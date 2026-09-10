Как приготовить тот самый компот из сухофруктов: точный рецепт, как в школьной столовой

Настоящий столовский компот из кураги — это не просто разведенное варенье. Это насыщенный янтарный напиток с чуть терпкими кусочками, который бодрит и утоляет жажду. В детстве его разливали из больших алюминиевых баков, и он всегда получался одинаково вкусным. Всё дело в правильной кураге (не пересушенной) и обязательном настаивании. Делимся проверенным рецептом, где нет места изюму или черносливу, — только чистая курага и идеальный баланс.