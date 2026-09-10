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Происшествия Массовая поножовщина случилась на улице в Лондоне: задержали семь человек

Массовая поножовщина случилась на улице в Лондоне: задержали семь человек

Четырех пострадавших арестовали

149
Место ЧП оцепили | Источник: bbc.co.ukМесто ЧП оцепили | Источник: bbc.co.uk

Место ЧП оцепили

Источник:

bbc.co.uk

В Лондоне на улице Бромли‑Хай‑стрит произошла массовая драка с применением холодного оружия. По данным Sky News, на место срочно вызвали полицию и скорую помощь.

По информации столичной полиции, один из пострадавших находится в критическом состоянии, ещё троих госпитализировали с травмами, не угрожающими жизни. Медики скорой помощи Лондона подтвердили, что оказали первую помощь четверым мужчинам прямо на месте, после чего доставили их в больницу.

Полиция задержала семерых человек. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
7
Гость
1 час
Против британцев у нас другое оружие. Посейдон с 20 Мегатоннами готов заступить на боевое дежурство в устье Темзы.
Гость
1 час
Что-то боты про «рай» у «них» молчат.
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Гость
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