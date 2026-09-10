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Город Что с бензином «Количество бензина увеличим»: губернатор Ярославской области рассказал об обстановке с топливом на АЗС

«Количество бензина увеличим»: губернатор Ярославской области рассказал об обстановке с топливом на АЗС

Публикуем заявление Михаила Евраев

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Содержание
Как обстоят дела с бензином в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак обстоят дела с бензином в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как обстоят дела с бензином в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области сообщил актуальную информацию по бензину в регионе. Со слов Михаила Евраев, дизельное топливо можно найти практически везде, 92-й бензин есть на большинстве крупных заправок, а вот с 95-м возникают проблемы.

«Провел переговоры с федеральным Правительством по вопросу увеличения поставок топлива в регион. Особое внимание уделено крупным городам, где ситуация наиболее напряженная. Количество бензина увеличим по линии всех сетевых компаний», — написал глава региона 10 сентября в своем max-канале.

Где есть бензин в Ярославле

Кировский и Ленинский районы

  • на двух АЗС «Газпромнефть» и «Роснефть» в наличии 92, 95 и ДТ.

Дзержинский район

  • «Газпромнефть» — на пяти АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

  • «Роснефть» — на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

  • частная АЗС — в наличии 92, 95 и ДТ.

Красноперекопский и Фрунзенский районы

  • «Газпромнефть» — на одной АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

  • «Роснефть» — на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

  • Татнефть» — на одной АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

  • на двух частных в наличии 92, 95 и ДТ.

Заволжский район

  • «Газпромнефть» — на двух в наличии 95 и ДТ;

  • «Роснефть» на двух АЗС в наличии 92, 95+ и ДТ;

  • на одной частной АЗС 92, 95 в наличии.

Где есть бензин в Ярославской области

Ярославский округ

  • «Газпромнефть» — на четырех АЗС в наличии 95 и ДТ;

  • «Татнефть» — на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

  • «Роснефть» — на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ.

Рыбинск

  • «Газпромнефть» — в наличии 92, 95 и ДТ;

  • «Татнефть» — в наличии 95 и ДТ.

Брейтовский округ

  • «Газпромнефть» — в наличии 92, 95 и ДТ.

Гаврилов-Ямский округ

  • «Роснефть» — в наличии 92, 95 и ДТ;

  • «Газпромнефть» — в наличии 92, 95 и ДТ.

Даниловский округ

  • «Газпромнефть» — на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ.

Мышкинский округ

  • «Газпромнефть» — в наличии 92, 95 и ДТ.

Некоузский округ

  • АЗС «Кристалл» — в наличии 92, 95 и ДТ.

Некрасовский округ

  • частная АЗС — в наличии 92, 95 и ДТ;

  • «Роснефть» — в наличии 92, 95 и ДТ.

Переславль-Залесский округ

  • «Роснефть» — на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

  • «Газпромнефть» — на двух АЗС в наличии 92, 95 и ДТ.

Пошехонский округ

  • «Газпром» — в наличии 95+ и ДТ.

Ростовский округ

  • «Роснефть» — на трех АЗС в наличии 92, 95 и ДТ;

  • «Газпромнефть» — в наличии 92, 95 и ДТ.

Тутаевский округ

  • «Газпромнефть» — в наличии 92, 95 и ДТ;

  • частная АЗС — в наличии 92, 95 и ДТ.

Угличский округ

  • «Роснефть» — на обеих в наличии 92, 95 и ДТ;

«Мониторинг проводим дважды в день. Предпринимаем все возможное, чтобы сохранить ситуацию стабильной», — дополнил Михаил Евраев.

Ранее Михаил Евраев говорил, что в большинстве муниципальных округов проблем с бензином нет. В основном ситуация сложная в Ярославле и Рыбинске.

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Екатерина Тарыгина
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