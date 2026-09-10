Массовая поножовщина случилась на улице в Лондоне: задержали семь человек

В Лондоне на улице Бромли‑Хай‑стрит произошла массовая драка с применением холодного оружия. По данным Sky News, на место срочно вызвали полицию и скорую помощь.
По информации столичной полиции, один из пострадавших находится в критическом состоянии, ещё троих госпитализировали с травмами, не угрожающими жизни. Медики скорой помощи Лондона подтвердили, что оказали первую помощь четверым мужчинам прямо на месте, после чего доставили их в больницу.
Полиция задержала семерых человек. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.