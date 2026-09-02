Что судьба готовит вам 2 сентября? Это персональное предсказание раскроет все карты

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Получите персональный совет | Источник: Городские порталы / Серафима ПантыкинаПолучите персональный совет | Источник: Городские порталы / Серафима Пантыкина

Получите персональный совет

Источник:

Городские порталы / Серафима Пантыкина

Рабочая неделя — штука непредсказуемая: то дедлайн нависнет, то чайник вдруг откажется кипеть, то в ленте всплывет новость, от которой хочется одновременно смеяться и плакать. Иногда так хочется подсказку от судьбы…

Представляем предсказания на неделю по печенькам, которые мы так хорошо знаем из американских фильмов или японских традиций. Ходят легенды, что такой способ гадания зародился в японских синтоистских святилищах и буддийских храмах и получил название «омикудзи». В этих священных местах прихожане получали полоски бумаги с напутствиями, а со временем идея трансформировалась.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Не воспринимайте затею слишком серьезно. Просто выберите печеньку, прочитайте послание, улыбнись, и пусть день будет чуть добрее. А вдруг сбудется?

Нам всем нужен такой человек… | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаНам всем нужен такой человек… | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Не бойтесь перемен! | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаНе бойтесь перемен! | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Печенька точно что-то знает… | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаПеченька точно что-то знает… | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
+2
Такие вечера очень нужны для перезагрузки | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаТакие вечера очень нужны для перезагрузки | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
У вас всё получится! | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаУ вас всё получится! | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
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Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
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