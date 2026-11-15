Беспилотники ударили по трассе, автозаправке и электроподстанциям в Ростовской области: поезда не ходят, погиб человек

Массированный налет беспилотников был сегодня ночью в Ростовской области. В Таганроге удар пришелся по электроподстанции, из-за чего остановлено движение поездов. Также осколки дронов упали на автомобили на трассе и АЗС. К сожалению, не обошлось без жертв и раненых.
«В Таганроге погиб мужчина — главный инженер электроподстанции. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Кроме того, ранения получили четыре человека — трое мужчин и женщина. Обломки беспилотников упали на их автомобиль на трассе и автозаправочной станции. Пострадавшие госпитализированы.
В результате налета повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. К счастью, возгорания нет, однако движение поездов приостановлено.
Еще одна электроподстанция в Таганроге получила повреждения в квартале Шубина. Там возник пожар.
По информации главы региона, за ночь было уничтожено около 50 дронов в Таганроге и Ростове-на-Дону, а также в семи районах области. На местах происшествия работают оперативные службы.
Обновлено в 8:43 (мск): Над Россией за ночь сбили 533 беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны, дроны уничтожили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
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