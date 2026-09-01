«Сэкономить не получилось»: во сколько обошлось собрать ребенка в 1 класс — история ярославны

Мама из Ярославля посчитала, во сколько обошлось собрать первоклассника в школу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Переход ребенка в школу — это всегда дело затратное. Родители только успевают выдохнуть после выпускных из детского сада, обошедшихся в несколько тысяч, порой даже десятков тысяч, как наступает пора собираться в школу.

Наряд на линейку, канцелярия, букет для учителя — на все это взрослым приходится выделять из кошелька немалую сумму. Мама семилетки из Ярославля рассказала 76.RU, во сколько обошлись сборы первоклассника в 2026-м.

«Цены смотрели заранее»

Как рассказывает Ксения — мама 7-летнего сына Мирона, ко Дню знаний они с мужем готовились заранее: присматривались к ценам, сравнивали магазины, искали лайфхаки в интернете.

— Закидывали что-то в корзину на маркетплейсах, но к 1 Сентября всё стало намного дороже, — рассказала ярославна.

Перед покупкой родители составляли список расходов: наряд на линейку, рюкзак, мешок для сменной обуви, сама обувь, ручки, линейки, карандаши, альбом с кисточками и красками.

Родителям было важно ничего не забыть купить Источник: читательница 76.RU Ксения

«Ребенок растет со скоростью света»

Больше всего денег, по словам Ксении, ушло на покупку одежды — 15-17 тысяч рублей. Требовалось потратиться на парадную, повседневную и спортивную.

— Благо, в школе не заставили покупать форму. Попросили лишь выбирать что-то полуклассическое, спокойное, — рассказала мама семилетки.

Наряд на линейку в честь 1 сентября обошелся примерно в 6 тысяч рублей: рубашка — 1,7 тысячи, брюки — 2 тысячи и классические ботинки — 2 тысячи.

На спортивный костюм для сына улетело 3 тысячи рублей. Как рассказывает Ксения, это был один из самых бюджетных вариантов.

— Ребенок растет со скоростью света, одежда уже через три месяца становится мала, поэтому покупали навырост. Но по опыту это тоже не особо поможет, — посмеялась ярославна.

Спортивный костюм обошелся в 3 тысячи рублей Источник: читательница 76.RU Ксения

Для Мирона еще осталось докупить обувь, для школы нужно аж 3 пары: для линейки, сменка и кроссовки в спортивный зал.

Кроме того, чтобы ребенок шел на праздник красивым, нужно было обновить прическу.

— Стрижку сделали за неделю до линейки, 3 месяца сын ходил обросший, как медведь. Волосы, как и сам ребенок, растут очень быстро. Особенно у мальчиков. Стрижка обошлась нам в 700 рублей, — рассказала Ксения.

Никаких ярких тетрадок!

На канцелярию родители выделили около 5 тысяч рублей. На этот счет в школе были замечания.

Попросили покупать все по стандарту. Самое главное, чтобы не было чего-то сильно яркого и цветного, лучше брать однотонное, чтобы ребенок не отвлекался, не играл и понимал, что на уроке надо учиться. Ксения мама семилетки

— Что меня удивило, это то, что сказали не брать с собой точилки в школу, потому что дети, когда нервничают, начинают точить всё подряд: и карандаши, и ручки, и всё, что под руку попадет. Также попросили не покупать ручки щелкающие, а то начинается ансамбль ручек на уроке, учителю это мешает, все отвлекаются, — поделилась ярославна с корреспондентом 76.RU.

Портфель со скидкой, как рассказала Ксения, вышел в 2 тысячи рублей, без скидки ранец стоил 5 тысяч.

Цветы для учителя

Один из главных атрибутов 1 сентября — букет для учителя. По словам Ксении, она и другие родители еще не решились, как поступить.

— Мы пока думаем, как сделать лучше: купить по одному цветку каждому и собрать все в один букет или купить общий большой букет. Пока склоняемся ко второму варианту, — рассказала мама семилетки.

В классе Мирона 26 человек. Большой букет обойдется примерно в 6–7 тысяч рублей. Получается, с одного человека на композицию придется выделить около 300 рублей.

Сколько всего потратили

Как рассказала Ксения, как бы они с мужем ни хотели, денег на сборы сына в 1 класс пришлось потратить много.

— Сэкономить не получилось. Планировали потратить максимум 20 тысяч, потратили уже 25, при этом какие-то вещи еще нужно докупить. Надеемся уложиться в 5 тысяч, — рассказала мама семилетки.

В итоге, по подсчетам, на сборы первоклассника в школу в 2026 году потребовалось примерно 30 тысяч рублей.

Кстати, 1 Сентября все первоклассники Ярославской области получат подарочные наборы в фирменной сумке «Япервоклассник». Мы показывали, что входит в набор в этом материале.