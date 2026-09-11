В центре Ярославля на месте заброшки построят семиэтажный деловой центр

На месте этого дома на Советской улице построят деловой центр Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле на месте двухэтажки на улице Советской, 50 построят семиэтажный деловой центр с подземной автостоянкой. Об этом порталу 76.RU сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ региона.

Разрешение на строительство здания было выдано 7 июля 2026 года. Действовать оно будет до 7 января 2028 года.

Ранее в Государственной информационной системе «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» было указано, что назначение объекта — офисное здание.

Застройщиком указана ИП Менькова Татьяна Евгеньевна, проектировщиком был ИП Полетаев Максим Германович из Костромской области. Мы связались с Татьяной Меньковой, но комментировать будущую стройку она отказалась.

По информации сервиса «Контур. Фокус», ИП Менькова Татьяна Евгеньевна была зарегистрирована 18 октября 2017 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Ранее она была учредителем ярославского ООО «Вертикаль Строй», которое занималось покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, директором ООО «Технопроект», совладельцем управляющей компании «Траст» и ООО «Галактика», работающего в сфере недвижимости.

Здание стоит заброшенным уже много лет Источник: Александр Куренной / 76.RU

Напомним, двухэтажное здание на Советской улице расположено рядом со сквером «Встреча». Раньше на этом месте стоял особняк купцов Понизовкиных, но до наших дней он не сохранился. В 1928 году на участке построили двухэтажный кирпичный дом на восемь квартир. Когда здание обветшало, его расселили и продали вместе с участком площадью 1000 квадратных метров в частные руки. По информации Росреестра, нынешний владелец — физическое лицо.

Ходили слухи, что на месте старого дома построят новую жилую девятиэтажку. Но в 2024 году депутаты муниципалитета поддержали смену назначения земли в этом месте с общественно-жилой на общественно-деловую. Это позволяет строить здесь магазины, торговые, развлекательные или физкультурные комплексы, медицинские и образовательные учреждения, кинотеатры, музеи, гостиницы, административные здания.

Участок со зданием расположен на Советской улице у сквера «Встреча» Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

В ноябре 2025 года власти сообщили, что собственник здания разрабатывает проектную документацию на строительство гостиницы. Предполагалось, что возводить ее начнут в 2026 году.

Однако в мае 2026 года появилась информация о положительном заключении экспертизы на проект делового центра с подземной автостоянкой, который должен будет появиться на этом месте.

8 июля на заседании комиссии муниципалитета Ярославля власти рассказали, что инвестор, в собственности которого сейчас находится здание, планирует облагородить и сам сквер.