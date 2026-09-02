Какой будет зима, пытались узнать уже 2 сентября: народные приметы

2 сентября в народном календаре называли Самойловым днем, Самойлиным днем или Днем Самуила. Встречалось и другое название — Свекольница: к началу сентября наступала пора активно убирать с грядок свеклу и другие корнеплоды.
Самойлов день считался своеобразным мужским праздником. Особое внимание в семье доставалось отцам и мужьям: для них готовили сытный обед, а дочери могли преподнести отцу чистую или новую рубаху. В народе даже существовала поговорка: «Самойла просит Бога о мужике».
Начало сентября было рабочей порой. Крестьяне торопились закончить уборку урожая, запасались овощами на зиму и отправлялись в лес за грибами. Как раз в это время появлялись первые зимние опята, поэтому на столе нередко оказывались блюда из картофеля и грибов.
Православные 2 сентября вспоминают библейского пророка Самуила, жившего примерно в XI веке до нашей эры. Он известен как один из ветхозаветных пророков и последний из судей Израиля.
Что нельзя делать 2 сентября
С Самойловым днем связывали несколько бытовых запретов. Их последствия относились исключительно к области народных мифов, однако в старину к таким приметам старались прислушиваться. Нельзя было:
ссориться и ругаться, особенно с мужем или отцом, — считалось, что конфликт после этого может надолго нарушить мир в семье;
стричь волосы и ногти — существовало поверье, что вместе с ними человек рискует символически «отрезать» свою удачу;
заводить важные знакомства — по народным представлениям, новый знакомый мог впоследствии оказаться ненадежным;
строить или чинить забор — такая работа в Самойлов день связывалась с опасением краж и других неприятностей в хозяйстве;
затевать крупное строительство — считалось, что начатое 2 сентября дело может идти тяжело;
оставлять маленьких детей без присмотра — старинные поверья объясняли этот запрет страхом перед нечистой силой.
Что можно делать 2 сентября
Большинство традиций этого дня было связано с семьей, урожаем и подготовкой хозяйства к холодному сезону. В этот день важно было:
уделять внимание отцам и мужьям, собираться всей семьей за одним столом и готовить для домашних сытный обед;
убирать свеклу и другие созревшие корнеплоды, пополняя запасы на осень и зиму;
отправляться за грибами — к началу сентября в лесах уже искали зимние опята;
готовить блюда из картофеля, грибов и свеклы — такая простая сезонная еда была особенно характерна для этого времени;
заканчивать срочные работы в поле и огороде, пока погода еще позволяла заниматься урожаем;
просить о благополучном завершении осенних работ и помощи в сложных делах — пророка Самуила в народной традиции считали заступником тех, кому приходится нелегко.
Был у Самойлова дня и необычный бытовой обычай. Женщины старались расчесывать волосы деревянным гребнем: существовало поверье, что это поможет сохранить достаток в доме. Еще одна традиция была связана со Свекольницей: сбор свеклы воспринимался не просто как хозяйственная работа, но и как символ завершения важного этапа урожайного сезона.
Народные приметы о погоде
Особенно внимательно 2 сентября смотрели на небо, птиц, деревья и поведение животных. По таким наблюдениям в старину пытались определить погоду ближайших недель и даже характер предстоящей зимы:
журавли летят высоко и неторопливо — осень, по приметам, будет теплой;
журавли собираются клиньями и направляются на юг — ждали ранней и суровой зимы;
грачи собираются в большие стаи — холода могут прийти скоро;
много спелой рябины — осень считали вероятно дождливой;
полевые мыши перебираются поближе к домам — к холодной зиме;
кроты натаскивают в норы много колосков и соломы — ожидали морозной зимы;
выходы из кротовых нор обращены на север — зиму, напротив, считали теплой;
на березах уже заметно пожелтели листья — следующей весной ждали раннего тепла;
облака идут высоко — ближайшая погода должна быть ясной;
облака опустились низко — ждали дождя;
дождь 2 сентября — по одной из примет, к сырой и затяжной осени;
северный ветер — к холодной зиме, а южный связывали с более мягкой и снежной.
Самойлов день приходился на самое начало осенних хозяйственных забот. Пока с огородов убирали корнеплоды, а из леса приносили грибы, погода становилась не просто фоном для работы — по каждому заметному изменению пытались понять, что принесут следующие месяцы.