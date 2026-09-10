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Работа Нужны многим компаниям: в Ярославской области назвали самые востребованные у бизнеса профессии

Нужны многим компаниям: в Ярославской области назвали самые востребованные у бизнеса профессии

Публикуем, какие специалисты возглавили топы

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В Ярославской области назвали самые востребованные вакансии в бизнесе&nbsp;— топ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области назвали самые востребованные вакансии в бизнесе&nbsp;— топ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области назвали самые востребованные вакансии в бизнесе — топ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru назвали самые востребованные профессии в бизнесе на начало сентября 2026 года. Публикуем рейтинг по Ярославской области.

За первое полугодие 2026-го, по словам экспертов, работодатели открыли более 13,5 тысячи вакансий в регионе: в среднем бизнесе — 2,1 тысячи, в малом — 6,4 тысячи, в микробизнесе — 4,9 тысячи.

«Самой массовой специализацией во всех сегментах остаются менеджеры по продажам — от 150 вакансий в среднем бизнесе до 500 в малом», — рассказали специалисты.

Аналитики hh.ru привели топ самых востребованных у бизнеса профессий.

Средний бизнес

  1. Менеджеры по продажам или работе с клиентами — 8% вакансий.

  2. Водители, экспедиторы — 5% предложений.

  3. Уборщики — 3%.

  4. Инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики — 3%.

  5. Продавцы-консультанты, продавцы-кассиры — 3%.

«В среднем бизнесе основу спроса формируют специальности массового найма, и лидерами который год остаются менеджеры по продажам», — объяснили в hh.ru.

Малый бизнес

  1. Менеджеры по продажам или работе с сотрудниками — 8% предложений.

  2. Водители, экспедиторы — 5%.

  3. Бухгалтеры — 4% вакансий.

  4. Разнорабочие — 4%.

  5. Повара, пекари и кондитеры — 4%.

Микробизнес

  1. Менеджеры по продаже или по работе с клиентами — 9% предложений.

  2. Курьеры, почтальоны — 7%.

  3. Разнорабочие — 5% вакансий.

  4. Повара, пекари, кондитеры — 4%.

  5. Официанты, бармены, бариста — 4%.

Как рассказали специалисты hh.ru, за первое полугодие 2026-го в среднем бизнесе по сравнению с прошлым годом вырос спрос на грузчиков (+9% новых вакансий). В малом лидерами по росту стали юристы (+24% новых предложений). Представители микробизнеса нуждаются в разнорабочих (+70% новых рабочих мест).

«Данные отзывов сотрудников малого, среднего и микробизнеса показывают, что зарплата — не главный фактор при выборе работодателя. Среди самых востребованных профессий почти в 90% случаев главным плюсом сотрудники называют коллектив», — пояснил основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.

Ранее мы публиковали быстрые подработки для студентов.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
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Комментарии
8
Гость
13 минут
А выпускников градостроительного колледжа где ждут? Может кто знает.
Гость
36 минут
Вот и ответ. Требуются только три категории: - торгаши (в том числе в рознице и общепите); - перевозчики (в том числе курьеры); - разнорабочие на тяжёлую работу. На все остальные места конкурс минимум по 10 человек на место.
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