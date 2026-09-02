Что судьба готовит вам 2 сентября? Это персональное предсказание раскроет все карты

Получите персональный совет Источник: Городские порталы / Серафима Пантыкина

Рабочая неделя — штука непредсказуемая: то дедлайн нависнет, то чайник вдруг откажется кипеть, то в ленте всплывет новость, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Иногда так хочется подсказку от судьбы…

Представляем предсказания на неделю по печенькам, которые мы так хорошо знаем из американских фильмов или японских традиций. Ходят легенды, что такой способ гадания зародился в японских синтоистских святилищах и буддийских храмах и получил название «омикудзи». В этих священных местах прихожане получали полоски бумаги с напутствиями, а со временем идея трансформировалась.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Не воспринимайте затею слишком серьезно. Просто выберите печеньку, прочитайте послание, улыбнись, и пусть день будет чуть добрее. А вдруг сбудется?