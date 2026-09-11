Не пить, не есть и хлеб не резать: что на самом деле нельзя делать 11 сентября

В православном календаре 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Роковая клятва пьяного царя, коварная месть и танец, который стоил жизни великому пророку. Усекновение главы Иоанна Предтечи — один из самых драматичных дней в христианской истории. Но почему память о древней казни до сих пор заставляет миллионы людей полностью менять свой рацион 11 сентября? Давайте заглянем за кулисы евангельского сюжета и узнаем, какие традиции и запреты до сих пор соблюдаются в этот день.

История Усекновения главы Иоанна Предтечи

В отличие от многих других церковных дат, 11 сентября в православном календаре посвящено не радостному событию, а трагической мученической кончине святого. Это день глубокой скорби и памяти о величайшем из пророков, который пострадал за обличение греха и защиту правды.

Согласно Новому Завету, Иоанн Креститель открыто критиковал правителя Галилеи царя Ирода Антипу за то, что тот отобрал у своего брата жену Иродиаду и сожительствовал с ней. Это было грубым нарушением иудейских законов. Ирод заточил пророка в темницу, но казнить боялся из-за огромной любви и уважения народа к Иоанну.

Трагедия случилась во время пышного пира в честь дня рождения Ирода. Дочь Иродиады, Саломея, исполнила для царя и гостей искусный танец. Опьяненный и восхищенный Ирод прилюдно поклялся дать девушке всё, что она ни попросит. Саломея посоветовалась с матерью, и та, желая отомстить пророку, велела просить голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод не решился нарушить клятву. В темницу отправили палача, который отсек пророку голову.

Церковные традиции на Усекновение главы Иоанна Предтечи

В церкви чтить Иоанна Предтечу начинают 10 сентября во время всенощего бдения. Утром 11 сентября идет Божественная литургия и начинается однодневный пост.

В религиозном и церковном контексте день Усекновения главы Иоанна Предтечи кардинально отличается от народных поверий Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Русская православная церковь строго разделяет христианские заповеди и бытовые суеверия, называя последние околоцерковными мифами.

С духовной точки зрения в этот день действуют свои, подлинно религиозные правила и традиции.

Строгий однодневный пост

Это главное религиозное требование дня. Из рациона полностью исключаются мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Пост установлен по двум причинам: в знак скорби о мученической смерти пророка и как противопоставление безумному пиру царя Ирода, во время которого и была совершена казнь.

Всероссийский день трезвости

Исторически в 1913 году Церковь приурочила к этой дате день трезвости, так как Иоанн Креститель вел абсолютно безвинный образ жизни, а его казнь стала следствием пьяной прихоти царя. В храмах 11 сентября проводят особые молебны о страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

Поминовение усопших воинов

С 1769 года в этот день церковь поминает всех православных воинов, «за веру и Отечество живот свой положивших». Иоанн Предтеча пострадал за правду, поэтому он считается покровителем тех, кто бьется за справедливость.

Милосердие и благотворительность

Религиозная традиция советует провести этот день в помощи нуждающимся. Раздавать подаяние, помочь одиноким старикам или приютить путника считается делом, особенно угодным Богу.

Что нельзя делать 11 сентября

В народной культуре Усекновение главы Иоанна Предтечи обросло множеством обычаев и бытовых запретов.

По народным верованиям, одно из главных правил этого дня — не пользоваться режущими и рубящими предметами. Хлеб во время еды ломают, а овощи не режут. Также принято избегать круглой и красной пищи, которая по форме напоминает голову, а по цвету — кровь.

К еде на Усекновение в целом отношение особенное Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Также в народе считается, что 11 сентября нельзя тяжело работать и затевать новые дела. По поверью, начатое в этот день успехом не закончится. Да и все праздники лучше перенести: 11 сентября считается неподходящим для торжеств.

Священнослужители, в свою очередь, напоминают, что никаких духовных запретов на определенную форму или цвет еды в христианстве нет. Православные приметы строятся на состоянии души, а не на кухонной утвари:

запрет на ножи и круглую еду (капусту, яблоки) — это чистой воды народный фольклор. С церковной точки зрения резать продукты ножом или есть круглый картофель в этот день не является грехом. Пост определяется составом еды, а не ее формой;

запрет на работу также вымысел. Работать в этот день можно, если это не мешает утренней молитве и посещению храма.