Крупнейший банк страны отменил выгодную ипотеку. Что это значит?

С 1 октября Сбербанк перестанет выдавать субсидированную ипотеку на короткий срок — год, два, три или пять лет. По этой программе застройщик компенсировал банку часть процентной ставки за первые годы кредита, и в этот период клиент платил меньше. Теперь возможность оформить кредит таким способом осталась только на более долгий период. Информацию об этом E1.RU подтвердили в банке.
«Речь идет о временном снижении ставки на первые годы кредита, которое применяется в отдельных сделках, в том числе с участием застройщиков, а не об отмене ипотечных программ в Сбере. Банк регулярно пересматривает условия ипотечных продуктов с учетом рыночной ситуации и экономики продукта. По итогам такого пересмотра Сбер решил не продолжать практику снижения ставки на ограниченный срок», — пояснили в пресс-службе финансовой организации.
Эксперт E1.RU, основатель агентства недвижимости «Квико» Анна Ермакова объяснила, как работала эта субсидированная ипотека и насколько существенным будет для рынка отказ от нее.
«Это те самые предложения вроде ипотеки под 3,5% на первые два года или 2,5% на первый год. На самом деле в среднем россияне закрывают ипотеку за восемь-девять лет, а первые два-три года после покупки — как раз самые важные и самые тяжелые», — отмечает эксперт.
Сниженная ставка на этот период — это возможность спокойно пережить самый нагруженный этап, накопить финансовую подушку или отложить деньги, вместо того чтобы сразу платить по полной рыночной ставке.
Эта программа была довольна популярна и действовала не только в Сбере. Ранее от субсидированной ипотеки уже отказалась три банка, и остальные, вероятнее всего, последуют их примеру. Альтернативой станет траншевая ипотека — когда банк передает не весь объем кредита сразу, а частями, начисляя проценты только на ту сумму, которая перечислена.
«Несколько банков уже отменили ставки на короткий срок. Первым был МКБ, потом „Совкомбанк“ и „Альфа“. У них осталась субсидированная ставка в 12,9% только на долгий срок. О таком же решении заявил и Сбер. Скорее всего, подтянутся все остальные банки, и мы увидим какой-то пересмотр условий уже в следующем месяце. В целом же программа была классная, очень много клиентов брали по ней ипотеку. Это серьезно помогало в сложившейся ситуации с высокой ключевой ставкой», — говорит Анна Ермакова.
По сниженной ставке на короткий срок ипотеку в Сбере еще можно оформить до 29 сентября включительно, однако ажиотажа отмена программы пока не вызвала. Многие потенциальные заемщики заняли выжидательную позицию, так как в октябре также должен решиться вопрос с изменением условий по семейной ипотеке.
«Есть предположение, что программу вообще не будут менять, поэтому по ней ажиотажа и нет. Отмена коротких субсидий тоже его не вызывает, так как эти условия просто заменит траншевая ипотека, где будет небольшой платеж на время строительства. Также активно муссируется тема рассрочек — важная программа, которую могут ввести», — объясняет эксперт.
У застройщиков большой фонд нереализованных готовых квартир, которые нужно как-то продавать.