В Ярославле пропали старые троллейбусы — причина

С приходом осени в Ярославле произошли изменения в работе общественного транспорта. С городских маршрутов убрали старые троллейбусы.
«Последний день работы всех старых троллейбусов „Тролза“ города Ярославль. В том числе уйдёт единственный троллейбус с гармошкой. Фото на прощание с ними», — написал читатель 76.RU.
На память ярославец сделал несколько фотографий старых троллейбусов.
В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта подтвердили, старые составы полностью убрали с городских маршрутов.
«Старые троллейбусы с 1 сентября не работают на маршрутах. Больше их не будет», — уточнили корреспонденту 76.RU в Министерстве.
Старый транспорт принадлежит АО «Яргорэлектротранс». Решение о дальнейшей судьбе старых троллейбусов будет принимать предприятие.
Всё дело в том, что с начала осени по области начали запускать новые троллейбусы на автономном ходу модели «Синара-6254». Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.
Ранее сообщалось, что в Ярославле освободят центральные улицы от проводов контактной троллейбусной сети. Вопрос прорабатывался для двух магистралей — улицы Первомайской и Большой Октябрьской. Для реализации проекта «Чистое небо» требовалось закупить троллейбусы на автономном ходу.
По словам главы региона, новый транспорт на данный момент работает на маршрутах № 3, 5, 7 и 9.
«На маршруте № 1 задействованы троллейбусы 2023–2024 годов выпуска. У них обновили брендирование и установили кондиционеры. Дооснастим их также системой автономного хода. Она дает возможность расширять маршруты, объезжать ДТП и проезжать там, где нет контактной сети. Например, троллейбусы маршрута № 5 теперь начинают движение из депо по улицам Рыкачева, Майорова и Менделеева», — рассказал Михаил Евраев.
Также с 11 сентября снова начнут работать троллейбусы по маршрутам № 4 и 8. Бесконтактная работа позволит им пересекать участок на проспекте Октября по путепроводу у моторного завода на автономном ходу.
Троллейбусы № 4 «Торговый переулок» — «Фабрика „Красный перевал“» и № 8 «Улица Волгоградская» — «Торговый переулок» с 20 июня перестали ходить по городу. Мы публиковали причину ранее.
Читатели 76.RU уже заметили в городе работу троллейбусов на автономном ходу. Теперь вместо сине-белых будут желто-оранжевые.
«Наконец-то троллейбусы обновились и стали красивыми. Старые уже страшные были, позорили наш регион», — рассказала читательница 76.RU.
Уже ездили на новом троллейбусе?