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Криминал Атака БПЛА на Ярославль После налета украинских БПЛА в Ярославской области СК возбудил дело о теракте — подробности

После налета украинских БПЛА в Ярославской области СК возбудил дело о теракте — подробности

Что рассказали в ведомстве

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После атаки БПЛА в Ярославской области СК возбудил уголовное дело о теракте | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПосле атаки БПЛА в Ярославской области СК возбудил уголовное дело о теракте | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

После атаки БПЛА в Ярославской области СК возбудил уголовное дело о теракте

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

После атаки БПЛА в Ярославской области, которая произошла утром 28 августа, следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Об этом заявили в ведомстве.

Правоохранители рассказали, что уголовное дело связано с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Ярославской области.

«Украинские боевики при помощи беспилотных летательных аппаратов нанесли массированный удар по различным населенным пунктам региона. В Ярославском муниципальном округе БПЛА сдетонировал вблизи рейсового пассажирского автобуса, погиб один человек, есть пострадавшие», — рассказали в главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

В ведомстве рассказали, что в Ярославле из-за удара БПЛА по жилому дому ранения получила жительница.

«Также повреждены объект промышленной инфраструктуры, здания дошкольных учреждений и многоквартирные дома. Общее количество пострадавших уточняется, — рассказали в СК РФ. — Очередные умышленные преступления в отношении мирных жителей показывают жесткость и цинизм представителей киевского режима».

Заявление СК

Источник:

Следком / Max.ru

Утром 28 августа в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Из-за этого перекрыли часть трассы М-8 «Холмогоры» на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. Позднее ограничения сняли.

На трассе Ярославль — Кострома, в районе села Туношна, в связи с последствиями атаки был затруднен проезд. Из-за этого на время ограничивали проезд автобусов, но позднее последствия ликвидировали, а движение транспорта восстановили. Власти рассказывали, что обломки БПЛА попали на межмуниципальный автобус, ранения получили 10 человек. Позднее стало известно, что автобус вез пассажиров из аэропорта в Туношне в Ярославль.

По заявлению губернатора Ярославской области, во время налета дронов 28 августа в регионе пострадали 27 человек, один мужчина погиб. Ликвидировано 67 БПЛА.

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Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал, что будет оказана необходимая поддержка.

Власти сообщили, что обломки беспилотников попали также на промышленную инфраструктуру, в жилой сектор и объекты торговли. Возникшие после этого возгорания оперативно ликвидировались.

Непосредственная угроза в настоящее время отменена. Однако жители должны ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Всю информацию об атаке БПЛА на Ярославскую область можно узнать в нашей онлайн-трансляции.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Уголовное дело Следственный комитет Атака БПЛА Светлана Петренко
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Комментарии
38
Гость
6 часов
Кто школьникам дал телефон в руки?! Написали тут странные комментарии про возбуждаете
Гость
7 часов
Уголовное дело против кого? К кому оно будет применяться? К призраку?
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Гость
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