Что отвечать церковным бабушкам и нужно ли прятать татуировки в храме? Молодой священник ответил на неловкие вопросы

Молодой барнаульский священник ответил на неловкие вопросы Источник: Полина Шевчукова / NGS22.RU

Кажется, каждый из нас хотя бы раз замирал на пороге церкви из-за неловких вопросов в голове. Можно ли прийти в храм просто потому, что там тихо и спокойно? А как ответить шипящим бабушкам у подсвечников, если им не понравится внешний вид прихожанина, и можно ли не целовать руки священника, если не хочется?

С этими и другими вопросами редакция NGS22.RU обратилась к отцу Иоанну Ефимцу, который служит настоятелем храма на Булыгинско-Кировском кладбище Барнаула. Ниже — честные и где-то даже неожиданные ответы на всё, о чем вы стеснялись спросить.

С интересом и без осуждения

— Нормально ли ходить в церковь просто потому, что там умиротворенно и спокойно?

— Абсолютно нормально. Возможно, это первый этап на пути человека к Богу. В храме он, конечно, чувствует совсем другую атмосферу, находит успокоение и постепенно, шаг за шагом, начинает воцерковляться, пока не станет полноценным прихожанином. У меня достаточно знакомых, которые приходили в храм просто посидеть, потому что там было спокойно. И с этого начинался их путь. В эти походы у них лились слезы, потом постепенно стали ходить чаще: сейчас исповедуются, причащаются и служат. Так что зайти в церковь просто ради спокойствия — вполне нормальный первый шаг. Конечно, без всяких кощунств: просто пришли, посидели, подумали о чем-то духовном, успокоились и пошли дальше.

— А если хочется прийти, чтобы просто послушать пение?

— Это тоже нормально. Понятное дело, что в церковь всё-таки ходят помолиться: это дом Божий, место для конкретных духовных действий. Но если человеку просто нравится пение, почему бы не прийти, не посидеть и не послушать? Церковное пение ведь особенное. Это не рок-концерт, где надо прыгать, веселиться. Как и в случае с первым вопросом, для кого-то это может стать ступенькой к чему-то большему. Для новичка в этом нет ничего предосудительного. Но если человек уже не просто случайный «захожанин», то ходить исключительно ради пения, конечно, ненормально. В этом случае теряется сам смысл — православный человек не может ходить в храм только ради красивого хора. А если священник ходит в храм ради пения, то это уже просто абсурдно.

Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

— А обязательно ли повторять про себя молитвы, которые звучат в храме, или можно просто слушать?

— Можно просто слушать, но мысленно повторять про себя, чтобы было то самое ощущение общей молитвы. Если человек просто стоит, витает где-то в своих мыслях, то это уже не молитва. Всё сказанное всё равно нужно пропускать через себя. Главное — вникать в смысл произнесенных слов.

— А зачем мы вообще ходим в церковь? Лечить душу?

— Отчасти да, мы можем сказать, что ходим лечить душу. Если человек осознаёт, что он болен недугом под названием «грех», то он идет к тому, кому эта болезнь подвластна, — к Господу. Само по себе место нас, конечно же, не лечит. Нас исцеляет Иисус Христос. Ходить в церковь нужно для соединения с Творцом через молитву, покаяние и причастие. Литургия — ключевой момент, можно сказать, кульминация всего суточного круга богослужения, а ее вершина — причащение святых христовых тайн. Ради этого всё богослужение и построено, и именно за этим человеку необходимо ходить в церковь, если он осознал суть. Просто постоять и помолиться тоже хорошо, это общее дело. Но если ты пришел в больницу, посидел в очереди с бабушками и дедушками, глянул на врача и ушел, толку от этого будет мало. Так и здесь.

Зачем православные христиане ходят в церковь — ответ алтайского священника Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

— А душа вообще есть? Что это такое? Сознание?

— С точки зрения православного вероучения у человека, конечно же, есть душа. Изначально Господь сотворил его тело и дал ему «дыхание жизни», то есть душу. Очень интересно об этом пишет святитель Феофан Затворник. Он говорит, что человек до Божьего дыхания был подобен животному, душа которого умирает вместе с телом. У человека же душа живая и вечная: тело умирает, а душа с ним разлучается, но продолжает жить. То, как мы сами себя осознаём, осознаём свою духовную личность без тела, — это, условно говоря, и есть душа. Когда человек умирает, он предстает перед Богом именно с этим «багажом»: со своим разумом, свободой, мыслями, делами и помышлениями. Поэтому сказать однозначно, что душа есть наше сознание, наверное, нельзя. Это, скорее, лишь одно из ее свойств.

«При душевной боли нельзя обходиться без церкви»

— В церкви мы всегда погружаемся в особое состояние спокойствия, стараемся отпустить лишние мысли. А можно ли тогда сравнить молитву с медитацией?

