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Он и она Подробности «Я была не готова к этому»: Судзиловская раскрыла неприятную правду о работе в театре

«Я была не готова к этому»: Судзиловская раскрыла неприятную правду о работе в театре

Через что ей пришлось пройти

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Актриса старается забыть о всех неприятных моментах своей жизни | Источник: Стрелец Молодец / Vk.ruАктриса старается забыть о всех неприятных моментах своей жизни | Источник: Стрелец Молодец / Vk.ru

Актриса старается забыть о всех неприятных моментах своей жизни

Источник:

Стрелец Молодец / Vk.ru

Красоте российских секс-символов 90-2000-х часто завидуют, считая, что они урвали счастливый билет. Однако на деле оказывается, что за успех приходится платить высокую цену. Актриса Олеся Судзиловская рассказала, что она неоднократно терпела домогательства от настойчивых поклонников, среди которых был и известный режиссер.

О пережитом актриса признавалась в интервью Надежде Стрелец. По словам Судзиловской, она несколько лет пытается забыть произошедшее как страшный сон, но воспоминания то и дело мучают ее. Артистка рассказала, что всё случилось в театре имени Маяковского. На тот момент доверчивая Судзиловская даже не подозревала, что ей могут попытаться воспользоваться.

— Были такие случаи, что мне приходилось физически защищаться. Я настолько была не готова к этому, не представляла, что такое может быть и до последнего приходила на репетиции. Меня куда-то звали, и я приходила с пьесой или со сценарием, чтобы с режиссером порепетировать. А потом я бегала вокруг стола от человека, — рассказала Судзиловская.

Актриса признается, что не раз сталкивалась с подобными случаями, но именно эта ситуация была одной из самых сложных. Судзиловская была не приглашенной актрисой, а постоянным членом труппы, поэтому на кону стояла ее карьера.

— У меня были и такие случаи, что я отказывалась от ролей из-за этого. А здесь я была напрямую зависима от этого человека. Я должна была принимать решение, оставаться мне служить в этом театре или нет, — поделилась актриса.

После случившегося Судзиловская боялась, что ее отказ воспримут как флирт и заигрывание и будут преследовать, но, к счастью, этого не случилось. Актриса продолжила работать в театре и смогла сохранить с режиссером хорошие отношения.

— Каким-то чудесным образом всё было разрулено. Не было никаких притязаний. В тот момент я была в неосознанном состоянии. Надо отдать должное этому человеку — он понял, что это не взаимно. Для меня это было неприемлемо, я недолго думала. Я понимала, что должна буду уйти. Но всё разрулилось. Я служила в театре, и были роли большие, интересные. Мы были в хороших отношениях, — уверяет актриса.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Актриса Режиссер Домогательство
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