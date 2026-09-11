Что вас ждет 11 сентября: узнайте свой персональный прогноз

Получите персональное предсказание Источник: Мария Романова / Городские медиа

Иногда так хочется заглянуть в будущее, но без мрачных пророчеств, хрустальных шаров и разговоров со звездами. Предсказания по печенькам — как раз такой подходящий вариант для тех, кто хочет добавить щепотку волшебства в свой день.

А самое главное, что никаких сложных ритуалов вам проводить не придется. Просто выбирайте печенье, которое нравится больше всех, и читайте спрятанную в нем записку. Может, судьба намекнет на приятный сюрприз или посоветует позаботиться о здоровье. Как думаете, что ждет сегодня вас?

Посмотрите на эти печеньки. Какая из них так и просится вам в руки? Источник: Мария Романова / Городские медиа

Не относитесь к предсказанию слишком серьезно. Пусть оно хотя бы поднимет настроение. Это способ добавить в будни немного игры, пощекотать нервы и заодно получить заряд позитива на целый день.

Нажмите Источники: 1 — Серафима Пантыкина / Городские медиа , 2 — , 2 — Серафима Пантыкина / Городские медиа

Нажмите Источники: 1 — Серафима Пантыкина / Городские медиа , 2 — , 2 — Серафима Пантыкина / Городские медиа

Нажмите Источники: 1 — Серафима Пантыкина / Городские медиа , 2 — , 2 — Серафима Пантыкина / Городские медиа

Нажмите Источники: 1 — Серафима Пантыкина / Городские медиа , 2 — , 2 — Серафима Пантыкина / Городские медиа