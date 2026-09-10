Внутри постоянное видеонаблюдение, арестанты даже спят при включенном свете. Где отбывает пожизненное убийца трех студенток

Узнали, в какой колонии отбывает наказание Александр Лазарев Источник: СК России по Оренбургской области

UFA1.RU выяснил, в какой колонии отбывает наказание убийца трех студенток из Башкирии Александр Лазарев. Напомним, за гибель девочек, которые приехали в Оренбургскую область учиться на медиков, Лазарева приговорили к пожизненному заключению. Рассказываем, где и в каких условиях он сидит.

До расправы над башкирскими студентками Александр Лазарев уже отбывал срок за убийство. В 2012 году он, еще в возрасте 20 лет, повздорил с управляющем бара в Орске и прикончил его ударом ножа в шею. За это его на девять с половиной лет отправили в колонию строгого режима в Новотроицке.

В первую половину срока он получил 11 дисциплинарных взысканий за нарушения режима. Позже часть их них сняли, а сам Лазарев, казалось, остепенился, стал исправно работать, пройдя обучение швейному делу, и даже нашел по переписке невесту за стенами колонии, на которой женился, пока еще отбывал наказание.

За решеткой Лазарев умудрялся вести соцсети Источник: Александр Лазарев / Vk.com

Освободился Александр в июле 2021 года. Вместе с женой и дочерью он поселился возле Оренбурга и работал в автомастерской. Знакомые и коллеги были уверены, что в криминал Лазарев не вернется. Однако уже 15 августа он изнасиловал местную жительницу, которую заманил к себе в машину, предлагая подвезти до дома.

Источник: Городские медиа

Стало известно об этом только после убийства студенток, которых Лазарев приметил по соседству со своим домом. Три девочки 17, 18 и 19 лет приехали из Башкирии, чтобы учиться в медицинском колледже, и совместно снимали квартиру на той же улице, где обитал Александр.

Поздно вечером 29 сентября он забрался на балкон студенток, дождался, когда они лягут спать, и ворвался в квартиру. Под угрозами он изнасиловал всех троих, а потом нанес несколько ударов ножом и устроил поджог, чтобы скрыть улики. Одна из девочек смогла выбежать на улицу, но Лазарев настиг ее там и добил, после чего скрылся.

Квартира, в которой жили студентки, сгорела Источник: СК России по Оренбургской области

Оренбургские власти объявили награду в миллион рублей за помощь в розыске убийцы. На помощь местным следователям прибыли криминалисты из Нижнего Новгорода и Москвы, а также специалисты Главного управления уголовного розыска МВД России. На окраине города в колодце у водонапорной башни нашли окровавленную одежду Лазарева.

Он пустился в бега. Не вышел на работу, сославшись на плохое самочувствие, и снял для себя новую квартиру в Орске на деньги, которые выручил от сдачи золотых украшений в ломбард. 3 октября он приметил чужую машину с оставленным в салоне ключом зажигания и угнал ее.

Знакомый хозяина авто обратил на это внимание и помчался следом. В ходе погони Лазарев вынужден был бросить автомобиль и скрываться бегом. Вскоре сотрудники полиции задержали преступника на территории детского сада, где тот пытался спрятаться и гадал, куда бежать дальше.

В ходе расследования, которое длилось до 2023 года, наконец стало известно и о предыдущем изнасиловании. 15 марта областной суд признал Лазарева виновным в проникновении в чужое жилище, четырех изнасилованиях (вместе с тем, что было в августе 2021-го), трех убийствах, уничтожении имущества и угоне.

Лазарев подробно рассказал, как убивал девочек Источник: СК России по Оренбургской области

По совокупности всех статей его приговорили к наказанию в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, суд обязал его выплатить более 6 миллионов рублей в качестве компенсации пострадавшим: по два миллиона семьям убитых девочек и еще 86 тысяч первой, выжившей жертве изнасилования.

Куда именно Лазарева отправят отбывать наказание, ранее не разглашалось. В России для пожизненно заключенных действует всего семь колоний особого режима. Учитывая, что преступление совершено в Оренбургской области, логично предположить, что Александра Лазарева этапировали в тюрьму Соль-Илецка.

