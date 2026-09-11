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Что вас ждет 11 сентября: узнайте свой персональный прогноз

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Получите персональное предсказание | Источник: Мария Романова / Городские медиаПолучите персональное предсказание | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Получите персональное предсказание

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Иногда так хочется заглянуть в будущее, но без мрачных пророчеств, хрустальных шаров и разговоров со звездами. Предсказания по печенькам — как раз такой подходящий вариант для тех, кто хочет добавить щепотку волшебства в свой день.

А самое главное, что никаких сложных ритуалов вам проводить не придется. Просто выбирайте печенье, которое нравится больше всех, и читайте спрятанную в нем записку. Может, судьба намекнет на приятный сюрприз или посоветует позаботиться о здоровье. Как думаете, что ждет сегодня вас?

Посмотрите на эти печеньки. Какая из них так и просится вам в руки? | Источник: Мария Романова / Городские медиаПосмотрите на эти печеньки. Какая из них так и просится вам в руки? | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Посмотрите на эти печеньки. Какая из них так и просится вам в руки?

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Не относитесь к предсказанию слишком серьезно. Пусть оно хотя бы поднимет настроение. Это способ добавить в будни немного игры, пощекотать нервы и заодно получить заряд позитива на целый день.

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Источники:
1 —

Серафима Пантыкина / Городские медиа

, 2 —

Серафима Пантыкина / Городские медиа

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Нажмите
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Источники:
1 —

Серафима Пантыкина / Городские медиа

, 2 —

Серафима Пантыкина / Городские медиа

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Серафима Пантыкина / Городские медиа

, 2 —

Серафима Пантыкина / Городские медиа

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Серафима Пантыкина / Городские медиа

, 2 —

Серафима Пантыкина / Городские медиа

flip image
Нажмите
flip image
Источники:
1 —

Серафима Пантыкина / Городские медиа

, 2 —

Серафима Пантыкина / Городские медиа

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