— Очень относительно сравнить можно, но, скорее, для того чтобы на контрасте объяснить человеку разницу. Медитация в эзотерических практиках предполагает уход в себя, обезличивание, попытку раствориться. Молитва же погружает нас в совсем другое состояние, потому что в ней мы обращаемся к Богу как к конкретной личности. Да, во время молитвы мы тоже стараемся отрешиться от мира: забыть о повседневных помышлениях, отложить всё, что нас беспокоит. Но главное в ней — живое общение и разговор с Богом, когда есть только ты и Он. Поэтому с этой точки зрения сравнить молитву с медитацией никак нельзя.

— А что, по-вашему, лучше — идти в церковь или к психологу?

— Здесь правильнее спросить не «что лучше», а «какая у нас цель?» Если мы хотим есть — идем в магазин, если нужно помыться, то идем в душ или в баню. Тут то же самое. Если проблема духовного характера, мы идем к священнику, чтобы он подсказал решение, ну или обращаемся к Богу. Если же беспокоят душевные, психологические или телесные недуги, мы идем к соответствующему специалисту. Зачастую сложность в том, чтобы точно определить эту грань, хотя святые отцы всегда четко разделяли душевные и психические проблемы и духовно-нравственные. Поэтому выбираем в зависимости от ситуации, а можно ходить и туда, и туда, ведь это явления из абсолютно разных сфер. Конечно, я как священнослужитель скажу, что человеку в любом случае важно посещать храм, потому что вне церкви нет спасения, неважно, переживаете ли вы в этот момент психологические или психические трудности. Одно другому не мешает: можно лечить душу у психолога и вести духовную жизнь в храме.

По словам священнослужителя, при душевной боли нельзя обходиться без церкви, поскольку это возможность отключиться от внешних проблем и побыть наедине с Творцом Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

— А нормально ли бывать в церкви только по праздникам?

— Нормально ли ходить к родственникам только по праздникам? Нам нужен повод, чтобы навестить близких? Конечно, нет. Прийти на праздник — безусловно, хорошо, но важно понимать, что христианская жизнь не ограничивается только торжественными датами и даже просто посещением храма. Ходить в храм постоянно действительно сложно, но когда мы об этом забываем, то начинаем быть более агрессивными, материться, грубить, кричать. Если посчитать, сколько времени в месяц или в год мы уделяем церкви, то получится совсем негусто. Я не призываю жить в храме, нет, но, как по мне, важно воспринимать церковь как нечто жизненно необходимое, без чего просто нельзя обойтись при любой душевной боли.

Игнорировать церковных бабушек и не привлекать внимания

— Можно ли ответить церковным бабушкам, осуждения которых все так боятся, «не суди, да не судим будешь»?

— Можно, а смысл в этом какой? Нарваться на конфликт? Я всегда придерживаюсь простого правила: пальто можно подать, а можно бросить. Лучше постараться избежать ссоры, потому что вы ответите им, они ответят вам, вы не удержитесь, а потом начнется бурная дискуссия о том, кто прав, кто виноват. Самое нормальное решение, даже с духовной точки зрения, — просто промолчать и отпустить ситуацию. Если мы ответим этим бабушкам, что-то изменится? Они явно не скажут: «Ах да, точно, мы больше не будем судить». Нам от этого станет легче? Разве что потешим свою гордость и самолюбие, не более того. Поэтому если человек не слышит, то лучше просто промолчать. А вот если слышит, тогда еще можно попытаться поговорить.

— Нужно ли скрывать татуировки в церкви?

— Татуировки могут смущать окружающих. Представьте, что человек стоит в храме, а выглядит как полотно картины. И все вокруг на него смотрят, разглядывают. Это отвлекает людей от молитвы. Поэтому, если есть возможность, татуировки лучше прикрыть и не выпячивать. Зачем лишний раз смущать прихожан? Тем более в наших реалиях у кого-то это может вызвать раздражение или гнев. Да, вспыльчивость — это проблема того, кто гневается, но и наша вина тут есть, раз мы человека до этого довели.

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

— Зачем священникам целуют руки и можно ли обойтись без этого?

— Руку священника можно не целовать. Он не получает от этого никакого удовольствия. Не надо думать, будто батюшка протягивает ее с мыслью: «Нате, держите, целуйте мои ручки». Ничего подобного нет. Дело в том, что, когда священник благословляет, он складывает пальцы особым образом, образующим имя Иисуса Христа. Священник делает это не потому, что он сам по себе такой прекрасный и распрекрасный, а во свидетельство Христово. Конечно, по человеческой гордости кому-то может быть приятно, но батюшка должен помнить, что вся его служба и труды совершаются во славу Божию. Поэтому, когда человек при благословении целует руку священника, духовный смысл этого действия в том, что он целует руку самого Христа, хотя мы благословляем по-разному и не всегда это именно целование руки.

— Что делает священник, если ему признаются в преступлении на исповеди?