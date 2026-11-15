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Дороги и транспорт «Не дрова везете!» Ярославцы пожаловались на дергающиеся при езде автобусы

«Не дрова везете!» Ярославцы пожаловались на дергающиеся при езде автобусы

Что ответили в Минтрансе

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Ярославцы жалуются на дергающиеся автобусы | Источник: Александр Куренной / 76.RU Ярославцы жалуются на дергающиеся автобусы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы жалуются на дергающиеся автобусы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Прошло 3,5 года, как в Ярославле обновили общественный транспорт, и по городу ездят новые желтые машины. Однако вопросы к автобусам всё еще имеются, в том числе у главного редактора сайта 76.RU.

Среди проблем, которые замечают пассажиры, — дерганье. Резкий старт и такое же торможение уже стали предметом для обсуждения между пассажирами.

«Не дрова везете!» — вскрикивают не выдерживающие в часы пик пассажиры.

В одном из случаев дошло до того, что в автобусе из коляски выпал младенец. Правда, тогда в случившемся поспешили обвинить саму мать, которая неправильно поставила коляску.

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Замечали, что автобусы дергаются при езде?

Да, часто с этим сталкиваюсь!
Иногда
Раньше было, сейчас не замечаю
Вообще не сталкивался(лась) с подобным
Не пользуюсь общественным транспортом

Почему автобусы дергаются

Три года назад, когда желтый транспорт заполонил Ярославль, власти признавали, что проблема с дергающимися автобусами существует. И дело было не в водителях, а в особенностях коробки передач самих автобусов. Тогда сообщалось, что для плавной работы нужно наладить оборудование вместе с производителем транспорта.

Мы сделали запрос в Министерство транспорта Ярославской области о том, удалось ли настроить все автобусы за это время. И спросили, как часто с жалобами люди доходят до властей. Оказалось, нечасто.

«С начала 2026 года поступали единичные жалобы на резкие толчки при движении транспортных средств в адрес регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта и ГКУ ЯО „Организатор перевозок Ярославской области“. При возникновении подобных случаев информация передается компании-перевозчику, специалисты которой проводят дополнительную диагностику транспортного средства и устраняют выявленные неисправности», — ответили в Минтрансе.

При этом уточнили, что во всех автобусах, где ранее выявляли технические проблемы, проводилась дополнительная донастройка автоматической коробки передач (АКПП).

Если вы столкнулись с проблемами в автобусе, сообщить сведения о состоянии транспортного средства можно в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области», например во Вконтакте, по телефону (4852) 78-63-21 или по электронной почте org.perevozok@yarregion.ru.

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Комментарии
13
Гость
8 минут
Эти псевдо персонажи организаторы перевозок, занимаются саморекламой больше не чем больше, лишь бы не быть замешенным где-нибудь, и потом обвинить людей за просто так,поднять, тарифы, не одного единого номера нет чтоб дозвониться до этой организации, нет, возможности, поэтому они прячутся, а выходцам из других стран водителям они знаю нечего в нашей стране и городе нечего за этот мат нечего не будет, даже если он изобьёт или ударит человека
Гость
8 минут
Писала и много, но приходят отписки
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Гость
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