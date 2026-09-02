Красный — не единственный вариант: в чем встречать 2027 год Огненной Козы

Коза любит, чтобы было ярко, но в меру Источник: GPT

Каждый декабрь происходит примерно одно и то же. Елка уже наряжена, меню обсуждено, подарки спрятаны так хорошо, что потом их еще придется искать, а перед открытым шкафом внезапно возникает главный вопрос года: что надеть на Новый год?

В 2027-м задача становится чуть интереснее. Хочется не просто найти что-нибудь нарядное, но и хотя бы слегка подыграть восточному календарю. Символом будущего года станет Огненная Коза, а значит, в праздничную палитру логично просится красный и его многочисленные родственники.

Правда, есть важная деталь. По китайскому лунному календарю год Огненной Козы начнется только 6 февраля 2027 года. До этой даты продолжается год Огненной Лошади. Поэтому выбирать наряд «для Козы» на ночь с 31 декабря на 1 января — скорее современная праздничная традиция, чем строгое правило китайской культуры.

Но это даже удобно: никаких обязательных платьев определенного цвета нет, зато появляется хороший повод поэкспериментировать с гардеробом.

Какие цвета выбрать для встречи 2027 года

Слово «огненная» сразу подсказывает направление. Красный, рубиновый, винный, вишневый, коралловый, терракотовый и теплый оранжевый легко вписываются в праздничную тему.

Причем красный здесь появился не только благодаря ежегодным советам из серии «что понравится символу года». В китайской культуре этот цвет действительно тесно связан с празднованием Нового года и считается благоприятным.

Но превращаться в сплошное красное пятно совершенно необязательно. Иногда одного акцента вполне достаточно: винного жакета, терракотовой юбки, рубиновой сумки или яркой помады.

Один яркий аксессуар помогает обновить базовый праздничный комплект Источник: GPT

«По китайскому зодиаку 2027-й станет годом Огненной Козы, или Барана. Коза олицетворяет доброту, мир и внутреннюю силу», — так Smithsonian Institution описывает символ 2027 года

Поэтому к огненной гамме можно спокойно добавить более природные оттенки: молочный, кремовый, песочный, карамельный и теплый коричневый. Это уже не правило восточного календаря, а стилистическая подсказка — причем довольно удобная для тех, кому алый цвет нравится больше на елочных шарах, чем на себе.

Что надеть женщинам: от платья до брючного костюма

Коза в культурных описаниях связывается с гармонией, мягкостью и внутренней силой. Поэтому новогодний образ можно строить вокруг выразительных тканей, красивого силуэта и одной заметной детали.

Тем более мода сезона осень–зима — 2026/27 этому вполне помогает: на подиумы вернулись бархат, драпировки, обновленные костюмы и нарядные детали в духе ар-деко.

Бархатное платье вместо пайеточного салюта

Бархат снова оказался среди заметных вечерних материалов сезона. Дизайнеры используют его не только в классических прямых платьях, но и в моделях с мягкими складками, асимметрией и драпировками.

Для Нового года особенно хорошо подходят глубокие оттенки: винный, бордовый, шоколадный, темно-красный, изумрудный или почти черный.

Бархатное платье делает образ нарядным даже без пайеток и крупного декора Источник: GPT

Самый спокойный вариант — платье миди достаточно простого кроя. Бархат и без помощи спецэффектов выглядит нарядно, поэтому к нему часто достаточно серег, маленькой сумки и лаконичной обуви.

А вот бархат, стразы, массивное колье, блестящие туфли и клатч с пайетками одновременно могут начать спорить за внимание. И победителя в этой битве обычно не бывает.

Расслабленный брючный костюм

Костюм в 2026 году стал заметно менее офисным. На смену жестким конструкциям приходят свободные брюки, более мягкие жакеты, подчеркнутая талия и расслабленные пропорции.

Для новогодней ночи хорошо подойдет костюм винного, шоколадного, песочного или графитового цвета. Под жакет можно надеть атласный топ, боди или вещь с легким металлическим блеском.

Свободный брючный костюм сочетает праздничный вид с комфортом на весь вечер Источник: GPT

Если крой позволяет, жакет можно носить и без блузы — получится более вечерний вариант.

Главный плюс такого наряда проявится уже после праздников. Брюки и жакет с большой вероятностью продолжат нормальную жизнь в гардеробе, а не отправятся на дальнюю полку ждать следующего декабря.

