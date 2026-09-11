Вьетнам вместо Турции, Москва вместо Европы. Как россияне экономят на зарубежном отдыхе

Вьетнам манит туристов Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Россияне массово едут во Вьетнам — настолько массово, что страна готовится принять 1,5 миллиона туристов из России по итогам года. Это абсолютный рекорд. Для сравнения: предыдущий пик пришелся на допандемийный 2019 год, когда во Вьетнаме побывало около 800 тысяч россиян.

Парадокс в том, что одновременно россияне в целом стали меньше ездить за границу. По данным агентства OneTwoTrip, доля зарубежных бронирований за год сократилась с 49 до 40%. А доля бронирований российских отелей, наоборот, выросла с 51 до 60%. Самым востребованным направлением внутри страны стала Москва — на нее приходится 20% бронирований.

То есть туристический рынок движется в сторону «подешевле бы». Даже зарубежные направления (тот же Вьетнам) выбирают из-за дешевизны: например, появляются прямые авиарейсы, что снижает цены на билеты.

А вот как можно сэкономить на зарубежном отдыхе? МSK1.RU собрал советы экспертов — от покупки тура до поездки из аэропорта.

Главный секрет экономии — покупай заранее

Есть туристический миф: самые выгодные путевки появляются непосредственно перед вылетом. На самом деле, как объясняет PR-аналитик туристической группы «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко, наиболее надежный способ снизить стоимость — раннее бронирование. По ее словам, в рамках ранних продаж дисконт в зависимости от направления может доходить до 60–70%.

Акции на следующий летний сезон отели часто запускают уже в августе текущего года. Затем идет несколько этапов. Наиболее привлекательные условия обычно действуют до конца января, второй этап заканчивается в феврале, финальный — в марте. С каждым следующим этапом скидка может уменьшаться примерно на 5–15%.

Однако если нужная отелю загрузка достигнута уже на первом этапе, продажи по акционной цене могут закрыться раньше. Так что популярные номера могут закончиться раньше, чем закончится акция.

Тимошенко обращает внимание и на другую вещь: авиакомпании тоже используют динамическое ценообразование. Чем больше мест на рейсе продано, тем выше вероятность роста цены оставшихся билетов. Поэтому формула «подожду, вдруг станет дешевле» просто не работает!

Так стоит ли ждать до последнего?

Самый дешевый отпуск можно купить и заранее, и буквально перед вылетом. В первом случае турист покупает выбор и цену. Во втором — пытается поймать остатки.

Если возможности планировать поездку заранее нет, Тимошенко советует смотреть предложения с заездом в течение 1–3 дней после покупки. Можно также рассмотреть формат «Фортуна», при котором турист заранее не знает конкретный отель и соглашается на любой подходящий объект определенной категории.

Еще одна ловушка — смотреть исключительно на цену, которую видите в поисковой выдаче, объясняет эксперт. Допустим, один вариант стоит 120 тысяч, второй — 135 тысяч. Но в первом случае могут оказаться отдельно оплачены багаж, трансфер, питание, местные сборы, а тариф на авиабилет окажется невозвратным. Во втором всё это уже включено. Так что «дешевый» тур становится дороже.

Антон Лаврухин, коммерческий директор «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let`s Fly, советует сравнивать предложения не по одной цифре, а по максимально одинаковой комплектации: перелет, багаж, отель, трансфер, питание, продолжительность, категория номера, район, время вылета.

Пакетный тур или самостоятельная поездка?

Якобы самостоятельный турист обязательно экономит, потому что «не платит туроператору». На самом деле у туроператоров могут быть специальные тарифы на авиаперевозку и размещение. В результате пакет с перелетом, багажом, гостиницей, трансфером и страховкой иногда оказывается дешевле, чем если покупать всё по отдельности.

В «Слетать.ру» отдельно советуют не зацикливаться на прямых рейсах. Стыковочный маршрут иногда способен заметно уменьшить стоимость билета. Так что при поиске билетов проверяйте как минимум три сценария: прямой рейс, стыковочный рейс и готовый пакетный тур.

Не бойтесь сдвигать отпуск

В «Слетать.ру» рекомендуют «играть» любыми параметрами поездки: продолжительностью, временем вылета, отелем, типом питания и другими условиями. Особенно хорошо этот прием работает вокруг праздников и в высокий сезон. Иногда дешевле взять на одну ночь больше, чем покупать дорогой билет в конкретный день.

Иногда турист едет туда, куда все едут, просто потому, что так принято. Хотя в его конкретные даты другое направление (или даже регион страны) может оказаться комфортнее и выгоднее.

Переплачивают туристы часто за первую линию. Руководитель отдела продаж «Премиум Ворлд» Мария Шавнева советует обратить внимание на хорошие отели в 10 минутах ходьбы от моря. Если вы всё равно уходите из отеля утром и возвращаетесь вечером, переплачивать за адрес «первая линия» может быть не самой рациональной инвестицией.

Еще интереснее вариант с гостиничным комплексом, где несколько отелей разных категорий используют общую инфраструктуру. Тогда можно жить в более доступной «четверке», но пользоваться частью инфраструктуры соседнего объекта более высокой категории — пляжем, бассейном, аквапарком, спортивными площадками и другими объектами, — если правила конкретного комплекса это позволяют, говорит Шавнева.

Еще один способ сэкономить — смотреть на гостиницу не только по количеству звезд. Иногда разумнее заплатить чуть больше за номер и расположение, но отказаться от ненужного питания или инфраструктуры.

Как отмечает Лаврухин, стоит сравнивать не только звездность отеля, но и район, тип размещения, питание, категорию номера, продолжительность путешествия и время вылета. Если сервис отеля не является главным критерием, можно смотреть даже гостевые дома, хостелы и апартаменты. И это тоже существенная экономия.