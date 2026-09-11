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Страна и мир Фоторепортаж 25 лет назад террористы уничтожили башни-близнецы в США. Публикуем фото и видео, которые потрясли мир

25 лет назад террористы уничтожили башни-близнецы в США. Публикуем фото и видео, которые потрясли мир

Трагедия унесла почти три тысячи жизней. Это страшно вспоминать даже сейчас

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Башни падали, люди спасались бегством | Источник: FA Bobo / PIXSELL / PA ImagesБашни падали, люди спасались бегством | Источник: FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Башни падали, люди спасались бегством
Источник:
FA Bobo / PIXSELL / PA Images

25 лет назад в США случилась трагедия, которую до сих пор в мире вспоминают с тревогой и страхом: террористы захватили самолеты и уничтожили две башни Всемирного торгового центра, частично разрушили здание Пентагона. Погибли 2977 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) и ее главарь Усама бен Ладен.

Самолеты врезались в башни с разницей в 23 минуты. Из-за того что у места трагедии скопились очевидцы и СМИ, моменты разрушений и взрывов попали на фото и видео.

Публикуем эти страшные кадры и хронику тех событий.

Источник:

Городские медиа

Всемирный торговый центр состоял из семи зданий, центральными были две 110-этажные башни — Северная и Южная. В каждом здании находились офисы, где работали примерно 430 компаний и 35 тысяч человек. 11 сентября в 08:46 по местному времени Boeing 767 авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню. Удар пришелся между 93-м и 99-м этажами. На борту находился 81 пассажир и 11 членов экипажа. Как выяснилось позже, 5 человек на лайнере были террористами. Они напали на капитанский состав с канцелярскими ножами.

Первый самолет врезался в башню. Первые минуты очевидцы не могли понять, что происходит, думали, что в здании случился мощный взрыв | Источник: James Spahr / Flickr.comПервый самолет врезался в башню. Первые минуты очевидцы не могли понять, что происходит, думали, что в здании случился мощный взрыв | Источник: James Spahr / Flickr.com

Первый самолет врезался в башню. Первые минуты очевидцы не могли понять, что происходит, думали, что в здании случился мощный взрыв

Источник:
James Spahr / Flickr.com

В 09:03 Boeing 767 авиакомпании United Airlines врезался в Южную башню. Удар пришелся между 77-м и 85-м этажами. На борту этого самолета были 56 пассажиров и 9 членов экипажа.

Момент, когда второй самолет врезался в Южную башню, попал на фото и видео | Источник: Robert J. Fisch / Wikimedia.orgМомент, когда второй самолет врезался в Южную башню, попал на фото и видео | Источник: Robert J. Fisch / Wikimedia.org
Момент, когда второй самолет врезался в Южную башню, попал на фото и видео
Источник:
Robert J. Fisch / Wikimedia.org

В 09:37 третий самолет врезался в штаб-квартиру Министерства обороны США — Пентагон. На борту самолета были 58 пассажиров и 6 членов экипажа.

Одно крыло Пентагона разрушилось от взрыва и огня | Источник: Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill / Publicintelligence.netОдно крыло Пентагона разрушилось от взрыва и огня | Источник: Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill / Publicintelligence.net
Одно крыло Пентагона разрушилось от взрыва и огня
Источник:
Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill / Publicintelligence.net
125 человек, находившихся в здании, погибли | Источник: Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill / Publicintelligence.net125 человек, находившихся в здании, погибли | Источник: Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill / Publicintelligence.net
125 человек, находившихся в здании, погибли
Источник:
Tech. Sgt. Cedric H. Rudisill / Publicintelligence.net

По замыслу террористов, четвертый самолет должен был столкнуться со зданием Капитолия или Белого дома. Но пассажиры и члены экипажа оказали сопротивление террористам. В итоге «рейс 93» (самолет Boeing 757–222, летевший по внутриконтинентальному маршруту UAL93) упал в поле недалеко от города Шанксвилла. Все, кто находился на борту, — это 37 пассажиров и 7 членов экипажа — погибли.

Влетевшие в башни-близнецы самолеты были с полными топливными баками, из-за чего начался пожар. Охваченная огнем Южная башня рухнула в 09:59 утра. Через полчаса упала вторая.

Пожар в Южной башне длился 56 минут, в Северной — 102. Обе башни пали | Источник: Michael Foran / CC BYПожар в Южной башне длился 56 минут, в Северной — 102. Обе башни пали | Источник: Michael Foran / CC BY
Пожар в Южной башне длился 56 минут, в Северной — 102. Обе башни пали
Источник:
Michael Foran / CC BY
Источник: Ted S. Warren / APИсточник: Ted S. Warren / AP
Источник:

Ted S. Warren / AP

Обломки разлетелись на десятки километров, разрушили или повредили другие здания Всемирного торгового центра. Вечером 11 сентября после серии взрывов обрушилось еще одно здание ВТЦ-7.

