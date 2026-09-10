«Количество бензина увеличим»: губернатор Ярославской области рассказал об обстановке с топливом на АЗС

Губернатор Ярославской области сообщил актуальную информацию по бензину в регионе. Со слов Михаила Евраев, дизельное топливо можно найти практически везде, 92-й бензин есть на большинстве крупных заправок, а вот с 95-м возникают проблемы.
«Провел переговоры с федеральным Правительством по вопросу увеличения поставок топлива в регион. Особое внимание уделено крупным городам, где ситуация наиболее напряженная. Количество бензина увеличим по линии всех сетевых компаний», — написал глава региона 10 сентября в своем max-канале.
Где есть бензин в Ярославле
Кировский и Ленинский районы
на двух АЗС «Газпромнефть» и «Роснефть» в наличии 92, 95 и ДТ.
Дзержинский район
«Газпромнефть» — на пяти АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
«Роснефть» — на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
частная АЗС — в наличии 92, 95 и ДТ.
Красноперекопский и Фрунзенский районы
«Газпромнефть» — на одной АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
«Роснефть» — на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
Татнефть» — на одной АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
на двух частных в наличии 92, 95 и ДТ.
Заволжский район
«Газпромнефть» — на двух в наличии 95 и ДТ;
«Роснефть» на двух АЗС в наличии 92, 95+ и ДТ;
на одной частной АЗС 92, 95 в наличии.
Где есть бензин в Ярославской области
Ярославский округ
«Газпромнефть» — на четырех АЗС в наличии 95 и ДТ;
«Татнефть» — на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
«Роснефть» — на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ.
Рыбинск
«Газпромнефть» — в наличии 92, 95 и ДТ;
«Татнефть» — в наличии 95 и ДТ.
Брейтовский округ
«Газпромнефть» — в наличии 92, 95 и ДТ.
Гаврилов-Ямский округ
«Роснефть» — в наличии 92, 95 и ДТ;
«Газпромнефть» — в наличии 92, 95 и ДТ.
Даниловский округ
«Газпромнефть» — на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ.
Мышкинский округ
«Газпромнефть» — в наличии 92, 95 и ДТ.
Некоузский округ
АЗС «Кристалл» — в наличии 92, 95 и ДТ.
Некрасовский округ
частная АЗС — в наличии 92, 95 и ДТ;
«Роснефть» — в наличии 92, 95 и ДТ.
Переславль-Залесский округ
«Роснефть» — на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
«Газпромнефть» — на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ.
Пошехонский округ
«Газпром» — в наличии 95+ и ДТ.
Ростовский округ
«Роснефть» — на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;
«Газпромнефть» — в наличии 92, 95 и ДТ.
Тутаевский округ
«Газпромнефть» — в наличии 92, 95 и ДТ;
частная АЗС — в наличии 92, 95 и ДТ.
Угличский округ
«Роснефть» — на обеих в наличии 92, 95 и ДТ;
«Мониторинг проводим дважды в день. Предпринимаем все возможное, чтобы сохранить ситуацию стабильной», — дополнил Михаил Евраев.
Ранее Михаил Евраев говорил, что в большинстве муниципальных округов проблем с бензином нет. В основном ситуация сложная в Ярославле и Рыбинске.