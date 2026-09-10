«Какое горе»: в семье шефа Константина Ивлева произошла трагедия

Константин Ивлев столкнулся с серьезной потерей в своей жизни Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вторая осень подряд омрачается в жизни Константина Ивлева грустными событиями. В прошлом году шеф разводился со своей женой Валерией, но тогда всё закончилось хорошо. В этот же раз испытания для скандального шефа оказались более серьезными — из жизни ушел его отец. О том, что семья переживает горе, в своем блоге рассказала бывшая супруга Константина — Мария Ивлева.

У себя в соцсетях она опубликовала старую фотографию своего сына с дедушкой — Виталием Сергеевичем.

— Умер мой свёкор. Но в каждом его лике, который он воспроизвел, я вижу его! Виталий Сергеевич, покойтесь с миром, ведь там вы встретитесь с самыми главными для себя людьми. А потом вы встретитесь с нами. Вы не одиноки! Мы вас очень-очень любим, — написала Мария.

Поклонники повара подмечают, что его сын Матвей очень похож на дедушку Источник: kitchen_queen_maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поклонники Ивлева выразили соболезнования и обратили внимание на сильное внешнее сходство Константина и Матвея с Виталием Сергеевичем.

— Потомки — копия он, — написала одна из подписчиц Марии.

— Царствие небесное, — соболезнуют в комментариях.

— Какое горе! — сочувствуют семье шефа.

— Как внук похож на него. Царствие небесное вашему свёкру. Соболезную, — комментируют новость.

Сам Константин Ивлев хранит молчание. Шеф-повар вообще не любит много рассказывать о своей семье. В редких интервью он лишь отмечал, что его отец работал в КГБ и мечтал, что сын пойдет по его стопам. Однако этого не случилось, так как Ивлев плохо учился. После неудачного замысла Виталий Сергеевич всё же помог сыну выбрать жизненный путь и направил его в кулинарию.

— Когда в молодости я думал, чем заняться в жизни, отец мне дал совет: «Костя, люди при любой власти будут хотеть есть. Если ты этим займешься — ты всегда будешь при куске хлеба», — рассказывал Константин изданию «Газета.Ру».

Отец Ивлева близко к сердцу воспринимал трудности сына. Когда шеф надумал разводиться со своей первой супругой Марией, с которой он прожил 23 года, тот не смог сдержать слез.