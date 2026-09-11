Как сыграли Сафонов и Батраков? Итоги первого тура Лиги чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Атлетико» Источник: UEFA.сom

В Лиге чемпионов 9 и 10 сентября прошли заключительные матчи первого тура общего этапа. В них приняли участие три футболиста из России. Рассказываем о результатах.

Источник: пресс-служба УЕФА

«Барселона» — «Фейеноорд» 5:1

Голы: Рафинья, 3 (1:0). Адейеми, 22 (2:0). Рафинья, 57 (3:0). Ямаль, 77 (4:0). Стейн, 82 (4:1). Габриэл Жезус, 85 (5:1).

«Штутгарт» — «Викинг» 3:1

Голы: Демирович, 20 (1:0). Трипич, 22 (1:1). Демирович, 26 (2:1). Демирович, 32 (3:1).

«Ливерпуль» — «Атлетико» 2:1

Голы: Льоренте, 17 (0:1). Собослаи, 40 (1:1). Макаллистер, 50 (2:1).

«Наполи» — «Арсенал» 0:1

Гол: Эдегор, 75 (0:1).

ПСЖ — «Слован» 6:1

Источник: UEFA.сom

Голы: Дембеле, 17 (1:0). Дембеле, 23 (2:0). Торрес, 31 (3:0). Торрес, 47 (4:0). Торрес, 57 (5:0). С. Камара, 58 (5:1). Руис, 87 (6:1).

Парижане одержали разгромную победу, но ложка дегтя есть. Российский вратарь Матвей Сафонов на ноль отыграть не мог.

«Спортинг» — «Галатасарай» 3:1

Источник: UEFA.сom

Голы: Гонсалу Инасиу, 5 — в свои ворота (0:1). Катаму, 27 (1:1). Суарес, 57 — с пенальти (2:1). Саласар, 63 (3:1).

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма.

«Фенербахче» — «Рома» 1:1

Голы: Кристанте, 39 (0:1). Браун, 48 (1:1).

ПСВ — «Шахтер» 1:1

Голы: Мендоса, 45+1 (0:1). Дест, 48 (1:1).

«Бавария» — «Буде-Глимт» 5:0

Никита Хайкин не пропустил от «Баварии» ни одного мяча Источник: UEFA.сom

Голы: Мусиала, 47 (1:0). Кейн, 61 (2:0). Дэйвис, 77 (3:0). Олисе, 83 (4:0). Олисе, 90+2 (5:0).

В первом тайме российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не пропустил ни одного гола, но на вторую половину встречи не вышел из-за травмы. Мюнхенцы в итоге забили пять безответных мячей.

«Комо» — «РБ Лейпциг» 4:1

Голы: Батурина, 15 (1:0). Дувикас, 38 (2:0). Диао, 54 (3:0). Максимович, 58 (3:1). Перроне, 90 (4:1).

«Манчестер Юнайтед» — «Сабах» 4:0

Голы: Кунья, 27 (1:0). Бруну Фернандеш, 42 (2:0). Шешко, 45 (3:0). Мартинес, 68 (4:0).

«Славия» — «Ланс» 2:3

Голы: Штурм, 51 (1:0). Сима, 73 (1:1). Штурм, 88 (2:1). Товен, 90+1 (2:2). Агилар, 90+3 (2:3).