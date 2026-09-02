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Экономика Накопить на жилье станет проще: что изменится с 2027 года

Накопить на жилье станет проще: что изменится с 2027 года

Банки будут обязаны предложить лучшие условия

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Деньги будут под защитой | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU Деньги будут под защитой | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Деньги будут под защитой

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

В России появятся новые возможности для накоплений — жилищный вклад с повышенной страховкой. Также изменятся условия социального вклада для тех, кто получает меры поддержки. Разбираемся, как будут работать эти продукты и какие существуют ограничения.

Как будет работать жилищный вклад

Массовый запуск жилищных вкладов во всех банках намечен на 1 января 2027 года. Его главная цель — помочь гражданам накопить на покупку жилья. Государство будет защищать такие вклады в размере до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1,4 миллиона по линии Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«По сути, это не отдельный сберегательный продукт, а связка накопления и будущей ипотеки: банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит минимальный первоначальный взнос», — пояснил агентству «Прайм» управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Кому положен социальный вклад

Социальный вклад уже существует, но с 1 января 2027 года он должен появиться во всех банках. Он предназначен для граждан с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки — многодетных семей на едином пособии, участников социальных контрактов, пенсионеров с социальной доплатой.

Доступ к такому вкладу строго проверяют через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Оформить его можно дистанционно через «Госуслуги».

У одного человека может быть только один социальный вклад. Максимальная сумма не должна превышать 50 тысяч рублей, а срок его действия составляет один год. При сохранении льготного статуса вклад можно продлить. Процентная ставка должна быть на уровне лучших предложений банка по вкладам на аналогичный срок. Деньги можно частично снимать и пополнять без потери начисленных процентов (условия зависят от банка). Это принципиально отличает социальный вклад от классического срочного депозита.

«Для массового вкладчика это не замена привычным депозитам, а дополнительные продукты под конкретные жизненные ситуации», — подытожил Астафьев.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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