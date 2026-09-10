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Дороги и транспорт Успейте прокатиться: в Ярославле продлили работу «метеора»

Успейте прокатиться: в Ярославле продлили работу «метеора»

Речные прогулки будут доступны до конца сентября

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Расписание «метеора» из Ярославля в Брейтово | Источник: Александр Куренной / 76.RUРасписание «метеора» из Ярославля в Брейтово | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Расписание «метеора» из Ярославля в Брейтово

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области продлили работу водного маршрута Ярославль — Брейтово. Работу «метеора» продлили до 30 сентября, предупредили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Время в пути составляет около 4 часов 20 минут. Судно совершает промежуточные остановки в Тутаеве и Рыбинске», — напомнили власти.

«Метеор-218» (ходит ежедневно) по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Брейтово.

Расписание рейсов «Метеор-218»:

  • отправление из Ярославля: в 14:10, из Тутаева: в 15:00, из Рыбинска: в 16:20. Прибытие в Брейтово — в 18:30;

  • в обратном направлении «метеор» отправляется в 8:00 из Брейтово, а в Ярославль прибывает в 12:00.

Стоимость билета из Ярославля в Рыбинск: 666 рублей, детский — 222. Стоимость билета до Брейтово: 1239 рублей, детский — 413. Продажа билетов осуществляется на борту теплохода.

Изначально «метеоры» должны были завершить работу 15 сентября.

Ранее мы рассказывали, куда можно отправиться в путешествие из Ярославля на «метеорах». А также публиковали расписание городских речных трамвайчиков.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
4
Гость
19 минут
А я думал уже все, не будет его больше в этом году.
Гость
21 минута
Вот и хорошо, что продлили. Погода еще позволяет
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Гость
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