Беспилотники ударили по складу Ozon в Саратове. Вспыхнул пожар, людей эвакуировали, поставки товара нарушены

Сгоревшие товары скроют со страниц маркетплейса (фото из архива) Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Этой ночью, 11 сентября, Саратовская область подверглась атаке беспилотников. О случившемся сообщил губернатор Роман Бусаргин. Он заявил, что пострадало гражданское здание.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы. Предварительно пострадавших нет», — сообщил Бусаргин в своем Telegram-канале.

В компании Ozon уточнили, что беспилотник попал в логистический центр и хаб доставки в Саратове.

«Мы оперативно эвакуировали работников, по предварительной информации, пострадавших нет. Начался пожар, на месте работают экстренные службы», — сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что товары, попавшие под удар, скроют с витрины, их нельзя будет заказать. При этом временно не принимаются и не доставляются новые заказы клиентам в Саратове и области.