Платье с драпировкой или асимметрией

Еще одно направление сезона — сложные, но мягкие формы. В коллекциях появляются округлые силуэты, заметные драпировки, асимметричные вырезы и платья с необычной линией плеча.

Для новогодней ночи необязательно выбирать самый театральный вариант. Достаточно одной детали: сборки на талии, перекрученной ткани на груди, асимметричного рукава или мягких складок на юбке.

Драпировка и асимметрия добавляют выразительности даже однотонному платью Источник: GPT

Особенно выигрышно такие модели выглядят в одном цвете. Винный, терракотовый, шоколадный и черный позволяют оставить главной именно конструкцию платья.

Это хороший вариант для тех, кто хочет выглядеть нарядно, но не готов весь вечер отражать свет гирлянд пайетками.

Атлас, бахрома и немного ар-деко

Если Новый год для вас официальный повод наконец надеть что-то чуть более театральное, можно посмотреть в сторону эстетики 1920–1930-х. В вечерней моде снова заметны атлас, бахрома, вышивка, геометричный декор и эффектные аксессуары.

Полностью превращаться в героиню вечеринки эпохи Гэтсби не требуется. Иногда достаточно одного элемента: топа с бахромой, атласного платья, длинных серег или небольшого расшитого клатча.

Детали в духе ар-деко возвращают в вечерний образ немного театральности Источник: GPT Бахрома работает как главный акцент, поэтому остальные детали лучше оставить спокойными Источник: GPT

Для домашнего праздника подойдет комбинация свободных брюк и атласного топа. Для ресторана — лаконичное миди с небольшим блеском или декоративной отделкой.

Здесь работает очень полезное правило: чем заметнее ткань, тем спокойнее могут быть остальные детали. Удобно, бюджетно и сильно снижает риск выглядеть как праздничная витрина.

Костюм с юбкой снова в игре

Если брючный костюм кажется слишком деловым, есть еще один вариант — комплект с юбкой. Такие сочетания снова вернулись в коллекции: дизайнеры используют миди, укороченные жакеты, акцентные пояса и более современные пропорции.

Причем искать готовую двойку необязательно.

Костюм с юбкой выглядит нарядно и при этом легко разбирается на повседневные комплекты Источник: GPT

Шоколадную юбку можно соединить с карамельным жакетом, винную — с молочным верхом, а темную миди — с укороченным красным жакетом.

Получается нарядно, но без ощущения, что в платье нельзя нормально сесть, поесть и провести за столом несколько часов.

Еще один бонус — после праздника вещи легко разделить и носить по отдельности.

Во что нарядить мужчину на Новый год — 2027

Мужской праздничный гардероб тоже не заканчивается на черном костюме и белой рубашке.

Для ресторана или вечеринки подойдет графитовый, шоколадный или темно-синий костюм. А тему Огненной Козы легко добавить через цвет рубашки или аксессуар.

Мужской новогодний образ не требует обязательного черного костюма Источник: GPT

Например, темные брюки можно сочетать с винной, бордовой или кирпичной рубашкой. Если такие цвета кажутся слишком заметными, достаточно нагрудного платка, галстука или даже носков.

Для домашнего Нового года строгий пиджак можно заменить трикотажным поло, тонким джемпером или свободной рубашкой.

Главный ориентир тот же: вещь должна выглядеть празднично, но не настолько официально, чтобы за столом хотелось первым делом снять половину комплекта.

Как собрать новогодний образ без лишних покупок

Новогодняя ночь длится несколько часов, а купленная специально для нее одежда иногда потом годами занимает ценное место в шкафу. Поэтому сначала полезно проверить, что уже есть дома.

Базовый комплект можно изменить буквально одной-двумя деталями:

к черному платью добавить бордовые туфли или крупные серьги;

вместо обычного топа надеть атласный;

соединить яркий жакет с привычными брюками;

собрать комплект целиком в винной, шоколадной или карамельной гамме;

добавить металлическую сумку или одно заметное украшение.

Красные и рубиновые оттенки поддерживают огненную символику 2027 года Источник: GPT

Так одежда остается носибельной и после праздника, а банковская карта встречает январь в чуть более бодром состоянии. В итоге образ будет перекликаться с тематикой года, но не потребует покупать платье странного оттенка только потому, что так якобы попросила Коза.

Но красоту всё же стоит синхронизировать с удобством. Российская новогодняя ночь — это не только пять минут фотографий у елки. Это еще дорога по морозу, долгий ужин, танцы, возможная прогулка после полуночи и несколько часов, в течение которых одежда должна вести себя прилично.