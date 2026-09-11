НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

ю-в.

 750мм 73%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,35
EUR 98,29
Где есть бензин
Ярославец на телеигре
Ярославль из Лего
Переехали в США
Где провести роскошный корпоратив
Как отдыхает губернатор
Расписание «метеора»
Выплаты «Локомотиву»
Пересадочный тариф
Город В центре Ярославля на месте заброшки построят семиэтажный деловой центр

В центре Ярославля на месте заброшки построят семиэтажный деловой центр

Что известно о проекте

180
На месте этого дома на Советской улице построят деловой центр | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа месте этого дома на Советской улице построят деловой центр | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На месте этого дома на Советской улице построят деловой центр

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле на месте двухэтажки на улице Советской, 50 построят семиэтажный деловой центр с подземной автостоянкой. Об этом порталу 76.RU сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ региона.

Разрешение на строительство здания было выдано 7 июля 2026 года. Действовать оно будет до 7 января 2028 года.

Ранее в Государственной информационной системе «Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства» было указано, что назначение объекта — офисное здание.

Застройщиком указана ИП Менькова Татьяна Евгеньевна, проектировщиком был ИП Полетаев Максим Германович из Костромской области. Мы связались с Татьяной Меньковой, но комментировать будущую стройку она отказалась.

По информации сервиса «Контур. Фокус», ИП Менькова Татьяна Евгеньевна была зарегистрирована 18 октября 2017 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Ранее она была учредителем ярославского ООО «Вертикаль Строй», которое занималось покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, директором ООО «Технопроект», совладельцем управляющей компании «Траст» и ООО «Галактика», работающего в сфере недвижимости.

Здание стоит заброшенным уже много лет | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдание стоит заброшенным уже много лет | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание стоит заброшенным уже много лет

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Напомним, двухэтажное здание на Советской улице расположено рядом со сквером «Встреча». Раньше на этом месте стоял особняк купцов Понизовкиных, но до наших дней он не сохранился. В 1928 году на участке построили двухэтажный кирпичный дом на восемь квартир. Когда здание обветшало, его расселили и продали вместе с участком площадью 1000 квадратных метров в частные руки. По информации Росреестра, нынешний владелец — физическое лицо.

Ходили слухи, что на месте старого дома построят новую жилую девятиэтажку. Но в 2024 году депутаты муниципалитета поддержали смену назначения земли в этом месте с общественно-жилой на общественно-деловую. Это позволяет строить здесь магазины, торговые, развлекательные или физкультурные комплексы, медицинские и образовательные учреждения, кинотеатры, музеи, гостиницы, административные здания.

Участок со зданием расположен на Советской улице у сквера «Встреча» | Источник: Публичная кадастровая карта / РосреестрУчасток со зданием расположен на Советской улице у сквера «Встреча» | Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

Участок со зданием расположен на Советской улице у сквера «Встреча»

Источник:

Публичная кадастровая карта / Росреестр

В ноябре 2025 года власти сообщили, что собственник здания разрабатывает проектную документацию на строительство гостиницы. Предполагалось, что возводить ее начнут в 2026 году.

Однако в мае 2026 года появилась информация о положительном заключении экспертизы на проект делового центра с подземной автостоянкой, который должен будет появиться на этом месте.

8 июля на заседании комиссии муниципалитета Ярославля власти рассказали, что инвестор, в собственности которого сейчас находится здание, планирует облагородить и сам сквер.

Стоит отметить, что памятником существующее здание не является. При этом, так как дом был построен до 1957 года (а значит считается историческим), его снос без письменного разрешения органа охраны объектов культурного наследия запрещен.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Заброшка Деловой центр
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
4 минуты
Минус еще один сквер в городе
Гость
7 минут
А парковка для него вместо сквера появится? 😲
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ночной дожор: врач назвал 10 лучших перекусов для стабильного сахара и крепкого сна
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Думала, как украсть конфету и не помереть со стыда». Мать-одиночка построила бизнес на уборке чужих могил
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Весам — проблемы с деньгами, Львам — изменения в карьере: что готовит осень разным знакам зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Мнение
Бензин по 50 рублей и роскошные пейзажи. Турист отправился на машине в Казахстан — сколько это стоило
Павел Красоткин
журналист
Рекомендуем