Справится даже школьник: тест по литературе, который стыдно провалить

А у вас получится верно ответить на все задания? Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Классическая литература — это не про скучные конспекты и зубрежку. Она про истории, которые остаются актуальными сквозь века. В них и драма, и ирония, и философия. Может быть, поэтому они так хорошо живут в памяти?

Давайте проверим, помните ли вы школьную программу. Двойки ставить не будем. Стресс нам ни к чему. В тесте всего 10 вопросов по самым известным произведениям. Подвохов не ждите. Играем честно. Тем более что проверить свои знания всегда приятно.

Не исключаем, что наш тест вдохновит вас заглянуть в давно забытые книги и посмотреть на них с новой стороны.