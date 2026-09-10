Успейте прокатиться: в Ярославле продлили работу «метеора»

В Ярославской области продлили работу водного маршрута Ярославль — Брейтово. Работу «метеора» продлили до 30 сентября, предупредили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
«Время в пути составляет около 4 часов 20 минут. Судно совершает промежуточные остановки в Тутаеве и Рыбинске», — напомнили власти.
«Метеор-218» (ходит ежедневно) по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Брейтово.
Расписание рейсов «Метеор-218»:
отправление из Ярославля: в 14:10, из Тутаева: в 15:00, из Рыбинска: в 16:20. Прибытие в Брейтово — в 18:30;
в обратном направлении «метеор» отправляется в 8:00 из Брейтово, а в Ярославль прибывает в 12:00.
Стоимость билета из Ярославля в Рыбинск: 666 рублей, детский — 222. Стоимость билета до Брейтово: 1239 рублей, детский — 413. Продажа билетов осуществляется на борту теплохода.
Изначально «метеоры» должны были завершить работу 15 сентября.
Ранее мы рассказывали, куда можно отправиться в путешествие из Ярославля на «метеорах». А также публиковали расписание городских речных трамвайчиков.