Дети массово заболели острой кишечной инфекцией после обеда в школе — это довело до уголовного дела

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело после массового отравления учеников школы № 6. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по региону.
Инцидент произошёл в четверг, 10 сентября. После резкого ухудшения самочувствия школьники обратились за медицинской помощью.
«Несколько несовершеннолетних госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, угрозы жизни и здоровью пострадавших не имеется», — сообщили в Telegram-канале СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Следователи возбудили уголовное дело. Специалисты устанавливают возможные причины отравления и выясняют все обстоятельства происшествия. В том числе проверят, какие продукты могли стать причиной ухудшения состояния детей, а также дадут оценку тому, насколько в школе соблюдались требования безопасности. Также проверку организовал и Роспотребнадзор.
«В связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди обучающихся школы Каневского района незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.