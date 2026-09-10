Россия и Украина обсуждают перемирие? В Кремле высказались о новых переговорах и условиях мира

Песков подчеркнул, что Россия отвечает на атаки Украины Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Россия не ведет предметных разговоров об энергетическом перемирии, однако не исключает проведения переговоров с Украиной. О том, где могут состояться встречи, что происходит на фронте и как Москва оценивает ситуацию, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предметно никаких разговоров не ведется», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли сейчас в Кремле возможность заключения энергетического перемирия с Украиной.

По его словам, все российские предложения для остановки боевых действий хорошо известны. За два года они не поменялись.

«Все наши предложения для остановки боевых действий хорошо известны. Условия не поменялись фактически по сравнению с тем, что было озвучено президентом [России Владимиром Путиным], Министерством иностранных дел два года назад», — сказал Песков.

Он также отметил, что Киев предлагает перемирие вместо полноценного урегулирования, поскольку ситуация для Украины ухудшается. Россия же выступает за скорейшее мирное разрешение конфликта.

«Это изначально наша позиция. Для нас предпочтительным является мирное урегулирование (на Украине. — Прим. ред.). И только в отсутствие каких-либо перспектив и возможностей мирного регулирования проводится специальная военная операция», — подчеркнул Песков.

По его словам, в ОАЭ сообщали о готовности принять переговоры по Украине и Москва это ценит. Абу-Даби будет на повестке как место для проведения встреч, когда дойдет до предметного обсуждения.

«В тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что, скажем так, Эмираты, и Абу-Даби в частности, будут на повестке дня как место проведения», — добавил представитель Кремля.

При этом контактов между Кремлем и представителями европейских стран сейчас нет. На связь с Москвой никто не выходил, заверил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также прокомментировал удары по Украине. По его словам, российские военные отвечают на атаки киевского режима.

«Украина, вы знаете, начала наносить удары по объектам мирным… по объектам нашей социальной инфраструктуры. Как сказал президент [России], тем самым Украина открыла ящик Пандоры. Сейчас наши военные широкомасштабно и планомерно, системно бьют по соответствующим целям на Украине», — сказал Песков.