Как вы это пьете? Чем вам может навредить травяной чай

Иногда чай — это не просто ароматный напиток Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Мы привыкли глушить усталость литрами кофе, а тревожность — бесконечным скроллингом ленты. Но что, если главный секрет бодрости, чистой кожи и крепкого сна кроется в чашке горячего травяного чая? Его веками использовали как природное лекарство, а сегодня его пользу подтверждает наука. Какую именно — нашим коллегам из издания NGS.RU рассказали врачи. Давайте выясним, какой эффект можно ожидать от таких напитков и кому, может быть, их пить не стоит.

Чем полезны травяные чаи

Медицинский эксперт, врач-нутрициолог международной медицинской компании «Инвитро» Олеся Ступак говорит, что с медицинской точки зрения заваренная трава на самом деле не чай. Это отвары и настои из трав, цветков и плодов, не содержащие кофеина и обладающие терапевтическим действием.

Гастроэнтеролог сети центров семейной медицины «Здравица» Яков Краснер замечает, что официальная медицина знает о пользе или вреде только некоторых растений, которые добавляют в травяные чаи.

У многих травяных чаев есть как плюсы, так и минусы Источник: Максим Воробьев / E1.RU

По его словам, травы имеют сложный химический состав, а количество разных условно полезных или вредных веществ в одном и том же растении может сильно изменяться. Сколько этих веществ в конечном итоге окажется в чае, тоже неясно.

Он приводит в пример некоторые популярные в России травы, про которые есть сравнительно надежные сведения. В их числе ромашка . Она умеренно, но доказанно уменьшает уровень тревоги и улучшает качество сна. Предполагают, что она немного облегчает вздутие и боли в животе.

— Перечная мята . Средства на основе этого растения официально применяются для лечения синдрома раздраженного кишечника. Эффективность такого лечения сопоставима с эффективностью антидепрессантов. Масло перечной мяты может помочь от головной боли, но здесь его рекомендуют наносить на кожу, — комментирует Яков Краснер.

Врач также упоминает чабрец . Его экстракт облегчает симптомы заболеваний легких: бронхита, астмы и хронической обструктивной болезни легких.

По словам эксперта, средства на основе зверобоя эффективны в лечении большого депрессивного расстройства.

Влияние же большей части растений на здоровье вообще серьезно не изучалось.

— Например, в иван-чае содержатся антиоксиданты — эти вещества теоретически способны предупреждать развитие опухолей. Но неизвестно, снижает ли на самом деле риск, например, рака поджелудочной железы, употребление чая из этого растения: такие исследования никто не проводил, — поясняет Яков Краснер. — То же самое справедливо для большей части других растений, которые добавляют в чаи.

Чем вредны травяные чаи

Как бы хороши ни были травяные отвары, относиться к ним следует взвешенно.

— Высокая концентрация активных веществ требует умеренного употребления и грамотного подбора, — замечает Олеся Ступак. — При наличии хронических заболеваний перед введением травяных чаев в рацион желательна консультация врача.

Яков Краснер приводит пример опасного побочного эффекта у зверобоя:

— Он усиливает работу ферментов печени, которые отвечают за переработку лекарств. Это приводит к тому, что многие препараты перестают действовать должным образом. Например, оральные контрацептивы перестают защищать от нежелательной беременности, а противовирусные лекарства не борются с вирусом гепатита С.

Эта информация справедлива для растительных экстрактов с известным содержанием тех или иных веществ. В травяных чаях эта концентрация может быть большей или меньшей — эффект, соответственно, тоже может различаться.

Врач приводит пример: мать-и-мачеха содержит растительные яды, которые могут вызвать серьезное заболевание печени, хотя полезный эффект у нее такой же, как у чабреца.