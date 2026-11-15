Остались только тапочки. Водитель бесследно исчез после тревожных звонков семье — мужчина был сильно напуган

Автомобиль мужчины нашли брошенным на трассе Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Хакасии при странных обстоятельствах бесследно исчез водитель. Автомобиль мужчины нашли брошенным на трассе. У машины остались лишь тапочки, а внутри салона все документы. Перед этим он успел сообщить родным, что за ним открыта погоня и был очень напуган.

Мать 52-летнего Евгения Гудилина рассказала, что во время телефонных звонков сын упоминал шпионов, трупы и утверждал, что за ним кто-то гонится. Последняя беседа с ним состоялась 10 ноября около трех часов ночи. Тогда мужчина жаловался на сильный холод.

«Я ему звоню, он там ходит: „Мама, я замерз, у меня руки замерзли, мамочка, мы прощаться будем? Мама, я замерз, они бегут за мной“, — вспоминает мать пропавшего в разговоре с РЕН.ТВ.

После этого связь с Евгением оборвалась. Его автомобиль нашли на трассе. Двери машины были открыты, а рядом остались лишь тапочки.

Известно, что мужчина пропал по пути из Владивостока. Он перегонял автомобиль под заказ.

Последний раз геолокацию его телефона фиксировали в 20 км от поселка Ерофей Павлович. Родственники надеются, что мужчину могли подобрать проезжавшие мимо водители.