось сообщество любителей породы», — рассказывает Екатерина.

В какой-то момент она стала замечать все больше объявлений о сфинксах, оказавшихся на улице, и в 2022 году сообщество любителей этой породы постепенно превратилось в группу помощи «Сфинкс-ДВ», в которой сейчас состоят около 90 человек преимущественно из Хабаровского и Приморского краев, а на передержке находятся семь котов.

Екатерина призналась, что и раньше не могла пройти мимо животных, но не делила их на породы и всегда старалась помочь, чем могла: «В конкретных организациях я не состояла, но до этого как волонтер на какие-то случаи реагировала, денежкой помогала. И собаки были, и коты. Сейчас только сфинксы, потому что на других животных не хватает времени».

Сейчас у нее живут три сфинкса, до этого оказавшиеся на улице: Добби, Нала и Келли.

«С каждым годом проблема все серьезнее»

Несмотря на появление «Сфинкс-ДВ» и других подобных организаций по стране, проблема ежегодно усугубляется. По словам Екатерины, если раньше она и ее единомышленники за год могли спасти около 10 котов со всего Дальнего Востока, то в прошлом году цифра дошла до 50–60, и это без учета тех, кому помочь не удалось.

«Сейчас у нас четыре кота-сфинкса, но нет возможности им помочь, нет людей для передержек. Они сидят в приютах, и мы думаем, что делать», — говорит волонтер.

Несколько месяцев назад Екатерина переехала с мужем во Владивосток, но продолжает поддерживать связь с единомышленниками из Хабаровска. Также в группе состоят жители Дальнереченска, Артема и нескольких небольших населенных пунктов.

«Мне кажется, сейчас „Сфинкс-ДВ“ поровну работает и на Хабаровский край, и на Приморье. Мы начали пристраивать сюда котов, нашлись люди, которые увидели, что нужна помощь. Решаем проблему коллективно и там, и там», — уточняет Екатерина.

По ее словам, в Приморье выброшенных на улицу сфинксов оказалось не меньше, чем в Хабаровском крае, а особенно много их в Уссурийске. С чем это связано — неизвестно, но там котов этой породы находят даже чаще, чем во Владивостоке.

Нередко найденные сфинксы оказываются травмированы Источник: предоставлено Екатериной Ковальчук

Один из наиболее активных волонтеров «Сфинкс-ДВ» — жительница Артема Наталья Дробкова. Как и Екатерина, она всегда любила животных и даже мечтала работать ветеринаром. В итоге она выбрала другое направление в медицине и стала операционной медсестрой. Сейчас у нее пять домашних сфинксов: Марс, Луксор, Грэй, Персей и Юна.

«Ко мне любовь к сфинксам пришла случайно: к нам однажды подъехал человек, у которого была кошка-сфинкс, и я просто влюбилась. Первый супруг был ярым противником кошек, но разрешил приобрести котика, и так у меня появился Марс. Я его просто обожаю, он живет у нас уже пять с половиной лет. Потом племянник увидел, что отдают в добрые руки бесплатно кота, его покупали ребенку, но он поиграл и перестал заботиться о животном. Мы его забрали, зовут Луксор. Также есть Персей и Юна», — вспоминает Наталья.

В декабре 2025 года она узнала о «Сфинкс-ДВ» и начала активно общаться с Екатериной. Сейчас у Натальи помимо своих питомцев три сфинкса на передержке: Боцман, Малдер и Скалли.

+1

Почему хозяева отказываются от сфинксов

Несмотря на масштаб проблемы, существует она относительно недавно. По словам Екатерины, это происходит волнами в зависимости от того, какая порода сейчас в моде.

«Мода на сфинксов — выбрасывают сфинксов. Мода на персидских котов — выбрасывают персидских котов. Сейчас снова стало много объявлений с персидскими котами, и уже можно предположить, что через пять лет их можно будет заметить сидящими по помойкам», — считает Екатерина.

