НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

3 м/c,

южн.

 750мм 57%
Подробнее
5 Пробки
USD 84,35
EUR 98,29
Выплаты «Локомотиву»
Пересадочный тариф
Ярославль из Лего
ДТП с подростком-питбайкером
Где провести роскошный корпоратив
Тело на остановке
Придет ли бабье лето
Заблудились в лесу
Дети погибли в ДТП
Криминал Осужденный за подготовку теракта ярославец получил новый срок за призывы к терроризму

Осужденный за подготовку теракта ярославец получил новый срок за призывы к терроризму

Что известно о деле

302
В Рыбинске вынесли приговор по делу о планировании теракта | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВ Рыбинске вынесли приговор по делу о планировании теракта | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В Рыбинске вынесли приговор по делу о планировании теракта

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

Осужденный за подготовку теракта житель Ярославской области получил новый срок за призывы к терроризму.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области, в 2023-м суд признал Дениса Попова виновным по статьям о подготовке теракта и публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Также на протяжении пяти лет обвиняемому запретили публиковать контент в интернете.

«УФСБ России по Ярославской области предотвращена попытка совершения теракта Д. Поповым. Он намеревался совершить несколько терактов и вступить в ВСУ», — прокомментировали в управлении.

О новом уголовном деле стало известно в 2026-м. Его рассмотрел 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в помещении Рыбинского городского суда.

«Попов, находясь на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ярославской области, расположенного в Рыбинске, используя мобильный телефон на интернет-платформе „YouTube“ разместил в свободном доступе комментарий, содержащий призыв к совершению террористической деятельности (к совершению взрывов мостов и поджогов военных комиссариатов). Два дня спустя на той же интернет-платформе Попов разместил в открытом доступе комментарий, содержащий оправдание террористической деятельности (оправдание совершения насильственных действий (убийства) в отношении Президента Российской Федерации)», — указано в приговоре суда.

Его телефон нашли при обыске медсанчасти.

«Сам Денис Попов свою вину не признавал, говоря, что его подставили сотрудники колонии, но то, что телефон, с которого был отправлен комментарий, принадлежит ему — подтвердил», — указано в приговоре.

Свидетели также отмечали, что Попов выражал симпатию украинской стороне.

Суд частично присоединил неотбытую часть заключения и окончательно определил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Ярославле пресекли теракт в синагоге. Мужчина планировал поджечь молитвенный дом на улице Чайковского. Известно, что он заранее приходил осмотреться и сфотографировать окрестности, чем и вызвал подозрения. Об операции сообщили в ФСБ России.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Теракт Суд Приговор Обвиняемый
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
12 минут
Все правильно, за такие вещи тем более… что хоть с людьми происходит
Гость
1 час
Ничему жизнь не учит! Значит поделом ему
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Какие пейзажи — невероятно». Турист рассказал, почему нужно съездить в российский город, где горы — рядом с домами
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона
Татьяна Грущакова
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Мнение
Бензин по 50 рублей и роскошные пейзажи. Турист отправился на машине в Казахстан — сколько это стоило
Павел Красоткин
журналист
Рекомендуем