«Не дрова везете!» Ярославцы пожаловались на дергающиеся при езде автобусы

Ярославцы жалуются на дергающиеся автобусы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прошло 3,5 года, как в Ярославле обновили общественный транспорт, и по городу ездят новые желтые машины. Однако вопросы к автобусам всё еще имеются, в том числе у главного редактора сайта 76.RU.

Среди проблем, которые замечают пассажиры, — дерганье. Резкий старт и такое же торможение уже стали предметом для обсуждения между пассажирами.

«Не дрова везете!» — вскрикивают не выдерживающие в часы пик пассажиры.

В одном из случаев дошло до того, что в автобусе из коляски выпал младенец. Правда, тогда в случившемся поспешили обвинить саму мать, которая неправильно поставила коляску.

Замечали, что автобусы дергаются при езде? Да, часто с этим сталкиваюсь! Иногда Раньше было, сейчас не замечаю Вообще не сталкивался(лась) с подобным Не пользуюсь общественным транспортом

Почему автобусы дергаются

Три года назад, когда желтый транспорт заполонил Ярославль, власти признавали, что проблема с дергающимися автобусами существует. И дело было не в водителях, а в особенностях коробки передач самих автобусов. Тогда сообщалось, что для плавной работы нужно наладить оборудование вместе с производителем транспорта.

Мы сделали запрос в Министерство транспорта Ярославской области о том, удалось ли настроить все автобусы за это время. И спросили, как часто с жалобами люди доходят до властей. Оказалось, нечасто.

«С начала 2026 года поступали единичные жалобы на резкие толчки при движении транспортных средств в адрес регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта и ГКУ ЯО „Организатор перевозок Ярославской области“. При возникновении подобных случаев информация передается компании-перевозчику, специалисты которой проводят дополнительную диагностику транспортного средства и устраняют выявленные неисправности», — ответили в Минтрансе.

При этом уточнили, что во всех автобусах, где ранее выявляли технические проблемы, проводилась дополнительная донастройка автоматической коробки передач (АКПП).