«Явно не само зажглось»: в Ярославле вспыхнул баннер на фасаде театра

Пожар в Волковском театре в Ярославле Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В Волковском театре в Ярославле случился пожар. 19 июля на фасаде вспыхнуло полотно, скрывающее ремонтные работы. Фотографиями с места поздним вечером стали делиться очевидцы.

«Минувшим вечером загорелся фотофасад (декоративное полотно с изображением здания на время работ) на Волковском театре», — указано в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!».

Огонь вспыхнул рядом со входом в здание Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Пока причина пожара устанавливается, ярославцы уже делятся своими версиями. В комментариях под постом многие предполагают, что это был поджог.

«Рядом стояли люди, но не успела разглядеть, кто именно, пусть ищут по камерам, это явно не само зажглось», — поделилась своим мнением Светлана Старкова.

Ярославцы предполагают, что баннер подожгли Источник: Светлана Старкова

Как рассказали в МЧС Ярославской области, о возгорании они узнали в 22:56. Тушить фасадный баннер на площади Волкова, 1, отправились восемь спасателей и две спецмашины.

Пламя не успело сжечь много — сгорело три квадратных метра полотна, пожар потушили за три минуты.

«Пострадавших нет», — отметили в региональном МЧС.