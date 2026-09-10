Молодым семьям заплатят сотни тысяч рублей, но повезет не всем: новости 10 сентября

Размер выплаты зависит от региона Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 сентября.

Нас ждет короткая рабочая неделя

В этом году 4 ноября выпадает на среду, поэтому рабочая неделя станет короче. Работать придется 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября.

Следующая сокращенная неделя выпадет на конец декабря. Трудиться придется только три дня — с 28 по 30 декабря. С 31 декабря начнутся новогодние каникулы, они продлятся 11 дней — до 10 января.

Следующие длинные выходные придутся на февраль 2027 года в честь Дня защитника Отечества. Затем будут праздники в марте и майские. Всего в 2027 году у тех, кто работает на пятидневке, будет 118 выходных и 247 рабочих дней без учета отпуска.

Для 10–11-х классов начнет действовать новый образовательный стандарт

С 1 сентября 2027 года в школах начнут действовать новый федеральный государственный образовательный стандарт и обновленная программа для 10–11-х классов. В них усилят естественно-научную и инженерную составляющие, сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова.

«Разработан новый образовательный стандарт старшей школы, обновляется федеральная программа 10–11-х классов. В них усилены естественно-научная и инженерная составляющие. Новые ФГОС и федеральная программа для 10–11-х классов вступят в силу с 1 сентября 2027 года», — приводит слова Колударовой пресс-служба Минпросвещения.

Кроме того, Минпросвещения обновит стандарты и программы для 5–9-х классов. Это произойдет в 2026–2027 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Глава «ЛизаАлерт» сообщил о находках на месте поисков семьи Усольцевых

На месте поисков семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье нашли некие артефакты. Об этом сообщил глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

«В некоторых местах найдены артефакты, действительно интересные, и нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть их на сегодняшний день. Не могу подробнее рассказать, потому что там следствие еще идет», — сказал Сергеев.

По его словам, поиски в некотором объеме продолжатся, но ежедневными они быть перестали. Региональный представитель «ЛизаАлерт» в Красноярском крае Владислав Величко объяснил это серьезным риском. В нужном районе много медведей.

К возможным дополнительным работам могут привлечь пеших добровольцев и пилотов дронов. Масштаб и состав группы определят непосредственно перед началом. Решение по дальнейшей тактике примет следствие, сообщила представитель отряда Серафима Чооду.

Физику в школе начнут изучать раньше

Для учеников 6-х классов подготовили курс внеурочной деятельности «Живая физика» объемом 17 часов. Он поможет мотивировать школьников к углубленному изучению предмета, сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова.

«Для внеурочной деятельности разработан пропедевтический курс для 6-го класса. Чтобы мотивировать ребенка углубленно изучать физику, необходимо провести подготовительные мероприятия, поэтому предложен курс внеурочной деятельности „Живая физика“», — сказала Колударова.

Курс рассчитан на 17 часов. Он раскроет связи физических закономерностей с живыми организмами и разовьет познавательный интерес к естественно-научным предметам перед началом системного изучения физики в 7-м классе.

В 7-х и 9-х классах дополнительный час в неделю можно использовать для курса «Трудные вопросы физики». Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что ведомство синхронизировало учебные программы с заданиями ЕГЭ и ОГЭ, а также утвердило единые и углубленные программы по физике и химии в старших классах.

Работодатели будут обязаны обеспечивать мигрантов жильем и транспортом

Работодатели будут обязаны обеспечивать иностранных специалистов жильем и трансфером до работы и обратно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Миграционной службы МВД Андреем Кикотем.

«Работодатель по закону будет обязан — крупный и среднего формата — обеспечить их специализированным жильем, а также обеспечить трансфером на работу, то есть так, чтобы был у нас замкнутый цикл: дом — работа — дом», — сказал Путин.

По его словам, после окончания трудового договора мигрант таким же способом вернется на родину. Такой подход глава государства назвал цивилизованным и подчеркнул, что он обеспечивает интересы местных граждан.

Законопроект о целевом наборе мигрантов сейчас согласовывают в правительстве. Кикоть уточнил, что переход поделят на три этапа по два года. Путин также поручил Миграционной службе МВД инициировать комплексную работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России.

Кикоть доложил, что число легально работающих мигрантов в России увеличивается. Их доля выросла с 45 до 50%, а около 100 тысяч иностранцев выдворили из страны, 75 тысяч из них — принудительно.

Российских фигуристов лишили международных соревнований

Международный союз конькобежцев лишил нейтрального статуса Камилу Валиеву, Марка Кондратюка и танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина. Теперь они не смогут выступать на международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.

В августе ISU присвоил нейтральный статус Валиевой и Кондратюку, но в сентябре отозвал его. Спортсмены решили оспорить это решение. Степанова и Букин также не соответствуют требованиям для получения нейтрального статуса.

Кондратюк был заявлен на турнир в Токио, который прошел с 4 по 6 сентября. Однако незадолго до начала его заменил Владислав Дикиджи, ставший в итоге победителем. Кондратюк — бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях и чемпион Европы 2022 года.

Валиева возобновила карьеру после четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она тренируется в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. Степанова и Букин пять раз побеждали на чемпионатах России, а также брали серебро и бронзу на чемпионатах Европы.

