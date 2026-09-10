Нужны многим компаниям: в Ярославской области назвали самые востребованные у бизнеса профессии

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru назвали самые востребованные профессии в бизнесе на начало сентября 2026 года. Публикуем рейтинг по Ярославской области.
За первое полугодие 2026-го, по словам экспертов, работодатели открыли более 13,5 тысячи вакансий в регионе: в среднем бизнесе — 2,1 тысячи, в малом — 6,4 тысячи, в микробизнесе — 4,9 тысячи.
«Самой массовой специализацией во всех сегментах остаются менеджеры по продажам — от 150 вакансий в среднем бизнесе до 500 в малом», — рассказали специалисты.
Аналитики hh.ru привели топ самых востребованных у бизнеса профессий.
Средний бизнес
Менеджеры по продажам или работе с клиентами — 8% вакансий.
Водители, экспедиторы — 5% предложений.
Уборщики — 3%.
Инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики — 3%.
Продавцы-консультанты, продавцы-кассиры — 3%.
«В среднем бизнесе основу спроса формируют специальности массового найма, и лидерами который год остаются менеджеры по продажам», — объяснили в hh.ru.
Малый бизнес
Менеджеры по продажам или работе с сотрудниками — 8% предложений.
Водители, экспедиторы — 5%.
Бухгалтеры — 4% вакансий.
Разнорабочие — 4%.
Повара, пекари и кондитеры — 4%.
Микробизнес
Менеджеры по продаже или по работе с клиентами — 9% предложений.
Курьеры, почтальоны — 7%.
Разнорабочие — 5% вакансий.
Повара, пекари, кондитеры — 4%.
Официанты, бармены, бариста — 4%.
Как рассказали специалисты hh.ru, за первое полугодие 2026-го в среднем бизнесе по сравнению с прошлым годом вырос спрос на грузчиков (+9% новых вакансий). В малом лидерами по росту стали юристы (+24% новых предложений). Представители микробизнеса нуждаются в разнорабочих (+70% новых рабочих мест).
«Данные отзывов сотрудников малого, среднего и микробизнеса показывают, что зарплата — не главный фактор при выборе работодателя. Среди самых востребованных профессий почти в 90% случаев главным плюсом сотрудники называют коллектив», — пояснил основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.
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