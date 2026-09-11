25 лет назад террористы уничтожили башни-близнецы в США. Публикуем фото и видео, которые потрясли мир

25 лет назад в США случилась трагедия, которую до сих пор в мире вспоминают с тревогой и страхом: террористы захватили самолеты и уничтожили две башни Всемирного торгового центра, частично разрушили здание Пентагона. Погибли 2977 человек, еще 24 числятся пропавшими без вести. Ответственность за случившееся на себя взяли боевики «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) и ее главарь Усама бен Ладен.
Самолеты врезались в башни с разницей в 23 минуты. Из-за того что у места трагедии скопились очевидцы и СМИ, моменты разрушений и взрывов попали на фото и видео.
Публикуем эти страшные кадры и хронику тех событий.
Всемирный торговый центр состоял из семи зданий, центральными были две 110-этажные башни — Северная и Южная. В каждом здании находились офисы, где работали примерно 430 компаний и 35 тысяч человек. 11 сентября в 08:46 по местному времени Boeing 767 авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню. Удар пришелся между 93-м и 99-м этажами. На борту находился 81 пассажир и 11 членов экипажа. Как выяснилось позже, 5 человек на лайнере были террористами. Они напали на капитанский состав с канцелярскими ножами.
В 09:03 Boeing 767 авиакомпании United Airlines врезался в Южную башню. Удар пришелся между 77-м и 85-м этажами. На борту этого самолета были 56 пассажиров и 9 членов экипажа.
В 09:37 третий самолет врезался в штаб-квартиру Министерства обороны США — Пентагон. На борту самолета были 58 пассажиров и 6 членов экипажа.
По замыслу террористов, четвертый самолет должен был столкнуться со зданием Капитолия или Белого дома. Но пассажиры и члены экипажа оказали сопротивление террористам. В итоге «рейс 93» (самолет Boeing 757–222, летевший по внутриконтинентальному маршруту UAL93) упал в поле недалеко от города Шанксвилла. Все, кто находился на борту, — это 37 пассажиров и 7 членов экипажа — погибли.
Влетевшие в башни-близнецы самолеты были с полными топливными баками, из-за чего начался пожар. Охваченная огнем Южная башня рухнула в 09:59 утра. Через полчаса упала вторая.
Обломки разлетелись на десятки километров, разрушили или повредили другие здания Всемирного торгового центра. Вечером 11 сентября после серии взрывов обрушилось еще одно здание ВТЦ-7.
Российские телеканалы в тот день вышли в эфир со специальными выпусками: они целый день рассказывали о том, что происходит в Нью-Йорке. Впрочем, в тот день обрушение башен стало темой номер один в мировых СМИ.
Сейчас на месте башен-близнецов в Нью-Йорке стоит Национальный мемориал и музей, посвященный событиям 11 сентября. В парке высадили 400 деревьев, имена погибших при теракте выгравировали на бронзовых парапетах.
В Музее журналистики в Вашингтоне часть экспозиции посвящена событиям 11 сентября: там находится один из обломков башни, а на стенах висят вывески мировых газет. У всех них одна тема.
Точная цифра ущерба неизвестна до сих пор. В сентябре 2006 года тогдашний президент Штатов Джордж Буш — младший заявлял, что, по самым низким оценкам, ущерб составляет примерно 500 миллиардов долларов. Расследованием терактов занималась Комиссия 9/11. Среди причин трагедии указывались, в частности, «глубокие административные провалы» в работе правительства и спецслужб США, пишет РИА Новости.
Единственным осужденным по этому делу стал террорист Закариас Муссауи. На суде он заявил, что Усама бен Ладен лично указал ему захватить самолет, чтобы протаранить Белый дом. В мае 2006 года Закариаса приговорили к пожизненному заключению. Бен Ладена ликвидировали в ходе спецоперации в мае 2011 года.
Взрывы в Америке 11 сентября 2001 года стали крупнейшей в мире серией терактов. Жертвами в общей сложности стали 2977 человек, в том числе 343 пожарных, 60 полицейских. Это были граждане США и еще 92 государств.
Городские медиа тоже собрали видео о событиях того дня.