При этом проблему с выбросом сфинксов волонтеры считают особенно серьезной, так как, по их словам, коты этой породы генетически слабые. Из-за отсутствия шерсти и предрасположенности к заболеванию зубов они не могут выживать на улице даже летом, так как режутся о траву или сгорают на солнце. По мнению Натальи, чаще всего причиной избавления от сфинксов становятся дорогостоящие уход и лечение. Кошки этой породы должны питаться хорошим кормом, регулярно проходить обследования.

«Люди просто не понимают, что такое содержать сфинкса. У них могут быть проблемы с почками, они подвержены аллергиям, им нужен хороший корм. Года три назад во Владивостоке просто взяли и вынесли переноску с двумя сфинксами на улицу зимой. Я не понимаю таких людей», — говорит Наталья.

Рост числа выброшенных сфинксов Екатерина связывает с попытками людей заработать на их разведении. Часто коты оказываются никому не нужны, и их просто оставляют на улице или отдают кому попало.

Это не профессиональные заводчики, не клубы, это просто плодильщики. Екатерина создатель «Сфинкс-ДВ»

«Я думаю, это главная причина, почему такому большому количеству сфинксов нужна помощь. Люди пытаются дорого продать их, но рынок уже перенасыщен, и их не покупают. А если продают дешево, то нередко откликаются финансово необеспеченные люди, у которых нет денег на лечение и содержание кота этой породы. Отсюда и статистика выброшенных сфинксов. Также часто их выбрасывают из-за переездов», — рассуждает Екатерина.

Находят сфинксов везде: у помоек, магазинов, под окнами. В руки волонтеров они чаще всего поступают истощенными, иногда в порезах или с ожогами, если оказываются на улице летом.

Сфинксы — очень уязвимая порода Источник: предоставлено Екатериной Ковальчук

Сколько стоит лечение спасенных сфинксов

Слабость сфинксов и частые проблемы со здоровьем выливаются в то, что даже на спасенных животных в относительно нормальном состоянии волонтеры тратят большие деньги. По словам Екатерины, каждый кот — это минимум 20 тысяч рублей, и речь идет только о лечении, без учета еды.

«На одного кота может уйти и 100 с лишним тысяч. За прошлый год мы потратили больше миллиона, и это только по официальным чекам, которые мы учли, считали. А где-то же бывает, волонтер забежит в аптеку, купит что-то срочно, и это не посчитают. При этом в среднем 1,5 килограмма еды обходятся в 3 тысячи рублей», — перечисляет расходы Екатерина.

По этой причине «Сфинкс-ДВ» ранее взаимодействовал с группой помощи из Санкт-Петербурга, а сейчас держит связь с организацией из Москвы, хотя в этих городах масштаб проблемы еще больше. Они обмениваются советами и нередко обсуждают лечение, так как, по словам Екатерины, на Дальнем Востоке не всегда удается найти ветврачей узкого профиля.

Отдает «Сфинкс-ДВ» только полностью здоровых и стерилизованных животных, но невозможно спрогнозировать, как быстро для находящегося на передержке сфинкса найдется хозяин, и его содержание полностью ложится на плечи волонтеров.

«На пристрое невозможно посчитать это. Кто-то сидит месяцами, кого-то забирают быстро. Самое долгое — полгода у нас сидела кошка, пришлось оставить ее на платной передержке, так как у нее была очень сломанная психика и она нападала на других животных», — рассказывает Екатерина.

Не всегда удается быстро найти новых хозяев Источник: предоставлено Екатериной Ковальчук

Как брошенным сфинксам ищут новых хозяев

После создания «Сфинкс-ДВ» Екатерина получила специальность зоопсихолога, так как нередко поступающие к ним коты имеют психологические проблемы. Это может быть как депрессия из-за предательства со стороны хозяев, так и агрессия, вызванная плохим отношением, из-за чего животных приходится учить снова доверять людям. Такая работа может занимать годы.

«Например, Персей не дает себя гладить, уворачивается, потому что жил у женщины, которая над ним издевалась», — объясняет Наталья.

Знания зоопсихолога помогают Екатерине и при передаче сфинксов новым хозяевам, так как за время нахождения на передержке коты привязываются к новому дому и людям, и здесь тоже нужен правильный подход. Нелегко дается это и самим волонтерам.

