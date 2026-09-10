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Город «Устроить себе выходной»: губернатор Ярославской области рассказал, как отдыхает от работы

«Устроить себе выходной»: губернатор Ярославской области рассказал, как отдыхает от работы

Со слов Михаила Евраева, это получается редко

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Как отдыхает губернатор Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RUКак отдыхает губернатор Ярославской области | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Как отдыхает губернатор Ярославской области

Источник:

Александр Куренной / 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области поделился, как он отдыхает после работы. О своем времяпрепровождении Михаил Евраев рассказал жителям на прямой линии 9 сентября.

Со слов главы региона, отдых для него — это общение с друзьями и возможность побыть на природе. Но часто устраивать себе такой выходной не получается.

«Какой-то момент выбираю раз в месяц или в квартал. На день-два могу устроить себе выходной, потому что это обязательно надо, чтобы иметь здоровый взгляд на всё. Нужно время от времени отвлекаться. Тогда, когда возвращаешься после одного дня, смотришь заново и находишь то, что раньше не замечал», — рассказал Михаил Евраев.

Губернатор также поделился, что получает удовольствие от работы.

«Удается реализовать какой-то проект — это самый лучших отдых для меня самого», — отметил глава региона.

Также на прямой линии с жителями глава региона рассказал о сроках открытия поликлиники на улице Гоголя, выплатах для пострадавших от атак БПЛА, о ситуации с бензином и введением пересадочного тарифа.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
отдыхать нужно работая на даче а не как элита и их родственники в дубае и на куршавеле. плохо что власть мало рассказывает о том где и чем занимаются их отпрыски.
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