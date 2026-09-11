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Образование Старшеклассникам облегчат жизнь: как именно

Старшеклассникам облегчат жизнь: как именно

Рассказываем, что изменится

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Для выпускников подготовили изменения | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUДля выпускников подготовили изменения | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Для выпускников подготовили изменения

Источник:
Артём Устюжанин / E1.RU

С 1 сентября 2027 года в России вступит в силу новый образовательный стандарт для старших классов. Он позволит ученикам изучать все предметы только на базовом уровне, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Сейчас старшеклассники обязаны выбирать не менее двух предметов для углубленного изучения. После вступления нового стандарта это требование отменят, и учащиеся смогут ограничиться базовым уровнем по всем дисциплинам, сообщил министр в интервью ТАСС.

При этом профильное обучение в старшей школе сохранится. По словам Кравцова, предусмотрены шесть профилей, однако школы смогут более гибко формировать узконаправленные группы с учетом образовательных потребностей учеников.

Это не все изменения в образовательной системе. В этом году в школах уже сократили количество уроков, отменили школьные звонки и домашние задания. Узнать подробности об этом можно здесь.

Кроме того, Рособрнадзор совместно с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) подготовил корректировки контрольных измерительных материалов (КИМ) для ЕГЭ. Корректировки затронут несколько предметов.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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