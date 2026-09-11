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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники ударили по складу Ozon в Саратове. Вспыхнул пожар, людей эвакуировали, поставки товара нарушены

Беспилотники ударили по складу Ozon в Саратове. Вспыхнул пожар, людей эвакуировали, поставки товара нарушены

О случившемся рассказали в компании

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Сгоревшие товары скроют со страниц маркетплейса (фото из архива) | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUСгоревшие товары скроют со страниц маркетплейса (фото из архива) | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Сгоревшие товары скроют со страниц маркетплейса (фото из архива)

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

Этой ночью, 11 сентября, Саратовская область подверглась атаке беспилотников. О случившемся сообщил губернатор Роман Бусаргин. Он заявил, что пострадало гражданское здание.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове. На месте работают все оперативные службы. Предварительно пострадавших нет», — сообщил Бусаргин в своем Telegram-канале.

В компании Ozon уточнили, что беспилотник попал в логистический центр и хаб доставки в Саратове.

«Мы оперативно эвакуировали работников, по предварительной информации, пострадавших нет. Начался пожар, на месте работают экстренные службы», — сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что товары, попавшие под удар, скроют с витрины, их нельзя будет заказать. При этом временно не принимаются и не доставляются новые заказы клиентам в Саратове и области.

«Небольшие отправления, готовые к отгрузке, можно привезти в ПВЗ, но в доставку их передадим позже — как только восстановим работу хаба, — сообщили в компании. — О возобновлении работы в регионе сообщим отдельно в личном кабинете».

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Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
1 минута
Шо, опять?
Гость
4 минуты
Главное без пострадавших. А там страховка есть.
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Гость
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