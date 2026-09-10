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Развлечения «Мы ничего не боимся»: хоккеист из Ярославля снялся в телеигре на федеральном канале

«Мы ничего не боимся»: хоккеист из Ярославля снялся в телеигре на федеральном канале

Когда смотреть выпуск с Владиславом Гавриковым

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Владислав Гавриков принял участие в телеигре | Источник: пресс-служба телеканала СТСВладислав Гавриков принял участие в телеигре | Источник: пресс-служба телеканала СТС

Владислав Гавриков принял участие в телеигре

Источник:

пресс-служба телеканала СТС

Хоккеист из Ярославля принял участие во втором сезоне приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенд» (16+) на телеканале СТС. В проекте приняли участие 82 звезды, одной из которых стал Владислав Гавриков.

Проект «Форт. Возвращение легенды» (16+) стартовал в 2025 году по мотивам культовой программы «Форд Боярд» (16+).

«Это мой первый телепроект, смотрел похожий в детстве и рад, что мне дали возможность попробовать свои силы. У нас такая команда, что мы ничего не боимся, только хотим выиграть. Когда окажусь перед своим страхом, то просто закрою глаза и прыгну, потому что мои спортивные навыки, думаю, здесь никак не помогут: если с тараканами на скорость придется соревноваться, то ничего не спасет», — поделился хоккеист.

Шоу с участием Владислава Гаврикова выйдет в эфир 13 сентября в 21:00. Помимо ярославца, в проекте участвуют хоккеист Михаил Сергачев, звезды сериала «Молодежка» Денис Никифоров и Иван Жвакин, фигуристка Алена Косторная.

Команда, в которую попал хоккеист | Источник: пресс-служба телеканала СТСКоманда, в которую попал хоккеист | Источник: пресс-служба телеканала СТС

Команда, в которую попал хоккеист

Источник:

пресс-служба телеканала СТС

«В новых выпусках звезды прыгают с крыши форта в поисках сундука, плавают со змеями в закрытом аквариуме, перемещаются с помощью телепорта, изучают древний алфавит, зависнув на внешней стене крепости, стреляют из пушек, проверяют боксы с дикими животными, ищут баланс над заливом и ответы в башне Чумного доктора», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Напомним, Владислав Гавриков прошел все ступени в системе ярославского «Локомотива», начиная от детской школы и заканчивая основной командой. В 2017 году хоккеист был обменян в СКА, а спустя год Владислав Гавриков вместе со сборной России выиграл золото зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Сейчас 30-летний хоккеист играет за «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Форт Телеигра Гавриков Хоккеист
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