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Происшествия Остались только тапочки. Водитель бесследно исчез после тревожных звонков семье — мужчина был сильно напуган

Остались только тапочки. Водитель бесследно исчез после тревожных звонков семье — мужчина был сильно напуган

Он успел сообщить, что за ним началась погоня

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Автомобиль мужчины нашли брошенным на трассе | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUАвтомобиль мужчины нашли брошенным на трассе | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Автомобиль мужчины нашли брошенным на трассе

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Хакасии при странных обстоятельствах бесследно исчез водитель. Автомобиль мужчины нашли брошенным на трассе. У машины остались лишь тапочки, а внутри салона все документы. Перед этим он успел сообщить родным, что за ним открыта погоня и был очень напуган.

Мать 52-летнего Евгения Гудилина рассказала, что во время телефонных звонков сын упоминал шпионов, трупы и утверждал, что за ним кто-то гонится. Последняя беседа с ним состоялась 10 ноября около трех часов ночи. Тогда мужчина жаловался на сильный холод.

«Я ему звоню, он там ходит: „Мама, я замерз, у меня руки замерзли, мамочка, мы прощаться будем? Мама, я замерз, они бегут за мной“, — вспоминает мать пропавшего в разговоре с РЕН.ТВ.

После этого связь с Евгением оборвалась. Его автомобиль нашли на трассе. Двери машины были открыты, а рядом остались лишь тапочки.

Известно, что мужчина пропал по пути из Владивостока. Он перегонял автомобиль под заказ.

Последний раз геолокацию его телефона фиксировали в 20 км от поселка Ерофей Павлович. Родственники надеются, что мужчину могли подобрать проезжавшие мимо водители.

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Поиски Евгения продолжаются почти неделю. Территорию, где он пропал, осматривают с помощью дронов, передает Telegram-канал База. Однако пока о его судьбе ничего неизвестно.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владивосток Хакасия Поиск людей Автомобиль
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