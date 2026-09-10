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Страна и мир Мамонты, аляповатая роскошь и ужин с видом на три страны: чем Маньчжурия впечатляет и на чём там можно сэкономить

Мамонты, аляповатая роскошь и ужин с видом на три страны: чем Маньчжурия впечатляет и на чём там можно сэкономить

Туристка рассказала, где точно надо побывать в приграничном Китае и что там купить. Видео

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Источник:

Городские медиа

Продюсер CHITA.RU Дарья Анучина впервые побывала в туристическом Китае и вернулась оттуда с полным чемоданом впечатлений, сувениров и гастрономических открытий.

Во-первых, Маньчжурия — это отличный вариант для тех, кто впервые собирается за границу. Тут вам и колорит Азии, и комфорт, потому как многие китайцы тут, хоть и с акцентом, говорят на русском. Дарья советует на забывать брать с собой российский паспорт, потому что с ним еще и многие аттракционы в парках развлечений будут стоить дешевле.

Еще Маньчжурия — город гастрономических изысков. Одно из популярных заведений с демократичными ценами — ресторан «Хого», что значит «сам варишь». Название говорит само за себя: получаете кастрюльку, набираете ингредиенты и готовите блюдо по своему вкусу. А вот если захотелось чего-то эдакого — есть ресторан на высоте 208 метров, откуда открывается панорамный вид на 3 государства: Китай, Россию и Монголию.

«Любимое занятие китайского народа — добавить всё, что только можно, лишь бы впечатлять. Помимо того, что здесь этот ресторан крутится на 360 градусов и открывает обзор на 3 страны, так еще и в процессе ужина над тобой сменяется 4 сезона», — удивляется Дарья.

Парки развлечений и торговля впечатляют не меньше. Где обязательно побывать в Маньчжурии и на чём сэкономить, смотрите в видео выше.

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Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Китай Отпуск Туризм
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Комментарии
1
Гость
1 час
Мамонты это страшно.
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