«Сфинксы очень преданны и зависят от хозяина. Они выбирают человека, который будет для них как предводитель, вожак, за которым и в огонь, и в воду, и могут впасть в депрессию из-за перехода в другую семью. Меня каждый раз трясет, когда я отдаю сфинкса», — признается Наталья.

По словам волонтеров, бывают ситуации, когда хозяева избавляются от сфинксов, а через какое-то время начинают интересоваться их состоянием. В одной из ситуаций тяжелобольную кошку даже попросили вернуть после лечения.

«Мы нашли кошку, которая не могла ходить вообще, лапы кривые, у нее было что-то вроде человеческого ДЦП, в первый раз с таким столкнулись. Она жила у двух девушек, они отдали ее каким-то маргиналам, а те вернули ее через неделю избитую. Тогда девушки снова выставили объявление, я увидела это и аж присела. Забрала ее, отправила в Москву, так как на Дальнем Востоке таких врачей нет, через полгода приходит сообщение: „Отдайте кошку“. Стали угрожать, говорить, что у них родственники в полиции. Я сказала возместить билеты, лечение и самостоятельно забрать ее из Домодедово, интерес тут же пропал», — рассказывает Екатерина.

К выбору новых хозяев в группе подходят строго: котов отдают только тем людям, в которых уверены. Им важно знать, что новые хозяева смогут позволить себе содержать сфинкса, ухаживать за ним и лечить, но готовы к этому не все. Например, в одной из ситуаций кота по имени Оскар вернули уже на следующий день из-за того, что он помочился на постель от стресса.

Екатерина лично проверяет, в каких условиях будет жить кот: «Иногда даже у виска крутят, когда я говорю, что сначала приеду „на чай“, чтобы посмотреть на условия жизни. Хотя было такое, что люди убеждают в том, что будут лечить кота, ухаживать, я приезжаю — там полуразрушенный барак. Внутри ручки на двери нет. Я говорю: „Возьмите котенка с улицы, любите его, зачем вам брать сфинкса?“ Прошу показать, какое питание подготовили — показывают два пакетика вискаса, а я в итоге плохая».

Параллельно с лечением волонтеры ищут хозяев на случай, если окажется, что сфинкс потерялся. Если удается выйти на связь и видно, что питомец жил в хороших условиях, они спокойно его отдают.

«Была ситуация, когда мы нашли кота на улице. Мы его отвезли на обследование и узнали, что у него онкология. Потом мне звонят люди и обвиняют, что я их кота украла. Я сказала, что он больной, они сказали, что знают. Пришлось им всё объяснять, они забрали кота и возместили деньги, но это единственный такой случай. Была ситуация, когда кот просто сбежал — позвонила девушка в слезах, мы спокойно встретились и отдали его», — рассказывает Екатерина.

Участники «Сфинкс-ДВ» активно делятся фотографиями своих питомцев Источник: предоставлено Екатериной Ковальчук

«Забрали сфинкса, а у него сломаны лапы и выбиты зубы»

Нередко участникам «Сфинкс-ДВ» приходится сталкиваться с животными, находящимися в ужасном состоянии. Екатерина вспомнила один из недавних случаев: обнаружили исхудалого сфинкса в подгузнике, он сидел на лавочке, когда его случайно заметили люди, а позже попал в руки волонтеров.

Он весил 1,5 килограмма, это были просто кости. Сразу нашлись люди, которые хотели забрать его и вылечить, но мы сказали, что сначала он должен полежать в стационаре, пока у него пограничное состояние. Екатерина создатель «Сфинкс-ДВ»

В итоге сфинкса выходили и назвали Ёся, а позже он обрел любящую семью.

Ёся — до и после Источник: предоставлено Екатериной Ковальчук

Другой жуткий случай произошел, когда Екатерина приехала по объявлению о передаче сфинкса. Ей отдали кошку в переноске, и в клинике выяснилось, что у животного сломаны лапы и выбиты зубы. Оказалось, что маленькие дети избивали питомца, а их мама выбросила животное с четвертого этажа.

