Обломки ракеты упали на жилой дом и предприятие: подробности атаки на Волгоградскую область

Ночью Волгоградская область подверглась ракетной атаке. Обломки попали в многоквартирный дом, несколько человек пострадали. Подробностями поделился губернатор Андрей Бочаров.
По его словам, всё случилось в Красноармейском районе Волгограда. Дом, который попал под атаку, находится на улице Героев Малой Земли. На данный момент известно о двух пострадавших.
«Двое пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированы», — сообщил Бочаров.
Также обломки упали на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. На месте работают оперативные службы. Они продолжают устранять последствия атаки, уточнил губернатор.
Бочаров поручил оперативным службам и администрации Волгограда уточнить повреждения и ликвидировать последствия. Он также распорядился привести в готовность пункты временного размещения.
Ракетную опасность объявили ночью 11 сентября. В столице региона завыли сирены, а аэропорт Сталинград закрыли для обеспечения безопасности. Позже жителям разослали СМС-уведомление об отбое ракетной опасности, а запрет на полеты сняли. Однако позже ограничения вернули. Жители услышали громкий шум. Некоторых разбудил грохот и вой автомобильных сигнализаций.