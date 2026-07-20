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Происшествия «Явно не само зажглось»: в Ярославле вспыхнул баннер на фасаде театра

«Явно не само зажглось»: в Ярославле вспыхнул баннер на фасаде театра

Что известно об инциденте

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Пожар в Волковском театре в Ярославле | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comПожар в Волковском театре в Ярославле | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Пожар в Волковском театре в Ярославле

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В Волковском театре в Ярославле случился пожар. 19 июля на фасаде вспыхнуло полотно, скрывающее ремонтные работы. Фотографиями с места поздним вечером стали делиться очевидцы.

«Минувшим вечером загорелся фотофасад (декоративное полотно с изображением здания на время работ) на Волковском театре», — указано в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!».

Огонь вспыхнул рядом со входом в здание | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comОгонь вспыхнул рядом со входом в здание | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Огонь вспыхнул рядом со входом в здание

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Пока причина пожара устанавливается, ярославцы уже делятся своими версиями. В комментариях под постом многие предполагают, что это был поджог.

«Рядом стояли люди, но не успела разглядеть, кто именно, пусть ищут по камерам, это явно не само зажглось», — поделилась своим мнением Светлана Старкова.

Ярославцы предполагают, что баннер подожгли | Источник: Светлана СтарковаЯрославцы предполагают, что баннер подожгли | Источник: Светлана Старкова

Ярославцы предполагают, что баннер подожгли

Источник:

Светлана Старкова

Как рассказали в МЧС Ярославской области, о возгорании они узнали в 22:56. Тушить фасадный баннер на площади Волкова, 1, отправились восемь спасателей и две спецмашины.

Пламя не успело сжечь много — сгорело три квадратных метра полотна, пожар потушили за три минуты.

«Пострадавших нет», — отметили в региональном МЧС.

Также поздним вечером 19 июля неподалеку от проспекта Фрунзе в Ярославле поднялся огромный столб дыма. Пожар начался в 22:37 на Морозовской улице, 4. С огнем боролись четыре часа.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
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Комментарии
23
Гость
2 минуты
"Рядом стояли люди, но не успела разглядеть, кто именно, пусть ищут по камерам". Какие камеры? Они только на дорогах. И частники некоторые ставят у своих заведений. Повредившего рояль-фонтан так и не нашли.
Гость
35 минут
Кто-то бросил окурок...
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Гость
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