Не пережила приход большевиков. Гуляем по брошенной ярославской церкви с копией фрески да Винчи

Фоторепортаж из заброшенной церкви в ярославском селе Гвоздево Источник: Алена Троицкая / 76.RU

В 45 километрах от Ярославля среди полей и лесов притаилось небольшое село, которое любопытный может обнаружить по торчащим из кустов куполам. Речь идет о Гвоздево в Ростовском округе неподалеку от поселка Семибратово.

Село стоит на большом погосте, где можно найти могилы, датированные как XIX веком, так и нынешним годом. Рядом — полуразрушенная заброшенная церковь Богоявления Господня. Храм из красного кирпича нередко привлекает внимание приезжих. Как он выглядит внутри — смотрите в фоторепортаже 76.RU.

Копили деньги на строительство

Нынешняя церковь построилась не сразу, крестьянам пришлось приложить некоторые усилия Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Нынешний облик храма — не первоначальный. По информации исследовательницы Рашиды Алитовой, на этом месте стояли две деревянные церкви — Воскресенская и Богоявленская. Первую в 1765 году велели разобрать и продать «на строение или топление церковное, или же на печение просфор». Вторую в этом же году только закончили строить, кстати, на деньги княгини Александры Куракиной.

Богоявленская церковь была двуглавой. Ее описание сохранилось в рукописях:

«Крыша на всей церкве деревянная, главы чешуйчатыя деревянныя, кресты обитые жестью. Колокольня построена от паперти отдельно, деревянная, осьмиугольная, на ней крыша тесовая шпилем, глава деревянная чешуйчатая, крест обит белой жестью».

Рашида Алитова — искусствовед, исследовательница церковной архитектуры. Ее кандидатская диссертация была посвящена теме «Региональных особенностей ростовской церковной архитектуры XVIII века». В тексте мы опираемся на монографию Алитовой под названием «Ростовская церковная архитектура XVIII века» (2010) и статье «Село Гвоздево в рукописи Петра Соколова».

Через несколько десятков лет Богоявленский храм горел. Есть легенда, что природа была против того, чтобы церковь там стояла, поэтому в нее ударило молнией. Огонь был настолько сильным, что попадали купола. Однако это недоказанные сведения. Точно известно лишь, что пожар был.

Проект нынешней церкви подписывал архитектор Петр Паньков Источник: Алена Троицкая / 76.RU

В 1835 году прихожане Гвоздево с церковным старостой Алексеем Васильевым подали прошение архиепископу Ярославскому и Ростовскому Аврааму о строительстве новой церкви. Крестьяне просили соорудить храм из камня, к тому же на их собственные средства:

«Имея мы непреодолимое желание соорудить вместо деревянной каменную церковь в помянутом нашем селе на собственное свое иждивение».

На время подачи челобитной в гвоздевском приходе было 275 прихожан. Новую церковь строить разрешили, однако при условии внесения в казну 6 тысяч рублей. Как пишет Алитова, у крестьян таких денег не нашлось, строительство отложили на некоторое время.

Колокольня еще цела, но уже чуть накренилась Источник: Алена Троицкая / 76.RU

В 1837 году дело повернулось в сторону крестьян. Село Гвоздево перешло от Куракиных к Чернышевым. Графиня Елизавета Николаевна самолично ходатайствовала перед архиепископом о постройке храма. К тому же прихожане за 2 года накопили 3 тысячи рублей. В итоге в 1838 храм разрешили строить, проект утвердил губернский архитектор Петр Паньков.

Петр Паньков (1770–1848) — ярославский губернский архитектор-самоучка эпохи классицизма. Он родился в Ростове в семье мещан и начал свою карьеру как столяр и резчик по дереву, создавая иконостасы. В итоге именно Паньков определил облик почти всего Ярославля первой трети XIX века. Некоторые здания, сконструированные архитектором: Гостиный двор с ротондой на улице Нахимсона, Дом губернатора на Волжской набережной (ныне Ярославский художественный музей), Церковь Ярославских чудотворцев в Спасо-Преображенском монастыре и другое.

Строительство новой каменной церкви длилось три года. В 1843 году к паперти и к колокольне был «прикладен каменный портик». В том же году вокруг церкви соорудили каменную с железными решетками ограду.

Была пятикупольной

Центральный купол пропал Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Нынешняя кирпичная церковь была пятикупольной, однако на данный момент сохранились очертания только четырех. Арочные окна были закрыты металлическими решетками, большинство — разворовали.

В трапезной были устроены два теплых придела: Ильинский (правый) и Никольский (левый). Она служила связующим звеном между храмом и колокольней.

Купола разваливаются Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Стиль архитектуры из-за стремления к ясности тяготеет к позднему классицизму. Декор сдержан, главным акцентом является портик, который когда-то придавал входу торжественность.

Что внутри

Внутри храма скрыты, пожалуй, главные достопримечательности — на облупленных стенах все еще виднеются фрески с изображениями святых. Среди них есть копия легендарной картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Из непримечательного — следы разрушений и зеленая плесень.

Вход в церковь Источник: Алена Троицкая / 76.RU

На потрескавшейся стене можно разглядеть фрагменты сюжета «Тайной вечери» Леонардо да Винчи Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Больше всего сохранился фрагмент с изображением Петра и Иоанна Богослова. По сюжету Петра переполняют гнев и скорбь из-за слов Христа о том, что один из апостолов предаст его. Иоанн Богослов от услышанной новости начал клониться в сторону Петра. Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Когда была нарисована фреска — неизвестно. Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Свод символизирует небесную сферу Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Где-то в арочных окнах остались решетки Источник: Алена Троицкая / 76.RU

На потолке тоже можно разглядеть сохранившиеся фрески. В храмовой архитектуре потолок, свод или потолочные перекрытия называют «небесами» Источник: Алена Троицкая / 76.RU

А вот и плесень… Источник: Алена Троицкая / 76.RU

В разные годы место приковывало внимание вандалов Источник: Алена Троицкая / 76.RU

+1

Из икон построили баню

Сейчас здание в запустении Источник: Алена Троицкая / 76.RU

Известно, что после прихода большевиков к власти храм был закрыт. Существование прихода обрывается в 1932 году.

По сведениям из открытых источников, церковное имущество тогда по большей части было разграблено или выброшено на улицу. По воспоминаниям местных жителей, некоторые иконы были использованы при строительстве бани для солдат, которые во время Великой Отечественной войны размещались внутри церкви.

Есть упоминания, что когда-то храм использовался в хозяйственных целях. В 1980-е годы там находился склад зерна. В каком именно году церковь полностью опустела, непонятно. Сейчас здание «Церковь Богоявления» является выявленным объектом культурного наследия регионального значения.