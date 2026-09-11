В центре Ярославля на месте заброшки построят семиэтажный деловой центр

В Ярославле на месте двухэтажки на улице Советской, 50 построят семиэтажный деловой центр с подземной автостоянкой. Об этом порталу 76.RU сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ региона.
Разрешение на строительство здания было выдано 7 июля 2026 года. Действовать оно будет до 7 января 2028 года.
Ранее в Государственной информационной системе «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» было указано, что назначение объекта — офисное здание.
Застройщиком указана ИП Менькова Татьяна Евгеньевна, проектировщиком был ИП Полетаев Максим Германович из Костромской области. Мы связались с Татьяной Меньковой, но комментировать будущую стройку она отказалась.
По информации сервиса «Контур. Фокус», ИП Менькова Татьяна Евгеньевна была зарегистрирована 18 октября 2017 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Ранее она была учредителем ярославского ООО «Вертикаль Строй», которое занималось покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, директором ООО «Технопроект», совладельцем управляющей компании «Траст» и ООО «Галактика», работающего в сфере недвижимости.
Напомним, двухэтажное здание на Советской улице расположено рядом со сквером «Встреча». Раньше на этом месте стоял особняк купцов Понизовкиных, но до наших дней он не сохранился. В 1928 году на участке построили двухэтажный кирпичный дом на восемь квартир. Когда здание обветшало, его расселили и продали вместе с участком площадью 1000 квадратных метров в частные руки. По информации Росреестра, нынешний владелец — физическое лицо.
Ходили слухи, что на месте старого дома построят новую жилую девятиэтажку. Но в 2024 году депутаты муниципалитета поддержали смену назначения земли в этом месте с общественно-жилой на общественно-деловую. Это позволяет строить здесь магазины, торговые, развлекательные или физкультурные комплексы, медицинские и образовательные учреждения, кинотеатры, музеи, гостиницы, административные здания.
В ноябре 2025 года власти сообщили, что собственник здания разрабатывает проектную документацию на строительство гостиницы. Предполагалось, что возводить ее начнут в 2026 году.
Однако в мае 2026 года появилась информация о положительном заключении экспертизы на проект делового центра с подземной автостоянкой, который должен будет появиться на этом месте.
8 июля на заседании комиссии муниципалитета Ярославля власти рассказали, что инвестор, в собственности которого сейчас находится здание, планирует облагородить и сам сквер.
Стоит отметить, что памятником существующее здание не является. При этом, так как дом был построен до 1957 года (а значит считается историческим), его снос без письменного разрешения органа охраны объектов культурного наследия запрещен.