Нужны многим компаниям: в Ярославской области назвали самые востребованные у бизнеса профессии

В Ярославской области назвали самые востребованные вакансии в бизнесе — топ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru назвали самые востребованные профессии в бизнесе на начало сентября 2026 года. Публикуем рейтинг по Ярославской области.

За первое полугодие 2026-го, по словам экспертов, работодатели открыли более 13,5 тысячи вакансий в регионе: в среднем бизнесе — 2,1 тысячи, в малом — 6,4 тысячи, в микробизнесе — 4,9 тысячи.

«Самой массовой специализацией во всех сегментах остаются менеджеры по продажам — от 150 вакансий в среднем бизнесе до 500 в малом», — рассказали специалисты.

Аналитики hh.ru привели топ самых востребованных у бизнеса профессий.

Средний бизнес

Менеджеры по продажам или работе с клиентами — 8% вакансий. Водители, экспедиторы — 5% предложений. Уборщики — 3%. Инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики — 3%. Продавцы-консультанты, продавцы-кассиры — 3%.

«В среднем бизнесе основу спроса формируют специальности массового найма, и лидерами который год остаются менеджеры по продажам», — объяснили в hh.ru.

Малый бизнес

Менеджеры по продажам или работе с сотрудниками — 8% предложений. Водители, экспедиторы — 5%. Бухгалтеры — 4% вакансий. Разнорабочие — 4%. Повара, пекари и кондитеры — 4%.

Микробизнес

Менеджеры по продаже или по работе с клиентами — 9% предложений. Курьеры, почтальоны — 7%. Разнорабочие — 5% вакансий. Повара, пекари, кондитеры — 4%. Официанты, бармены, бариста — 4%.

Как рассказали специалисты hh.ru, за первое полугодие 2026-го в среднем бизнесе по сравнению с прошлым годом вырос спрос на грузчиков (+9% новых вакансий). В малом лидерами по росту стали юристы (+24% новых предложений). Представители микробизнеса нуждаются в разнорабочих (+70% новых рабочих мест).

«Данные отзывов сотрудников малого, среднего и микробизнеса показывают, что зарплата — не главный фактор при выборе работодателя. Среди самых востребованных профессий почти в 90% случаев главным плюсом сотрудники называют коллектив», — пояснил основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.

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