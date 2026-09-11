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Здоровье В России начнется новая пандемия? В Роспотребнадзоре назвали условия

В России начнется новая пандемия? В Роспотребнадзоре назвали условия

Сразу два вируса вызывают угрозу

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Роспотребнадзор готов к самым негативным сценариям | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU Роспотребнадзор готов к самым негативным сценариям | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Роспотребнадзор готов к самым негативным сценариям

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В России не исключают возобновления пандемии. Она может начаться из-за коронавируса или гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ведомство готово к любому развитию событий, даже самому негативному.

«Если коронавирус как таковой проявит себя в каком-то другом геноварианте, то, в принципе, всё возможно. Это один из вариантов пандемического распространения, о котором мы говорим уже лет 20. Совершенно очевидно, что это может быть», — сказала Попова в интервью РИА Новости.

Также она обратила внимание, что пандемическим потенциалом обладает и вирус гриппа. Ведомство внимательно отслеживает ситуацию с обоими возбудителями.

«Это наша задача, мы старательно ее исполняем», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России ожидается к середине сентября, предупреждала глава Роспотребнадзора. По ее словам, увеличение числа контактов после начала учебного года и возвращение людей к обычному режиму жизни после отпусков становится одним из факторов сезонного подъема.

Также осенью ожидается появление новых штаммов свиного и гонконгского гриппа. Опасность заключается в том, что у большинства граждан нет к ним иммунитета.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Коронавирус Грипп Пандемия Анна Попова Роспотребнадзор
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Комментарии
1
Гость
54 минуты
конечно, треть города еще в шортиках и маечках ходят, хотя утром уже +8...10, а потом сопли, чих, кашель...и началось. а если правильно, по погоде, одеваться, то никакой пандемии не будет.
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