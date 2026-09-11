Время «космической перезагрузки»: как на вас отразится новолуние 11 сентября

Разбираемся, что принесет нам самое практичное новолуние года Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Сентябрь приносит долгожданную стабильность: 11-го числа Луна и Солнце соединятся в знаке Девы, открывая новый астрологический цикл. Это новолуние станет идеальной точкой для восстановления баланса, аудита финансов и заботы о здоровье. Энергия знака Земли поможет структурировать планы и сделать первые уверенные шаги к важным целям. Рассказываем, чем примечательно это новолуние и чего не стоит делать, пока оно активно.

Что такое новолуние в Деве

Точная фаза новолуния 11 сентября — 06:27 мск. В астрологии это событие называют «космической перезагрузкой» и точкой глобального очищения, так как это первое «чистое» новолуние после тяжелого коридора затмений, завершившегося в конце августа.

Экстрасенс Аделина Панина также отмечает, что новолуние произойдет после «главной мистической даты месяца» — Дня Гекаты.

— В этот день чествуют богиню перекрестков, ночи, магии и подземного мира, — объясняет Панина. — В отличие от других «темных» дней, День Гекаты имеет самостоятельную силу: она помогает не только в колдовстве, но и в переходных этапах жизни, охраняя границы между мирами.

А вот новолуние после этого дня станет своеобразным «чистым листом».

— Мощный символ: сначала мы сжигаем мосты с помощью богини, а затем получаем «пустую доску» для новых начинаний, — говорит Аделина Панина.

Главный фокус новолуния в Деве

Дева — знак структуры, аналитики, заботы о себе и практичности. Энергия этого дня направлена не на грандиозные мечты, а на наведение порядка в конкретных деталях. Космос призывает сбавить скорость и заняться рутиной. Так что новолуние будет идеальным временем, чтобы добавить в свой ритм жизни одно маленькое, но регулярное действие. Например, пить воду по утрам или делать пятиминутную разминку.

Также этот период благоприятен для медицинских чек-апов, пересмотра диеты и очищения организма.

Дева помогает трезво взглянуть на бюджет, закрыть мелкие долги, оптимизировать расходы и составить четкий финансовый план.

Кроме того, полезно навести порядок как в физическом пространстве (уборка, сортировка вещей), так и в цифровом (удаление ненужных файлов, отписка от пустых каналов).

А еще в этот день можно загадывать желания. Но не все подряд.

— Дева — знак практичности, поэтому загадывайте желания, связанные со здоровьем и режимом дня, профессиональными навыками и рабочими задачами, наведением порядка в быту и документах, — объясняет Аделина Панина.

Что особенного в этом новолунии

Солнце и Луна в Деве получат сильный, но мягкий импульс от Марса в Раке. Это дает необходимую мотивацию и энергию, чтобы перейти от планирования к реальным делам. Вы не просто напишете список задач — у вас найдутся силы их выполнить.

— Новолуние в Деве 11 сентября открывает более мягкое время, но очень обманное, — говорит астролог Василиса Володина. — Оно не даст бешеных результатов, а скорее, приемлемые результаты для каких-то дел. Быстрых отдач тоже не получится, но для доработки подходит хорошо. А еще — для заботы о здоровье, для лечения, для всех процессов, связанных с сервисом, помощью или поддержкой других.

Прямо в день новолуния Уран развернется в ретроградное движение. Это может принести внезапное внутреннее озарение, смену приоритетов или неожиданные новости, которые заставят пересмотреть ваши долгосрочные планы.

В личных отношениях и финансовых вопросах может всплыть старая уязвимость. Астрологи советуют избегать претензий и решать любые разногласия спокойно.

Чего не стоит делать в новолуние в Деве