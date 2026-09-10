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Развлечения Тест Справится даже школьник: тест по литературе, который стыдно провалить

Справится даже школьник: тест по литературе, который стыдно провалить

Ответьте на 10 вопросов

182
А у вас получится верно ответить на все задания? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUА у вас получится верно ответить на все задания? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

А у вас получится верно ответить на все задания?

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Классическая литература — это не про скучные конспекты и зубрежку. Она про истории, которые остаются актуальными сквозь века. В них и драма, и ирония, и философия. Может быть, поэтому они так хорошо живут в памяти?

Давайте проверим, помните ли вы школьную программу. Двойки ставить не будем. Стресс нам ни к чему. В тесте всего 10 вопросов по самым известным произведениям. Подвохов не ждите. Играем честно. Тем более что проверить свои знания всегда приятно.

Не исключаем, что наш тест вдохновит вас заглянуть в давно забытые книги и посмотреть на них с новой стороны.

ТестПройден 49 раз
Насколько хорошо вы знаете классику
1 / 10

Кому Татьяна из романа «Евгений Онегин» адресовала свое знаменитое письмо?

  • Владимиру Ленскому

  • Евгению Онегину

  • Отцу Татьяны

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Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
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