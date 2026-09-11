Крупнейший банк страны отменил выгодную ипотеку. Что это значит?

Сбер отказался от программы со сниженной ставкой по ипотеке на первые годы кредита Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

С 1 октября Сбербанк перестанет выдавать субсидированную ипотеку на короткий срок — год, два, три или пять лет. По этой программе застройщик компенсировал банку часть процентной ставки за первые годы кредита, и в этот период клиент платил меньше. Теперь возможность оформить кредит таким способом осталась только на более долгий период. Информацию об этом E1.RU подтвердили в банке.

«Речь идет о временном снижении ставки на первые годы кредита, которое применяется в отдельных сделках, в том числе с участием застройщиков, а не об отмене ипотечных программ в Сбере. Банк регулярно пересматривает условия ипотечных продуктов с учетом рыночной ситуации и экономики продукта. По итогам такого пересмотра Сбер решил не продолжать практику снижения ставки на ограниченный срок», — пояснили в пресс-службе финансовой организации.

Эксперт E1.RU, основатель агентства недвижимости «Квико» Анна Ермакова объяснила, как работала эта субсидированная ипотека и насколько существенным будет для рынка отказ от нее.

«Это те самые предложения вроде ипотеки под 3,5% на первые два года или 2,5% на первый год. На самом деле в среднем россияне закрывают ипотеку за восемь-девять лет, а первые два-три года после покупки — как раз самые важные и самые тяжелые», — отмечает эксперт.

Сниженная ставка на этот период — это возможность спокойно пережить самый нагруженный этап, накопить финансовую подушку или отложить деньги, вместо того чтобы сразу платить по полной рыночной ставке. Анна Ермакова основатель агентства недвижимости

Эта программа была довольна популярна и действовала не только в Сбере. Ранее от субсидированной ипотеки уже отказалась три банка, и остальные, вероятнее всего, последуют их примеру. Альтернативой станет траншевая ипотека — когда банк передает не весь объем кредита сразу, а частями, начисляя проценты только на ту сумму, которая перечислена.

«Несколько банков уже отменили ставки на короткий срок. Первым был МКБ, потом „Совкомбанк“ и „Альфа“. У них осталась субсидированная ставка в 12,9% только на долгий срок. О таком же решении заявил и Сбер. Скорее всего, подтянутся все остальные банки, и мы увидим какой-то пересмотр условий уже в следующем месяце. В целом же программа была классная, очень много клиентов брали по ней ипотеку. Это серьезно помогало в сложившейся ситуации с высокой ключевой ставкой», — говорит Анна Ермакова.

По сниженной ставке на короткий срок ипотеку в Сбере еще можно оформить до 29 сентября включительно, однако ажиотажа отмена программы пока не вызвала. Многие потенциальные заемщики заняли выжидательную позицию, так как в октябре также должен решиться вопрос с изменением условий по семейной ипотеке.

«Есть предположение, что программу вообще не будут менять, поэтому по ней ажиотажа и нет. Отмена коротких субсидий тоже его не вызывает, так как эти условия просто заменит траншевая ипотека, где будет небольшой платеж на время строительства. Также активно муссируется тема рассрочек — важная программа, которую могут ввести», — объясняет эксперт.