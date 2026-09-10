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Развлечения «Если надо — деньги найдутся»: как семья из Ярославля выиграла грин-карту и с ребенком переехала в США

«Если надо — деньги найдутся»: как семья из Ярославля выиграла грин-карту и с ребенком переехала в США

Екатерина Алтуфьева рассказала об адаптации в новой стране и стоимости жизни в Америке

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Блогер Катарина Алтуфьева рассказала о переезде в Америку

Источник:

Городские медиа

Они не мечтали о переезде в США, не знали английского и не имели больших накоплений. Но однажды семья Алтуфьевых из Ярославля на удачу подала заявку на участие в лотерее грин-карт. И везение пришло — среди сотен тысяч участников им достался заветный билет.

В августе 2025 года Екатерина и Влад вместе с шестилетней дочкой переехали из Ярославля в Лос-Анджелес. За короткое время им пришлось начать жизнь практически с нуля: искать жилье, разбираться с местными правилами и учить английский.

До переезда семья несколько раз была близка к тому, чтобы отказаться от этой идеи. Сначала супругам не удалось получить визу в Испании. Со второй попытки оформить документы получилось в Кыргызстане — там же они прошли собеседование и медкомиссию.

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«Аргументы, что денег нет, — это отговорка. Если сильно надо — найдутся. Так в нашем случае и получилось», — рассказала Екатерина.

В итоге на троих они отправились в США примерно с семью тысячами долларов.

Сейчас супруги живут в Бербанке (район в Лос-Анджелесе), отдали дочь в американскую школу и продолжают осваиваться в новой стране. Влад устроился работать в мувинговую компанию, а Екатерина развивает проекты для русскоязычных предпринимателей и учит английский, чтобы выйти на местный рынок.

Сколько стоит жизнь в Лос-Анджелесе, какие пособия получает семья, каково отправить ребенка в американскую школу и почему переезд в США оказался совсем не таким, как они представляли, — смотрите в видео выше.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент MSK1.RU
Америка Виза Переезд
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Комментарии
31
Гость
1 час
Опять реклама предателей Родины. Для справки. Их судьба более чем печальна.
Гость
1 час
Найдите мне денег - очень надо!
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Гость
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