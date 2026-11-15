Беспилотники ударили по трассе, автозаправке и электроподстанциям в Ростовской области: поезда не ходят, погиб человек

За ночь было уничтожено около 50 дронов в Таганроге и Ростове-на-Дону (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Массированный налет беспилотников был сегодня ночью в Ростовской области. В Таганроге удар пришелся по электроподстанции, из-за чего остановлено движение поездов. Также осколки дронов упали на автомобили на трассе и АЗС. К сожалению, не обошлось без жертв и раненых.

«В Таганроге погиб мужчина — главный инженер электроподстанции. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Кроме того, ранения получили четыре человека — трое мужчин и женщина. Обломки беспилотников упали на их автомобиль на трассе и автозаправочной станции. Пострадавшие госпитализированы.

В результате налета повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. К счастью, возгорания нет, однако движение поездов приостановлено.

Еще одна электроподстанция в Таганроге получила повреждения в квартале Шубина. Там возник пожар.

По информации главы региона, за ночь было уничтожено около 50 дронов в Таганроге и Ростове-на-Дону, а также в семи районах области. На местах происшествия работают оперативные службы.