Подтверждение этому UFA1.RU нашел в картотеке суда города Орска, куда Лазарев год назад подал иск в отношении приставов. Из материалов следует, что он лишен родительских прав на дочь и обязан выплачивать алименты. Также в решении отмечено, что он получает постоянный доход с работ, которые ему назначены в исправительной колонии № 6 Оренбургского области.

Исправительная колония № 6 в Соль-Илецке Источник: УФСИН России по Оренбургской области / vk.com

Под шестым номером в регионе действует как раз тюрьма в Соль-Илецке, более известная как «Черный дельфин». Славится она самыми строгими условиями содержания. В камерах находятся по два-четыре человека, однако некоторых заключенных помещают в одиночки. Во избежание возможных конфликтов сокамерников подбирают после работы с психологом. Но даже «соседям» не положено вести разговоры, поскольку в колонии строго соблюдают условия изоляции — от контактов даже с другими арестантами.

Размер камеры составляет 4,5 квадратного метра, между жилой зоной и дверью установлена стальная решетка. Такая же висит на единственном окне, потому через него увидеть можно только узкую полоску неба. Дежурные проверяют камеры каждые 15 минут.

Внутри ведется постоянное видеонаблюдение, арестанты даже спят при включенном свете. Каждый раз перед тем, как в помещение войдет тюремщик, заключенному положено принять исходную позицию — встать спиной к двери, поднять руки вверх и широко растопырить пальцы.

Вне камер зэка должны вести минимум три охранника и кинолог с собакой. Перемещают их с повязкой на глазах, чтобы не запомнили план зданий, голова опущена почти до самых коленей, а руки в наручниках за спиной подняты максимально вверх — будто перед прыжком в воду, отсюда и название позы — «дельфинчик».

«Черный дельфин» Источник: УФСИН России по Оренбургской области / Vk.com

Сама колония получила прозвище из-за статуи во дворе. Бытует версия, что ее автор — один из отбывавших в Соль-Илецке наказание серийных убийц. Однако руководство учреждения отвергло эту информацию, пояснив, что ставили дельфина не позднее 1998 года и, скорее всего, действительно заключенные, но кто именно — не вспомнить.

Подъем в «Черном дельфине» — в 06:00. До отбоя лежать и сидеть на нарах категорически запрещено. Каждый день осужденные гуляют по полтора часа в специально оборудованном боксе. За хорошее поведение время прогулки могут увеличить до двух часов.

Скоротать досуг разрешают за чтением книг или просмотром телевизора, которые родственники осужденного могут передать после 10 лет отбытия наказания. Пользоваться им по выходным и праздникам дают только тем, кто не уклоняется от работы на производстве без уважительных причин.

В 2016 году в СМИ появилась информация о побеге из тюрьмы, но сбежавший заключенный отбывал наказание не в ней самой, а в созданной рядом колонии-поселении, где условия не столь строги. Через месяц беглеца задержали и вернули, а из самого «Черного дельфина» ни до, ни после сбежать не удавалось никому.

У «Черного дельфина» есть собственный фирменный магазин, где продают шахматы, чучела и прочую сувенирную продукцию Источник: УФСИН России по Оренбургской области / Vk.com

В ИК-6 отбывает наказание Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии в 2021 году. К слову, летом 2026-го он женился — брак заключили на свидании в тюрьме. По словам супруги, в «Черном дельфине» Галявиев трудится на швейном производстве, а заработок уходит на выплату компенсации семьям его жертв.

Александр Лазарев тоже всё еще не выплатил присужденные суммы. В банке данных ФССП пять исполнительных листов, общий остаток долга по которым, согласно документам, превышает 5,9 миллиона рублей, а еще по одному прибавилось 57 тысяч в качестве оплаты госпошлины за процессуальные издержки.

О том, что долг перед пострадавшими Лазарев не выплатил, подтвердил UFA1.RU и отец одной из погубленных им девочек. По его словам, судьбой убийцы он уже перестал интересоваться и даже не знал, что тот всю жизнь проведет в одной из самых суровых колоний России.

«Как мы пережили? А как не пережить? Не убиваться же самим. Сейчас уже полегче, как-то справляемся, — сказал UFA1.RU папа погибшей. — Денежного долга он не выплатил. А как он выплатит, раз сидит? Плевать мне на деньги, если честно. Да и на него плевать».

В ноябре Лазареву исполнится 35 лет, из них он уже провел в заключении больше 14 Источник: СК России по Оренбургской области