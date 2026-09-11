Чтобы съехать, нужно заплатить? Ярославцам рассказали, при каких обстоятельствах дом признают аварийным

Какие документы нужно собрать, чтобы дом признали аварийным Источник: Артем Бауман / 76.RU, Александра Мамонтова / 76.RU

Жильцы дома № 4 на проспекте Ленина в Ярославле последние годы бьются за то, чтобы их дом признали аварийным. Мы уже не раз показывали, в каких условиях живут в четырехэтажках. К примеру, в 2023-м соседки жаловались на состояние общего душа, а в 2026-м жильцы сперва остались без отопления, а затем без газа.

По словам ярославцев, власти обещали отремонтировать коммунальные системы. Однако дом продолжается сыпаться на глазах. Житель коммуналки Сергей рассказал 76.RU, что пробует сам собрать нужные бумаги, чтобы дом признали аварийным. Однако на практике оказалось, что бесплатно получить такой статус не получится. Жильцов обязуют скидываться на работу комиссии.

Как ранее рассказали в мэрии, заявлений в межведомственную комиссию по поводу признания дома № 4 по проспекту Ленина аварийным не поступало. Жители же рассказывали, что в Центре судебных экспертиз и исследований им выставили ценник в 260 тысяч рублей. После такой экспертизы комиссия может принять решение «о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу».

В коммуналке на проспекте Ленина не раз падал потолок Источник: Артем Бауман / 76.RU

Редакция 76.RU уточнила у мэрии, что нужно сделать жильцам, чтобы дом признали аварийным. Ответ получили такой.

«Обратиться в департамент городского хозяйства к секретарю городской межведомственной комиссии. Телефон — 40-39-46», — комментировали в мэрии.

Житель коммуналки Сергей воспользовался этим советом и обратился в департамент городского хозяйства. Цель была всё та же — сделать так, чтобы дом признали аварийным.

Аварийным дом № 4 на проспекте Ленина не признан Источник: Артем Бауман / 76.RU

Там пояснили, что порядок признания дома аварийным закреплен в постановлении Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. В Ярославле для оценки помещения образована межведомственная комиссия. Ее участники решают, признавать дом аварийным и подлежащим сносу или нет.

«В состав комиссии включены представители органов местного самоуправления, представители органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека», — рассказали в департаменте.

Основанием для признания многоквартирного дома аварийным являются деформации фундаментов, стен, несущих конструкций, которые бы свидетельствовали об исчерпании несущей способности и опасности обрушения. В случае если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, жилые помещения, расположенные в таком многоквартирном доме, являются непригодными для проживания. Физический износ дома, как уточнили в мэрии, не является основанием для признания дома аварийным.

Ранее мы показывали, что внутри старых коммуналок в Ярославле Источник: Жители коммунального дома, Екатерина Тарыгина / 76.RU

Что делать, чтобы дом признали аварийным

Как пояснили власти, процедура начинается с обращения жильцов. Заявление и документы необходимо направить в отдел организации управления жилищным фондом Управления жилищного хозяйства департамента городского хозяйства.

Заявителю необходимо обратиться в департамент городского хозяйства мэрии по адресу: улица Большая Федоровская, 43, кабинет 115. Часы приема: вторник и четверг с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. Также отправить документы можно по электронной почте. В таком случае заявителю назначают день, в который после необходимо будет принести оригиналы.

Какие документы необходимо предоставить комиссии

Заявление установленной формы о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания по усмотрению заявителя.

Основным документом будет являться именно заключение специализированной организации. Но за проведение осмотра заплатить придется жителям из своего кармана.

«Заявителем в комиссию может являться любой из собственников помещений, однако решение о признании дома аварийным касается каждого из собственников помещений. При этом несение расходов по изготовлению заключения специализированной организации в полном объеме его стоимости одним из собственников, является ущемлением его прав по отношению к другим собственникам», — указано в ответе департамента.

В качестве решения в мэрии города предлагают собственникам помещения организовать собрание и решить эти вопросы совместно.

«Обращаю ваше внимание, что обследование многоквартирного дома, в том числе и жилого помещения, комиссией проводится только в случае принятия решения о необходимости проведения данного обследования. При проведении комиссией обследования оцениваемого помещения проверяется его фактическое состояние и соответствие сведениям, содержащимся в документах, представленных на рассмотрение комиссии», — отметили в департаменте.

Так в доме выглядят коридоры Источник: Артем Бауман / 76.RU

Но с собраниями у жильцов давно есть проблемы. Управляющей компании у дома нет с 2024 года, а чтобы ее выбрать, всех жильцов также необходимо собрать. В администрации ранее говорили, что приглашали собственников для выбора УК 4 марта 2026 года, но на собрание никто не явился. При этом жители коммуналки рассказывали 16 марта, что никакого собрания у них не было.

В мэрии на запрос 76.RU по поводу состояния дома на проспекте Ленина, 4 ранее ответили, что в 2025 году фирма «СтройМонтаж» подготовила смету для капительного ремонта. В 2026 году в коммуналке планируют начать работы, что примечательно, за счет бюджетных средств. В 2032–2034 годах в планах отремонтировать фундамент. Газом займутся в 2035–2037-м, а подвалом — в 2038–2040 годах.