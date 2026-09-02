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Осень Какой будет зима, пытались узнать уже 2 сентября: народные приметы

Какой будет зима, пытались узнать уже 2 сентября: народные приметы

В Самойлов день собирали опята и чествовали мужчин в семье

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Второе название дня&nbsp;— Свекольница&nbsp;— напоминало, что к началу сентября приходило время убирать корнеплоды на зиму | Источник: GPTВторое название дня&nbsp;— Свекольница&nbsp;— напоминало, что к началу сентября приходило время убирать корнеплоды на зиму | Источник: GPT

Второе название дня — Свекольница — напоминало, что к началу сентября приходило время убирать корнеплоды на зиму

Источник:

GPT

2 сентября в народном календаре называли Самойловым днем, Самойлиным днем или Днем Самуила. Встречалось и другое название — Свекольница: к началу сентября наступала пора активно убирать с грядок свеклу и другие корнеплоды.

Самойлов день считался своеобразным мужским праздником. Особое внимание в семье доставалось отцам и мужьям: для них готовили сытный обед, а дочери могли преподнести отцу чистую или новую рубаху. В народе даже существовала поговорка: «Самойла просит Бога о мужике».

Начало сентября было рабочей порой. Крестьяне торопились закончить уборку урожая, запасались овощами на зиму и отправлялись в лес за грибами. Как раз в это время появлялись первые зимние опята, поэтому на столе нередко оказывались блюда из картофеля и грибов.

Православные 2 сентября вспоминают библейского пророка Самуила, жившего примерно в XI веке до нашей эры. Он известен как один из ветхозаветных пророков и последний из судей Израиля.

Что нельзя делать 2 сентября

С Самойловым днем связывали несколько бытовых запретов. Их последствия относились исключительно к области народных мифов, однако в старину к таким приметам старались прислушиваться. Нельзя было:

  • ссориться и ругаться, особенно с мужем или отцом, — считалось, что конфликт после этого может надолго нарушить мир в семье;

  • стричь волосы и ногти — существовало поверье, что вместе с ними человек рискует символически «отрезать» свою удачу;

  • заводить важные знакомства — по народным представлениям, новый знакомый мог впоследствии оказаться ненадежным;

  • строить или чинить забор — такая работа в Самойлов день связывалась с опасением краж и других неприятностей в хозяйстве;

  • затевать крупное строительство — считалось, что начатое 2 сентября дело может идти тяжело;

  • оставлять маленьких детей без присмотра — старинные поверья объясняли этот запрет страхом перед нечистой силой.

В начале сентября урожайные заботы соседствовали с наблюдениями за природой, по которым пытались судить о приближении холодов | Источник: GPTВ начале сентября урожайные заботы соседствовали с наблюдениями за природой, по которым пытались судить о приближении холодов | Источник: GPT

В начале сентября урожайные заботы соседствовали с наблюдениями за природой, по которым пытались судить о приближении холодов

Источник:

GPT

Что можно делать 2 сентября

Большинство традиций этого дня было связано с семьей, урожаем и подготовкой хозяйства к холодному сезону. В этот день важно было:

  • уделять внимание отцам и мужьям, собираться всей семьей за одним столом и готовить для домашних сытный обед;

  • убирать свеклу и другие созревшие корнеплоды, пополняя запасы на осень и зиму;

  • отправляться за грибами — к началу сентября в лесах уже искали зимние опята;

  • готовить блюда из картофеля, грибов и свеклы — такая простая сезонная еда была особенно характерна для этого времени;

  • заканчивать срочные работы в поле и огороде, пока погода еще позволяла заниматься урожаем;

  • просить о благополучном завершении осенних работ и помощи в сложных делах — пророка Самуила в народной традиции считали заступником тех, кому приходится нелегко.

Был у Самойлова дня и необычный бытовой обычай. Женщины старались расчесывать волосы деревянным гребнем: существовало поверье, что это поможет сохранить достаток в доме. Еще одна традиция была связана со Свекольницей: сбор свеклы воспринимался не просто как хозяйственная работа, но и как символ завершения важного этапа урожайного сезона.

Народные приметы о погоде

Особенно внимательно 2 сентября смотрели на небо, птиц, деревья и поведение животных. По таким наблюдениям в старину пытались определить погоду ближайших недель и даже характер предстоящей зимы:

  • журавли летят высоко и неторопливо — осень, по приметам, будет теплой;

  • журавли собираются клиньями и направляются на юг — ждали ранней и суровой зимы;

  • грачи собираются в большие стаи — холода могут прийти скоро;

  • много спелой рябины — осень считали вероятно дождливой;

  • полевые мыши перебираются поближе к домам — к холодной зиме;

  • кроты натаскивают в норы много колосков и соломы — ожидали морозной зимы;

  • выходы из кротовых нор обращены на север — зиму, напротив, считали теплой;

  • на березах уже заметно пожелтели листья — следующей весной ждали раннего тепла;

  • облака идут высоко — ближайшая погода должна быть ясной;

  • облака опустились низко — ждали дождя;

  • дождь 2 сентября — по одной из примет, к сырой и затяжной осени;

  • северный ветер — к холодной зиме, а южный связывали с более мягкой и снежной.

В Самойлов день особое внимание традиционно уделяли отцам и мужьям&nbsp;— для них готовили праздничный обед и откладывали тяжелые домашние заботы | Источник: GPTВ Самойлов день особое внимание традиционно уделяли отцам и мужьям&nbsp;— для них готовили праздничный обед и откладывали тяжелые домашние заботы | Источник: GPT

В Самойлов день особое внимание традиционно уделяли отцам и мужьям — для них готовили праздничный обед и откладывали тяжелые домашние заботы

Источник:

GPT

Самойлов день приходился на самое начало осенних хозяйственных забот. Пока с огородов убирали корнеплоды, а из леса приносили грибы, погода становилась не просто фоном для работы — по каждому заметному изменению пытались понять, что принесут следующие месяцы.

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Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Погода Народные приметы и поверья
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