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Происшествия Дроны атаковали промзону и многоэтажку — есть пострадавшие. Главное о ночных налетах

Дроны атаковали промзону и многоэтажку — есть пострадавшие. Главное о ночных налетах

Угроза беспилотной опасности была в 14 регионах

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За ночь над Россией сбили 533 беспилотника самолетного типа (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЗа ночь над Россией сбили 533 беспилотника самолетного типа (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

За ночь над Россией сбили 533 беспилотника самолетного типа (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Беспилотники ударили по регионам России сегодня ночью. Несколько жителей пострадали во время утреннего налета на Татарстан. Там дроны ударили по промзоне и многоэтажке. Без последствий не обошлось и в других регионах. Всё, что известно об атаке, собрали в материале.

Татарстан подвергся массированному налету. По информации главы города Нижнекамска Радмира Беляева, атака была продолжительной. Повреждения получили объекты в промзоне и многоквартирный жилой дом.

Всех жильцов эвакуировали из пострадавшего дома. Власти организовали два пункта временного размещения. К счастью, погибших среди жителей нет.

Количество пострадавших не уточняется. С ними работают врачи, сообщает 116.RU.

Кроме того, в городе нет горячей воды. Ее временно отключили до 20:00 для обеспечения безопасного теплоснабжения, сообщило АО «Татэнерго».

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Последствия массированной атаки устраняют.

От ударов беспилотников пострадала Ростовская область. В Таганроге налет пришелся по электроподстанциям, на одной из них произошло возгорание.

Кроме того, в городе приостановлено движение поездов. К сожалению, не обошлось без жертв, погиб главный инженер электроподстанции. Еще четыре человека пострадали, им оказывают помощь.

Неспокойно было и в Воронеже. Там больше 10 районов области подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Ночью в области объявили ракетную опасность — летали беспилотники и гремели взрывы.

Отбой ракетной опасности в регионе отменили утром. По информации губернатора Александра Гусева, предварительно пострадавших и разрушений нет.

Без последствий не обошлось в Белгородской области. По информации губернатора Александра Шуваева, ВСУ пять раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. В результате атаки пострадали два мирных жителя.

«Оба находятся на стационарном лечении, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отметил глава региона в своем Telegram-канале.

За ночь над Россией сбили 533 беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны, дроны уничтожили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Обновлено в 9:50 (мск): три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Татарстан, сообщил глава Минздрава республики.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Минобороны Атака Эвакуация Пожар Гибель
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Комментарии
3
Гость
17 минут
Ярик благодарит татар за мирное небо в нашем регионе
Гость
20 минут
Ура! Ни одна многоэтажка в Брагине не пострадала!
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Гость
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