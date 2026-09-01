В Ярославле пропали старые троллейбусы — причина

Стало известно, куда пропали старые троллейбусы в Ярославле Источник: читатель 76.RU

С приходом осени в Ярославле произошли изменения в работе общественного транспорта. С городских маршрутов убрали старые троллейбусы.

«Последний день работы всех старых троллейбусов „Тролза“ города Ярославль. В том числе уйдёт единственный троллейбус с гармошкой. Фото на прощание с ними», — написал читатель 76.RU.

На память ярославец сделал несколько фотографий старых троллейбусов.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта подтвердили, старые составы полностью убрали с городских маршрутов.

«Старые троллейбусы с 1 сентября не работают на маршрутах. Больше их не будет», — уточнили корреспонденту 76.RU в Министерстве.

Старый транспорт принадлежит АО «Яргорэлектротранс». Решение о дальнейшей судьбе старых троллейбусов будет принимать предприятие.

Всё дело в том, что с начала осени по области начали запускать новые троллейбусы на автономном ходу модели «Синара-6254». Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

Ранее сообщалось, что в Ярославле освободят центральные улицы от проводов контактной троллейбусной сети. Вопрос прорабатывался для двух магистралей — улицы Первомайской и Большой Октябрьской. Для реализации проекта «Чистое небо» требовалось закупить троллейбусы на автономном ходу.

По словам главы региона, новый транспорт на данный момент работает на маршрутах № 3, 5, 7 и 9.

«На маршруте № 1 задействованы троллейбусы 2023–2024 годов выпуска. У них обновили брендирование и установили кондиционеры. Дооснастим их также системой автономного хода. Она дает возможность расширять маршруты, объезжать ДТП и проезжать там, где нет контактной сети. Например, троллейбусы маршрута № 5 теперь начинают движение из депо по улицам Рыкачева, Майорова и Менделеева», — рассказал Михаил Евраев.

Также с 11 сентября снова начнут работать троллейбусы по маршрутам № 4 и 8. Бесконтактная работа позволит им пересекать участок на проспекте Октября по путепроводу у моторного завода на автономном ходу.

Троллейбусы № 4 «Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“» и № 8 «Улица Волгоградская» — «Торговый переулок» с 20 июня перестали ходить по городу. Мы публиковали причину ранее.

Новые троллейбусы показал у себя в соцсетях губернатор Михаил Евраев Источник: Михаил Евраев / Max

Так новый троллейбус выглядит изнутри Источник: Михаил Евраев / Max

Троллейбусы завезли модели «Синара-6254» Источник: Правительство Ярославской области

Читатели 76.RU уже заметили в городе работу троллейбусов на автономном ходу. Теперь вместо сине-белых будут желто-оранжевые.

«Наконец-то троллейбусы обновились и стали красивыми. Старые уже страшные были, позорили наш регион», — рассказала читательница 76.RU.

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