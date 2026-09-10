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Еда Что приготовить Инструкция Как приготовить тот самый компот из сухофруктов: точный рецепт, как в школьной столовой

Как приготовить тот самый компот из сухофруктов: точный рецепт, как в школьной столовой

Густой, ароматный, с кислинкой и идеальным балансом сахара

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Делаем глоток и уносимся в вихре ностальгии | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUДелаем глоток и уносимся в вихре ностальгии | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Делаем глоток и уносимся в вихре ностальгии

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Настоящий столовский компот из кураги — это не просто разведенное варенье. Это насыщенный янтарный напиток с чуть терпкими кусочками, который бодрит и утоляет жажду. В детстве его разливали из больших алюминиевых баков, и он всегда получался одинаково вкусным. Всё дело в правильной кураге (не пересушенной) и обязательном настаивании. Делимся проверенным рецептом, где нет места изюму или черносливу, — только чистая курага и идеальный баланс.

Ингредиенты

На 5 литров воды вам понадобятся:

  • курага (мягкая, не слишком твердая) — 500 граммов, это примерно 2 полных стакана;

  • сахарный песок — 180–200 граммов, чуть меньше стакана, потому что курага сама по себе сладкая;

  • лимонная кислота — половина чайной ложки (или сок половины лимона) — обязательно, без нее у компота будет скучный, ненасыщенный и невыразительный вкус;

  • вода питьевая — 5 литров.

Приготовление

  1. Переберите курагу, промойте теплой водой. Залейте ее 1 литром холодной воды и оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа. Курага набухнет, станет мягкой, а вода окрасится в густой оранжевый цвет — это и есть основа будущего компота. Воду не сливайте: в ней вся фруктоза и аромат.

  2. В большую кастрюлю налейте оставшиеся 4 литра воды, доведите до кипения. Всыпьте сахар, помешайте до растворения. Затем вылейте замоченную курагу вместе с водой. Доведите до кипения на среднем огне, сразу уменьшите огонь до самого маленького.

  3. Курага разваривается быстро, поэтому долго варить не нужно. Через 12–15 минут после закипания добавьте лимонную кислоту (или выжмите лимонный сок), перемешайте и выключайте огонь.

  4. Плотно закройте кастрюлю крышкой, оберните ее полотенцем и оставьте стоять при комнатной температуре минимум на 3 часа, а лучше на 5–6.

  5. Остудите компот до комнатной температуры (или чуть холоднее), разлейте по стаканам. Не забудьте положить в каждый стакан по 2–3 половинки кураги — это самый вкусный бонус.

Если вам кажется, что компот недостаточно насыщенный, добавьте щепотку ванилина за минуту до выключения — в некоторых столовых так делали, чтобы оттенить вкус абрикоса. Но классика — только лимонная кислота, она дает ту самую освежающую нотку, которая не дает компоту стать приторным.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
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