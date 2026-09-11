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Происшествия Атаки БПЛА Обломки ракеты упали на жилой дом и предприятие: подробности атаки на Волгоградскую область

Обломки ракеты упали на жилой дом и предприятие: подробности атаки на Волгоградскую область

Несколько человек пострадали

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Двоих мужчин доставили в больницу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Двоих мужчин доставили в больницу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Двоих мужчин доставили в больницу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ночью Волгоградская область подверглась ракетной атаке. Обломки попали в многоквартирный дом, несколько человек пострадали. Подробностями поделился губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, всё случилось в Красноармейском районе Волгограда. Дом, который попал под атаку, находится на улице Героев Малой Земли. На данный момент известно о двух пострадавших.

«Двое пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированы», — сообщил Бочаров.

Также обломки упали на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. На месте работают оперативные службы. Они продолжают устранять последствия атаки, уточнил губернатор.

Бочаров поручил оперативным службам и администрации Волгограда уточнить повреждения и ликвидировать последствия. Он также распорядился привести в готовность пункты временного размещения.

Ракетную опасность объявили ночью 11 сентября. В столице региона завыли сирены, а аэропорт Сталинград закрыли для обеспечения безопасности. Позже жителям разослали СМС-уведомление об отбое ракетной опасности, а запрет на полеты сняли. Однако позже ограничения вернули. Жители услышали громкий шум. Некоторых разбудил грохот и вой автомобильных сигнализаций.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Ракетная атака Волгоградская область Андрей Бочаров
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