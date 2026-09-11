По погоде узнавали, скоро ли придет зима: приметы на 11 сентября

На Ивана Постного заканчивалась часть полевых работ и наступало время собирать коренья и готовить запасы Источник: GPT

11 сентября в народном календаре — Иван Постный, или Головосек. Названия дня связаны с церковным праздником Усекновения главы Иоанна Предтечи. Из-за установленного на эту дату поста за днем и закрепилось определение «Постный».

В крестьянском календаре это была заметная граница между летом и осенью. Полевые работы постепенно подходили к концу, начиналась пора домашних заготовок и разносолов. Убирали репу, собирали коренья, поэтому в некоторых местах день также связывали с «репным праздником». Открывались осенние ярмарки и торги. В старину говорили, что с Ивана Постного мужчины встречают осень, а женщины — бабье лето.

Православная церковь 11 сентября вспоминает гибель Иоанна Крестителя. Согласно евангельской истории, пророк обличал правителя Ирода Антипу за его отношения с Иродиадой и оказался в заключении. Во время пира дочь Иродиады Саломея по совету матери попросила в награду голову Иоанна. В память об этом событии 11 сентября установлен однодневный пост.

Что нельзя делать

С Иваном Постным связано особенно много запретов. Часть из них появилась как народное переосмысление истории гибели Иоанна Предтечи и не относится непосредственно к церковным предписаниям. В этот день не рекомендуется:

устраивать шумные застолья, петь и танцевать — веселье считалось неуместным в день памяти трагической гибели Иоанна Предтечи;

пользоваться ножами, ножницами и другими режущими предметами — по старому поверью, в этот день старались избегать всего, что напоминало об усекновении;

есть круглые плоды и овощи — яблоки, капусту, лук, картофель и другие продукты такой формы в народной традиции связывали с головой святого;

резать хлеб — существовал обычай не пользоваться ножом даже за столом, поэтому хлеб предпочитали разламывать руками;

устраивать свадьбы и большое праздничное застолье — день традиционно проводили сдержанно, без шумных торжеств;

заниматься тяжелой работой и начинать важные дела — согласно некоторым народным представлениям, серьезные начинания старались перенести на другое время;

нарушать установленный церковью пост и употреблять алкоголь — 11 сентября является постным днем, а в современной традиции с этой датой также связан День трезвости.

Старинные защитные обычаи соседствовали в этот день с вполне практичными осенними заботами Источник: GPT

Что можно делать

К середине сентября заботы постепенно перемещались с полей в дом: урожай нужно было собрать, сохранить и подготовить к холодному времени года. С этим были связаны и основные занятия дня:

собирать коренья — именно этим занятием Иван Постный особенно выделялся в народном календаре;

убирать репу и заниматься оставшимся урожаем — к этой поре многие полевые работы уже завершались;

делать домашние заготовки — начинался активный сезон разносолов и подготовки запасов на зиму;

помогать нуждающимся — существовал обычай делиться частью нового урожая с бедными и странниками;

проводить день спокойно, уделяя время семье и домашним делам, не связанным с тяжелой работой;

посещать храм и соблюдать пост — для верующих это прежде всего день памяти Иоанна Предтечи.

Были у 11 сентября и более необычные обычаи. В некоторых местах возле порога или ворот рассыпали либо прятали семена мака. Считалось, что такая символическая преграда способна защитить дом от нечистой силы.

По перелетным птицам в этот день пытались определить, насколько быстро осень уступит место зиме Источник: GPT

Народные приметы о погоде

Особое внимание 11 сентября обращали на птиц: примерно в это время становилось всё заметнее осеннее движение перелетных стай. По их поведению, а также по ветру, грому, туману и другим явлениям пытались понять, долго ли продлится тепло и скоро ли наступит зима:

северный ветер — к холодной и снежной зиме;

журавли отправились на юг — к короткой осени и раннему приходу зимы;

скворцы долго не улетают — к сухой осени;

много грачей в небе — к ясной и хорошей погоде;

лебеди летят на юг — к скорому снегу;

гуси показались в небе — к дождю;

гром 11 сентября — к теплой и продолжительной осени;

утренний иней на траве — к скорому похолоданию;

густой утренний туман — к теплой и ясной погоде;

ясный день — к теплой осени, пасмурный — к прохладной и дождливой.