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Происшествия Дети массово заболели острой кишечной инфекцией после обеда в школе — это довело до уголовного дела

Дети массово заболели острой кишечной инфекцией после обеда в школе — это довело до уголовного дела

Учеников госпитолизивароли

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Школу проверят следователи и специалисты Роспотребнадзора | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUШколу проверят следователи и специалисты Роспотребнадзора | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Школу проверят следователи и специалисты Роспотребнадзора

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело после массового отравления учеников школы № 6. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.

Инцидент произошёл в четверг, 10 сентября. После резкого ухудшения самочувствия школьники обратились за медицинской помощью.

«Несколько несовершеннолетних госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, угрозы жизни и здоровью пострадавших не имеется», — сообщили в Telegram-канале СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Источник:

СУ СКР по Краснодарскому краю / Telegram

Следователи возбудили уголовное дело. Специалисты устанавливают возможные причины отравления и выясняют все обстоятельства происшествия. В том числе проверят, какие продукты могли стать причиной ухудшения состояния детей, а также дадут оценку тому, насколько в школе соблюдались требования безопасности. Также проверку организовал и Роспотребнадзор.

«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди обучающихся школы Каневского района незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Инфекция Школа Следователь Роспотребнадзор Проверка
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