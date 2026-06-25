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Город Коммуналки на проспекте Ленина «Нас начали выживать»: жителей коммуналки в центре Ярославля, где рушится всё, оставили без газа

«Нас начали выживать»: жителей коммуналки в центре Ярославля, где рушится всё, оставили без газа

Вероятно, насовсем

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Что делать, если отключили газ | Источник: читатель 76.RU Сергей, Артем Бауман / 76.RUЧто делать, если отключили газ | Источник: читатель 76.RU Сергей, Артем Бауман / 76.RU

Что делать, если отключили газ

Источник:

читатель 76.RU Сергей, Артем Бауман / 76.RU

В коммунальном доме на проспекте Ленина, 4 в Ярославле отключили газ. Объявление об этом появилось на входной двери. Жильцы столкнулись с проблемой 12 июня.

«Как будто специально нас начали выживать», — поделился с 76.RU житель коммуналки Сергей.

Дому № 4 на проспекте Ленина в 2032 году, по официальным данным, исполнится сто лет. Однако в здании рушится буквально всё: падает штукатурка, рвутся трубы, мокнет проводка. Люди жалуются на условия жизни не первый год — в 2021 году владельцы квартир рассказывали, как моются в корытах, в 2025 году один из соседей завалил квартиру мусором до потолка, а в феврале 2026 года дом надолго остался без отопления.

В АО «Газпром газораспределение Ярославль» объяснили, что газоснабжение пришлось приостановить, поскольку не соблюдено обязательно условие поставки газа — нет договора о техническом обслуживании.

В объявлении указано, что проблему должна урегулировать УК. Но управляющей компании у дома нет уже третий год. Власти обещали организовать собрание, но, как рассказал Сергей, этого так и не произошло.

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Коммунальный дом на проспекте Ленина, 4 в Ярославле | Источник: Артем Бауман / 76.RUКоммунальный дом на проспекте Ленина, 4 в Ярославле | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Коммунальный дом на проспекте Ленина, 4 в Ярославле

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Как вернуть газ

«Поскольку у МКД нет управляющей компании, предварительные уведомления об отключении направлялись жильцам, однако никто в указанный в письме срок в газораспределительную организацию не обратился», — прокомментировали ситуацию в АО «Газпром газораспределение Ярославль».

В компании рассказали, что для восстановления газоснабжения необходимо провести общее собрание. На нем жильцы должны выбрать собственника или доверенное лицо, кто будет действовать от имени всех жильцов при заключении договора на обслуживание общедомовых сетей. Решение важно зафиксировать в протоколе.

Следом представитель должен обратиться в клиентский центр компании и заключить договор.

«Помимо этого жильцам потребуется индивидуальное заключение договоров о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования», — дополнили в АО «Газпром газораспределение Ярославль».

Как только все вопросы будут улажены, представить должен сообщить в филиал газораспределительной организации по месту жительства о готовности МКД к пуску газа.

Куда обращаться, если нет газа в Ярославской области | Источник: АО «Газпром газораспределение Ярославль»Куда обращаться, если нет газа в Ярославской области | Источник: АО «Газпром газораспределение Ярославль»

Куда обращаться, если нет газа в Ярославской области

Источник:

АО «Газпром газораспределение Ярославль»

Данные вопросы рекомендуется решать оперативно, до отключения газа, поскольку пусковые работы оплачиваются собственниками жилья в равных долях.

АО «Газпром газораспределение Ярославль».

Ранее мы делали репортаж из коммунального дома на проспекте Ленина, 4, где жильцы ежедневно борются с всевозможными проблемами. Так, зимой ярославцы остались без отопления — в доме прорвало трубы.

Подробнее о жизни коммуналок на проспекте Ленина можно узнать в нашем специальном сюжете.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Газ Коммунальные услуги Договор
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Комментарии
7
Гость
1 час
.Не страшны нам ни чума, ни геморрой, Ни инсульт, ни простатит, ни диспепсия, Ты наш разум, авангард и рулевой, Партия Единая Россия.
Гость
59 минут
мы тоже живем в 100 летнем доме. Провели собрание как положено , выложили в гис жкх, большинством голосов подняли оплату ремонт и содержание жилья для УК. Пр Ленина дом 4 коммуналка, несознательные жильцы сами профукали свой дом. Если нет договора , с чего бы им газ поставляли? Русский тупизм
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