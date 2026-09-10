Осужденный за подготовку теракта ярославец получил новый срок за призывы к терроризму

В Рыбинске вынесли приговор по делу о планировании теракта Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Осужденный за подготовку теракта житель Ярославской области получил новый срок за призывы к терроризму.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области, в 2023-м суд признал Дениса Попова виновным по статьям о подготовке теракта и публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Также на протяжении пяти лет обвиняемому запретили публиковать контент в интернете.

«УФСБ России по Ярославской области предотвращена попытка совершения теракта Д. Поповым. Он намеревался совершить несколько терактов и вступить в ВСУ», — прокомментировали в управлении.

О новом уголовном деле стало известно в 2026-м. Его рассмотрел 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в помещении Рыбинского городского суда.

«Попов, находясь на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ярославской области, расположенного в Рыбинске, используя мобильный телефон на интернет-платформе „YouTube“ разместил в свободном доступе комментарий, содержащий призыв к совершению террористической деятельности (к совершению взрывов мостов и поджогов военных комиссариатов). Два дня спустя на той же интернет-платформе Попов разместил в открытом доступе комментарий, содержащий оправдание террористической деятельности (оправдание совершения насильственных действий (убийства) в отношении Президента Российской Федерации)», — указано в приговоре суда.

Его телефон нашли при обыске медсанчасти.

«Сам Денис Попов свою вину не признавал, говоря, что его подставили сотрудники колонии, но то, что телефон, с которого был отправлен комментарий, принадлежит ему — подтвердил», — указано в приговоре.

Свидетели также отмечали, что Попов выражал симпатию украинской стороне.

Суд частично присоединил неотбытую часть заключения и окончательно определил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в соответствии с действующим законодательством.