У берегов Филиппин загорелся паром, пять человек погибли

У берегов Филиппин загорелся пассажирский паром, пять человек погибли, еще 87 пропали без вести. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную береговую охрану.

Трагедия произошла вечером, когда судно M/V June Aster находилось чуть более чем в двух километрах от берега в провинции Палаван. На борту находились 134 человека, более 40 из них спасли.

25 человек погибли в результате пожара на судне в китайском порту

25 человек погибли в результате пожара на ремонтировавшемся судне в Китае. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По информации издания, всего на судне находились 42 человека. 12 человек эвакуировали с судна, а пятеро получили ранения и были госпитализированы. На данный момент их состояние оценивается как стабильное.

Верфь принадлежит Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC). Председатель КНР Си Цзиньпин призвал в оперативном порядке расследовать причины пожара.

Пожар в школах Конго унес жизни 20 учеников

По меньшей мере 20 учеников погибли при пожаре в двух начальных школах в городе Букаву на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщила радиостанция Okapi.

Еще около 50 школьников пострадали. Пожар начался в доме, расположенном вблизи школ.

Огонь перекинулся на здания школ, когда в классах шли уроки. Большинство школьников погибли в результате возникшей давки.

Новостной портал Actualite передает, что пожар уничтожил около 500 зданий, включая больницу. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Онищенко поддержал идею продлить работу детских садов

Академик РАН Геннадий Онищенко поддержал инициативу продлить работу детских садов до восьми вечера. По его мнению, это позволит родителям спокойно заканчивать рабочий день и не торопиться за ребенком.

«Это правильно, потому что сейчас мама, сломя голову, должна бежать, чтобы успеть забрать ребенка. Мы много говорим о любви к мамам, это будет материальное выражение этой любви, чтобы она не сидела в стрессе последний час рабочего дня: вдруг начальник вызовет. А так она спокойно закончит рабочий день», — сказал Онищенко.

Он также отметил, что сейчас детей разных возрастов, которых не забрали вовремя, собирают в одну группу для ожидания родителей. По его словам, это неправильно с противоэпидемической точки зрения.

«Платье мести» принцессы Дианы выставят на аукцион впервые за 30 лет

Черное шелковое платье принцессы Дианы, известное как «платье мести», впервые почти за 30 лет выставят на аукцион. Торги Sotheby’s пройдут в Нью-Йорке 9 декабря, сообщает Vogue British.

Диана надела этот наряд в июне 1994 года на вечеринку Vanity Fair в лондонской галерее Serpentine. В тот же день в эфир вышло интервью ее бывшего мужа, тогдашнего принца Чарльза, где он признался в неверности. Изначально принцесса планировала другой образ, но в последний момент передумала. Платье от дизайнера Кристины Стамболян с открытыми плечами около трех лет лежало в гардеробе — Диана считала его слишком смелым для публичного выхода. Образ дополнили жемчужное колье, красные ногти и помада в тон.

После этого выхода наряд прозвали «платьем мести». Стоимость лота оценили в 150–300 тысяч долларов. Перед аукционом платье покажут публике в Лондоне, Гонконге и Женеве. Часть средств от продажи направят на благотворительность — в NHS Lothian Charity от имени Королевской больницы Эдинбурга.

Зимний отдых в Египте подорожал на 10–20%

Стоимость отдыха в Египте для россиян на предстоящую зиму выросла на 10–20% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Сильнее всего подорожали четырех- и пятизвездочные отели с системой «все включено». По данным Pegas Touristik, именно на них тарифы выросли заметнее всего.

Сэкономить поможет раннее бронирование. У большинства отелей максимальные скидки на зимние заезды действуют до 30 сентября, у некоторых — до конца октября. Забронировать со скидкой можно поездки вплоть до марта 2027 года.

В колледжах хотят ввести пятидневку

Колледжи предложили перевести на пятидневный график. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Сейчас каждая образовательная организация сама решает, сколько дней в неделю проводить занятия. Федеральные нормативные акты этот вопрос не регулируют.

«В целях популяризации обучения в колледжах и снижения эмоциональной нагрузки на детей, которые в большинстве своем вчера были только девятиклассниками, предлагаю утвердить пятидневную учебную неделю в средних специальных учебных заведениях», — сказал Антропенко в беседе с ТАСС.

По его словам, с такими просьбами к нему обращаются родители учащихся колледжей. Многие дети уезжают на учебу в другой город и не могут видеться с родителями чаще, чем раз в неделю в выходные.

В 33 регионах России ввели выплату за третьего ребенка

В 33 российских регионах молодые семьи при рождении третьего ребенка могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей и более. Власти этих субъектов установили такую меру для родителей младше 36 лет.

Получатели должны быть зарегистрированы в регионе. Выплата действует дополнительно к региональному материнскому капиталу, сообщает РИА Новости. В список вошли: Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Алтайский край, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Ульяновская, Ярославская области и Севастополь.

Самая крупная выплата — 600 тысяч рублей — действует в Псковской области. Изначально она составляла 300 тысяч, но в конце 2025 года власти решили ее удвоить. В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях молодые семьи могут получить 350 тысяч рублей.

В Тверской области размер выплаты зависит от очередности ребенка: 300 тысяч дают за третьего, 400 тысяч за четвертого, 500 тысяч за пятого и последующих. В Хабаровском крае 300 тысяч выплачивают только при рождении пятого ребенка.