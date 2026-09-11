25 лет назад террористы уничтожили башни-близнецы в США. Публикуем фото и видео, которые потрясли мир

Башни падали, люди спасались бегством Источник: FA Bobo / PIXSELL / PA Images

25 лет назад в США случилась трагедия, которую до сих пор в мире вспоминают с тревогой и страхом: террористы захватили самолеты и уничтожили две башни Всемирного торгового центра, частично разрушили здание Пентагона. Погибли 2977 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) и ее главарь Усама бен Ладен.



Самолеты врезались в башни с разницей в 23 минуты. Из-за того что у места трагедии скопились очевидцы и СМИ, моменты разрушений и взрывов попали на фото и видео.

Публикуем эти страшные кадры и хронику тех событий.



Источник: Городские медиа

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий, центральными были две 110-этажные башни — Северная и Южная. В каждом здании находились офисы, где работали примерно 430 компаний и 35 тысяч человек. 11 сентября в 08:46 по местному времени Boeing 767 авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню. Удар пришелся между 93-м и 99-м этажами. На борту находился 81 пассажир и 11 членов экипажа. Как выяснилось позже, 5 человек на лайнере были террористами. Они напали на капитанский состав с канцелярскими ножами.



Первый самолет врезался в башню. Первые минуты очевидцы не могли понять, что происходит, думали, что в здании случился мощный взрыв Источник: James Spahr / Flickr.com

В 09:03 Boeing 767 авиакомпании United Airlines врезался в Южную башню. Удар пришелся между 77-м и 85-м этажами. На борту этого самолета были 56 пассажиров и 9 членов экипажа.



Момент, когда второй самолет врезался в Южную башню, попал на фото и видео Источник: Robert J. Fisch / Wikimedia.org

В 09:37 третий самолет врезался в штаб-квартиру Министерства обороны США — Пентагон. На борту самолета были 58 пассажиров и 6 членов экипажа.



Одно крыло Пентагона разрушилось от взрыва и огня Источник: Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill / Publicintelligence.net

125 человек, находившихся в здании, погибли Источник: Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill / Publicintelligence.net

По замыслу террористов, четвертый самолет должен был столкнуться со зданием Капитолия или Белого дома. Но пассажиры и члены экипажа оказали сопротивление террористам. В итоге «рейс 93» (самолет Boeing 757–222, летевший по внутриконтинентальному маршруту UAL93) упал в поле недалеко от города Шанксвилла. Все, кто находился на борту, — это 37 пассажиров и 7 членов экипажа — погибли.

Влетевшие в башни-близнецы самолеты были с полными топливными баками, из-за чего начался пожар. Охваченная огнем Южная башня рухнула в 09:59 утра. Через полчаса упала вторая.



Пожар в Южной башне длился 56 минут, в Северной — 102. Обе башни пали Источник: Michael Foran / CC BY

Источник: Ted S. Warren / AP

Обломки разлетелись на десятки километров, разрушили или повредили другие здания Всемирного торгового центра. Вечером 11 сентября после серии взрывов обрушилось еще одно здание ВТЦ-7.



Столб пыли и дыма был виден со всех концов Нью-Йорка Источник: Randomruminations.net

Комиссия, расследовавшая теракты, заключила, что в моменты взрывов в башнях находились 16 тысяч человек. Большинству удалось спастись Источник: Chief Photographer's Mate Eric J. Tilford / Wikipedia.org

Это всё, что осталось от двух гигантских башен Источник: Bri Rodriguez / FEMA

Гора обломков продолжала гореть и тлеть еще три месяца, пока ее значительно не расчистили Источник: Inapcache.boston.com

Российские телеканалы в тот день вышли в эфир со специальными выпусками: они целый день рассказывали о том, что происходит в Нью-Йорке. Впрочем, в тот день обрушение башен стало темой номер один в мировых СМИ.

Источник: НТВ

Сейчас на месте башен-близнецов в Нью-Йорке стоит Национальный мемориал и музей, посвященный событиям 11 сентября. В парке высадили 400 деревьев, имена погибших при теракте выгравировали на бронзовых парапетах.



В Музее журналистики в Вашингтоне часть экспозиции посвящена событиям 11 сентября: там находится один из обломков башни, а на стенах висят вывески мировых газет. У всех них одна тема.



В качестве экспонатов — обломки башен ВТЦ Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Первые полосы мировых изданий в тот день были посвящены одной теме Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Точная цифра ущерба неизвестна до сих пор. В сентябре 2006 года тогдашний президент Штатов Джордж Буш — младший заявлял, что, по самым низким оценкам, ущерб составляет примерно 500 миллиардов долларов. Расследованием терактов занималась Комиссия 9/11. Среди причин трагедии указывались, в частности, «глубокие административные провалы» в работе правительства и спецслужб США, пишет РИА Новости.



Первые месяцы расчистка места падения башен велась круглосуточно. К ноябрю строительному департаменту удалось вывезти треть обломков Источник: 911memorial.org

Через десять лет после взрыва на месте башен-близнецов появится мемориальный музей Источник: Andrea Booher / FEMA

Единственным осужденным по этому делу стал террорист Закариас Муссауи. На суде он заявил, что Усама бен Ладен лично указал ему захватить самолет, чтобы протаранить Белый дом. В мае 2006 года Закариаса приговорили к пожизненному заключению. Бен Ладена ликвидировали в ходе спецоперации в мае 2011 года.



Взрывы в Америке 11 сентября 2001 года стали крупнейшей в мире серией терактов. Жертвами в общей сложности стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных, 60 полицейских. Это были граждане США и еще 92 государств.

Каждый год 11 сентября небо Нью-Йорка освещают два луча в память о жертвах теракта Источник: ejpphoto / Flickr.com

Городские медиа тоже собрали видео о событиях того дня.