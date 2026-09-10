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Развлечения Обзор «Не приду на финал»: почему Басков готов покинуть «Ну-ка, все вместе!»

«Не приду на финал»: почему Басков готов покинуть «Ну-ка, все вместе!»

Страсти обещают раскалиться до предела

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Восьмой сезон шоу для Баскова будет особенным, так как певец празднует свой юбилей | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Восьмой сезон шоу для Баскова будет особенным, так как певец празднует свой юбилей | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Восьмой сезон шоу для Баскова будет особенным, так как певец празднует свой юбилей

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

Какие музыкальные конкурсы самые тяжелые? «Евровидение», «Интервидение», «Новая волна»? Судя по рассказам Николая Баскова, по сравнению с конкуренцией в восьмом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!» (12+) это покажется цветочками. Бессменный ведущий проекта раскрыл, что зрителей ждет немало сюрпризов, главный из которых — сильные участники, среди которых практически нереально выбрать лучшего.

Перед стартом шоу Николай Басков рассказал, чем проект планирует удивлять зрителей. Как оказалось, главный козырь — уровень участников, который настолько вырос, что конкурс уже напоминает соревнования международного уровня.

— Будем удивлять вокалистами. Конкурс перешел в грань Олимпиады. Вроде бы вот-вот человек получил 99 баллов. И представляете, он покидает проект, потому что два предыдущих набирают по 100, и в батл он не выходит. Это невероятная интрига, — рассказал Басков на шоу «Утро России» (12+).

Поднять всю сотню экспертов&nbsp;— задача непростая, но некоторые участники с ней успешно справляются | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»Поднять всю сотню экспертов&nbsp;— задача непростая, но некоторые участники с ней успешно справляются | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

Поднять всю сотню экспертов — задача непростая, но некоторые участники с ней успешно справляются

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

Если в первых сезонах участникам было достаточно одного только сильного голоса, то теперь этого мало. Экспертам важна вся картинка: харизма, образ, песня и то, получится ли у исполнителя зацепить сразу сотню человек. А сделать это непросто. Каждый эксперт приходит со своим мнением, поэтому даже очевидный, на первый взгляд, фаворит может внезапно остаться без нужного количества голосов.

Сам Басков признаётся, что уже не понимает, как выбирать лучшего среди такого количества ярких участников.

— Я сказал, что не приду на финал, потому что не понимаю, как из этого количества действительно уникальных и невероятных в подаче, в имидже, в голосе выбрать лучшего. Это невозможно, — заявил Басков.

С ним согласен и Сергей Лазарев — бессменный лидер сотни. В этом сезоне кастинг оказался настолько серьезным, что прошедших отбор участников оказалось больше, чем создатели смогут взять в проект.

— Мы досконально и тщательно отбирали таланты в «Народном кастинге». Пришло невероятное количество заявок, мы выбрали, на мой взгляд, лучших, — признался певец. — Кто попадет в восьмой сезон, даже для нас — для той десятки, которая ездила по городам, — тоже будет сюрпризом, потому что кастинги успешно прошло больше участников, чем должно попасть в сезон. Но все они очень талантливые. Новый сезон будет крайне ярким, а борьба — напряженной.

По правилам проекта исполнители выходят на сцену и их номер оценивает сто экспертов из мира музыки. Среди них артисты, продюсеры, авторы песен, музыкальные критики. Чем больше членов жюри поднимается со своих мест, тем выше балл. Главный приз сезона — 5 миллионов рублей. За него поборются вокалисты не только со всей России, но также из других стран.

В сотню экспертов вошел певец T-Killah | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»В сотню экспертов вошел певец T-Killah | Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»

В сотню экспертов вошел певец T-Killah

Источник:

пресс-служба телеканала «Россия 1»

Среди экспертов сотни в восьмом сезоне «Ну-ка, все вместе!» зрители увидят певца T-Killah, экс-солиста группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца, певицу Маргариту Позоян, а также исполнительницу хита «Уходи и дверь закрой» Женю Отрадную.

Каждый выпуск к сотне будут присоединяться специальные гости. Впервые на стену поднимется Анна Asti, Полина Гагарина и Татьяна Овсиенко. Среди знакомых лиц зрители увидят Алексея Чумакова, Михаила Шуфутинского, Алсу, Валерию и Филиппа Киркорова, который каждый сезон появляется на финале и помогает выбрать победителя.

Восьмой сезон Басков считает особенным не только из-за участников. Один из выпусков будет посвящен его творчеству, так как в октябре певец отметит свой юбилей — 50 лет.

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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Не интересно это,придёт Басков куда то или не придёт.
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