Столб пыли и дыма был виден со всех концов Нью-Йорка | Источник: Randomruminations.netСтолб пыли и дыма был виден со всех концов Нью-Йорка | Источник: Randomruminations.net

Столб пыли и дыма был виден со всех концов Нью-Йорка

Источник:
Randomruminations.net
Комиссия, расследовавшая теракты, заключила, что в моменты взрывов в башнях находились 16 тысяч человек. Большинству удалось спастись | Источник: Chief Photographer's Mate Eric J. Tilford / Wikipedia.orgКомиссия, расследовавшая теракты, заключила, что в моменты взрывов в башнях находились 16 тысяч человек. Большинству удалось спастись | Источник: Chief Photographer's Mate Eric J. Tilford / Wikipedia.org
Комиссия, расследовавшая теракты, заключила, что в моменты взрывов в башнях находились 16 тысяч человек. Большинству удалось спастись
Источник:
Chief Photographer's Mate Eric J. Tilford / Wikipedia.org
Это всё, что осталось от двух гигантских башен | Источник: Bri Rodriguez / FEMAЭто всё, что осталось от двух гигантских башен | Источник: Bri Rodriguez / FEMA

Это всё, что осталось от двух гигантских башен

Источник:
Bri Rodriguez / FEMA
Гора обломков продолжала гореть и тлеть еще три месяца, пока ее значительно не расчистили | Источник: Inapcache.boston.comГора обломков продолжала гореть и тлеть еще три месяца, пока ее значительно не расчистили | Источник: Inapcache.boston.com
Гора обломков продолжала гореть и тлеть еще три месяца, пока ее значительно не расчистили
Источник:
Inapcache.boston.com

Российские телеканалы в тот день вышли в эфир со специальными выпусками: они целый день рассказывали о том, что происходит в Нью-Йорке. Впрочем, в тот день обрушение башен стало темой номер один в мировых СМИ.

Источник:

НТВ

Сейчас на месте башен-близнецов в Нью-Йорке стоит Национальный мемориал и музей, посвященный событиям 11 сентября. В парке высадили 400 деревьев, имена погибших при теракте выгравировали на бронзовых парапетах.

В Музее журналистики в Вашингтоне часть экспозиции посвящена событиям 11 сентября: там находится один из обломков башни, а на стенах висят вывески мировых газет. У всех них одна тема.

В качестве экспонатов&nbsp;— обломки башен ВТЦ | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаВ качестве экспонатов&nbsp;— обломки башен ВТЦ | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа
В качестве экспонатов — обломки башен ВТЦ
Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Первые полосы мировых изданий в тот день были посвящены одной теме | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаПервые полосы мировых изданий в тот день были посвящены одной теме | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа
Первые полосы мировых изданий в тот день были посвящены одной теме
Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Точная цифра ущерба неизвестна до сих пор. В сентябре 2006 года тогдашний президент Штатов Джордж Буш — младший заявлял, что, по самым низким оценкам, ущерб составляет примерно 500 миллиардов долларов. Расследованием терактов занималась Комиссия 9/11. Среди причин трагедии указывались, в частности, «глубокие административные провалы» в работе правительства и спецслужб США, пишет РИА Новости.

Первые месяцы расчистка места падения башен велась круглосуточно. К ноябрю строительному департаменту удалось вывезти треть обломков | Источник: 911memorial.orgПервые месяцы расчистка места падения башен велась круглосуточно. К ноябрю строительному департаменту удалось вывезти треть обломков | Источник: 911memorial.org
Первые месяцы расчистка места падения башен велась круглосуточно. К ноябрю строительному департаменту удалось вывезти треть обломков
Источник:
911memorial.org
Через десять лет после взрыва на месте башен-близнецов появится мемориальный музей | Источник: Andrea Booher / FEMAЧерез десять лет после взрыва на месте башен-близнецов появится мемориальный музей | Источник: Andrea Booher / FEMA
Через десять лет после взрыва на месте башен-близнецов появится мемориальный музей
Источник:
Andrea Booher / FEMA

Единственным осужденным по этому делу стал террорист Закариас Муссауи. На суде он заявил, что Усама бен Ладен лично указал ему захватить самолет, чтобы протаранить Белый дом. В мае 2006 года Закариаса приговорили к пожизненному заключению. Бен Ладена ликвидировали в ходе спецоперации в мае 2011 года.

Взрывы в Америке 11 сентября 2001 года стали крупнейшей в мире серией терактов. Жертвами в общей сложности стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных, 60 полицейских. Это были граждане США и еще 92 государств.

Каждый год 11 сентября небо Нью-Йорка освещают два луча в память о жертвах теракта | Источник: ejpphoto / Flickr.comКаждый год 11 сентября небо Нью-Йорка освещают два луча в память о жертвах теракта | Источник: ejpphoto / Flickr.com

Каждый год 11 сентября небо Нью-Йорка освещают два луча в память о жертвах теракта

Источник:
ejpphoto / Flickr.com

Городские медиа тоже собрали видео о событиях того дня.

Источник:

Городские медиа

ПО ТЕМЕ
Мария ЗахароваМария Захарова
Мария Захарова
Редактор и журналист
США Башни-близнецы Теракт
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Комментарии
11
Гость
25 минут
Там до сих пор много вопросов. Странные взрывы в подземном этаже после атаки. Сам момент разрушения выглядит не логичным. Они получили повреждения в верхней части, а оседать почему-то стали снизу. Ну осела бы часть над поврежденными этажами, ясно и понятно. А вышло все совсем не так при разрушении. Еще странно, что в зданиях почти не оказалось людей. Их будто о чем-то предупредили, типа сходите погуляйте в такие-то часы. С Пентагоном вообще не понятно. Куда исчез самолет? Должны быть части, много частей, а нам не показали ни одной. Да и разрушение слабовато для такого воздействия. Версии с подстроенными операциями возникли не на пустом месте.
Гость
58 минут
Они упали
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