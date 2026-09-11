Обломки ракеты упали на жилой дом и предприятие: подробности атаки на Волгоградскую область

Двоих мужчин доставили в больницу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ночью Волгоградская область подверглась ракетной атаке. Обломки попали в многоквартирный дом, несколько человек пострадали. Подробностями поделился губернатор Андрей Бочаров.

По его словам, всё случилось в Красноармейском районе Волгограда. Дом, который попал под атаку, находится на улице Героев Малой Земли. На данный момент известно о двух пострадавших.

«Двое пострадавших мужчин 55 и 42 лет госпитализированы», — сообщил Бочаров.

Также обломки упали на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. На месте работают оперативные службы. Они продолжают устранять последствия атаки, уточнил губернатор.

Бочаров поручил оперативным службам и администрации Волгограда уточнить повреждения и ликвидировать последствия. Он также распорядился привести в готовность пункты временного размещения.