Отдельных хороших историй Екатерина не назвала, так как, по ее словам, все ситуации, когда удалось выходить и пристроить котика, — хорошие: «У нас люди в чате скидывают животное кверху пузиком, лежащее на подушке, и сразу думаешь, что все не зря. Есть в этом мире еще что-то доброе».

Играет важную роль в спасении сфинксов и сотрудничество с ветеринарными клиниками. «Сфинкс-ДВ» уже сотрудничает с сетью в Хабаровске, а также недавно Екатерина поговорила с одной из клиник Владивостока, и не исключено, что ее специалисты тоже будут работать с организацией.

Ветеринарные клиники сильно помогали волонтерам Источник: предоставлено Екатериной Ковальчук

«Люди думают, что все сфинксы злые»

Отдельно мы поговорили про распространенные заблуждения о сфинксах. Например, многие люди убеждены, что коты этой породы неприятно пахнут и очень злые, но, по словам Екатерины, это не так.

«Я не знаю, почему к ним приклеилось, что они злые. У нас злых сфинксов ни разу не было. Они настолько любят людей и, как любое животное, реагируют, если им больно. Все зависит от того, как это воспринимает человек», — возражает она.

По словам Натальи, от сфинксов может неприятно пахнуть, так как они сильно потеют, но это тоже нередко последствия невнимательности хозяев, которые неправильно кормят своих питомцев или игнорируют базовый уход.

«Наверное, правильно подобранное питание — это самое важное, что влияет и на внешний вид, и на состояние кота, и на его отношение к окружающему. Если у кота есть агрессия, это показатель того, что ему больно, потому что он просто не может об этом сказать. Пока Марс был на определенном корме, у него были чистейшие ушки и животик, глазки не текли вообще», — считает Наталья.

Тем, кто хочет завести сфинкса, Наталья порекомендовала очень тщательно изучить особенности породы и не забывать, что чем необычнее выглядит животное, тем сложнее уход за ним.

«Надо определиться: хочешь ты заработок или члена семьи, которого ты холишь и лелеешь, понимаешь, что сделаешь всё для его выздоровления. Когда мы пристраиваем котов, мы всегда уточняем, готовы ли люди к такой ответственности», — говорит Наталья.

Волонтеров объединяет любовь не только к сфинксам, но и ко всем животным Источник: предоставлено Екатериной Ковальчук

«Законы есть, но не работают»

Екатерина признается, что нередко чувствует минутную слабость и апатию, особенно когда не удается спасти животное, но она понимает, что никто больше им не поможет. Также ее воодушевляют фотографии котов, нашедших дом или, по крайней мере, находящихся в безопасности в приюте.

Переживала тяжелые моменты и Наталья. Она рассказала, что у нее была кошка Ириска, умершая от рака. Когда это произошло, Наталья очень долго приходила в себя, но одна из участниц «Сфинкс-ДВ» предложила ей забрать сфинкса, очень похожего на Ириску, и это дало ей сил.

«Я отдежурила, поехала за кошкой, и силы появились. Я позвонила мужу, он сказал: „Я же все равно не смогу тебя отговорить, да? Ну, едь“.», — вспоминает Наталья.

Говоря о мерах, принимаемых властями для защиты животных, волонтеры подчеркнули, что законов достаточно, но существуют они лишь на бумаге и в действие их не приводят.

«Я не знаю, что нужно сделать с животным, чтобы тебе выписали хотя бы штраф. Наверное, расчленить его на камеру, и это печально», — говорит Екатерина.

У «Сфинкс-ДВ» немало планов на будущее Источник: предоставлено Екатериной Ковальчук

А что дальше?

Сейчас «Сфинкс-ДВ» не зарегистрирована юридически, но Екатерина допускает, что позже у группы появятся сайт, юрлицо и, возможно, собственное помещение во Владивостоке. При этом состоят в организации только хозяева сфинксов, так как, по мнению Екатерины, понять характер и сложности этой породы нельзя, если у человека нет такого кота.